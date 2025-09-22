₹7.74 लाख में ऑरा और इससे बहुत सस्ते में मिल रही डिजायर, अमेज की प्राइस में ₹95,500 कट; जानिए टॉप-3 सेडान की नई कीमतें
GST 2.0 लागू होते ही देश की 3 पॉपुलर सेडान कारें काफी सस्ती हो गई हैं। कीमत कटौती के बाद हुंडई ऑरा मात्र 7.74 लाख में मिल रही है। आइए मारुति डिजायर और होंडा अमेज समेत देश की टॉप-3 सेडान कारों की नई कीमतें जानते हैं।
SUVs के बढ़ते क्रेज के बीच सेडान सेगमेंट लगातार दबाव झेल रहा था। लेकिन, 22 सितंबर से लागू हुए GST 2.0 ने हालात बदल दिए हैं। टैक्स कटौती के बाद अब सब-कॉम्पैक्ट सेडान न सिर्फ ज्यादा किफायती हो गई हैं, बल्कि इस फेस्टिव सीजन में उनकी सेल्स में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। पैसेंजर व्हीकल्स पर पहले 28% टैक्स और सेस लगता था, लेकिन अब सिर्फ 18% GST से कीमतों में सीधा असर पड़ा है। आइए जानते हैं कौन-सी सेडान कारें सस्ती हुईं और आपकी जेब पर कितनी असर होगा।
1- मारुति डिजायर सेगमेंट की बेस्टसेलर
मारुति डिजायर की नई कीमत 6,25,600 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। हाल ही में इसकी कीमत में 87,700 रुपये तक की कटौती हुई है। डिजायर (Dzire) न सिर्फ प्राइवेट बायर्स बल्कि टैक्सी ऑपरेटर्स की भी पहली पसंद है। अब ये 5-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग, प्रैक्टिकैलिटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ और भी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गई है।
2- हुंडई ऑरा की बजट-फ्रेंडली फैमिली सेडान
हुंडई ऑरा की बजट-फ्रेंडली फैमिली सेडान की नई कीमत 7,74,760 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जिससे पता चलता है कि इसकी कीमत में 76,316 रुपये तक की कटौती हुई है।वहीं, Xcent का अपग्रेडेड वर्जन अब ज्यादा स्टाइलिश और फीचर-रिच हो गया है। GST 2.0 के बाद हैचबैक से सेडान अपग्रेड करने वालों के लिए ऑरा परफेक्ट ऑप्शन है।
3- होंडा अमेज की कीमत
होंडा अमेज की नई कीमतें वैरिएंट के हिसाब से अलग हैं। सेकेंड जेन अमेज (2nd Gen Amaze) की कीमत में 72,800 रुपये तक कटौती हुई है। वहीं, 3rd जेन अमेज की कीमत में 95,500 रुपये तक की कटौती हुई है। डिजाइन और फीचर्स में बड़ा अपडेट मिलने के बाद अब और भी कंपेटिटिव हो गई है। प्रीमियम लुक्स और कम्फर्ट के लिए अमेज (Amaze) हमेशा से पसंदीदा रही है।
SUVs भले मार्केट पर हावी हों, लेकिन GST 2.0 के बाद सेडान सेगमेंट की वापसी तय है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो Dzire, Aura या Amaze आपके बजट और जरूरत दोनों को फिट बैठ सकती हैं।
