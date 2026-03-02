Hindustan Hindi News
टॉप 3 छोटी इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में किआ, विनफास्ट और टाटा, जल्द होगी मार्केट में एंट्री

Mar 02, 2026 11:07 am ISTKumar Prashant Singh
अगर आप छोटी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ बेस्ट कॉम्पैक्ट ईवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में विनफास्ट VF3 और टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट भी शामिल है। आइए जानते हैं डीटेल।

सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मांग को बढ़ता देख कंपनियां नई-नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च कर रही हैं। भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ऐसे में कंपिनयां कीमतों को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों को भी लॉन्च कर रही हैं। अगर आप भी छोटी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ बेस्ट कॉम्पैक्ट ईवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में विनफास्ट VF3 और टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट भी शामिल है।

VinFast VF3

विनफास्ट ने पिछले साल VF6 और VF7 के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की थी। विनफास्ट अभी इंडियन मार्केट में कोई किफायती एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वीइकल ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन VF3 के लॉन्च के साथ यह कंपनी इसकी शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। यह एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जो दिखने में एसयूवी की तरह लगती है। यह सेगमेंट में एमजी कॉमेट और टियागो ईवी जैसी कारों को टक्कर देगी। इस छोटी ईवी को रेट्रो डिजाइन दिया गया है। विनफास्ट VF3 में बेसिक इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा। यह 29.6 kWh और 37.2 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। दावा है कि इसकी अधिकतम रेंज 326 किमी है।

Kia Syros EV

किआ अपनी एसयूवी सिरोस पर बेस्ड एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक वीइकल पर काम कर रहा है। कंपनी कुछ समय से इसको टेस्ट कर रही है। बाजार में मौजूद ज्यादातक कोरियाई कारों की तरह, सिरोस ईवी में भी प्रीमियम फीचर्स होने की उम्मीद है। इसमें 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन होने की संभावना है। इसकी मैक्सिमम रेंज को 369 किमी तक बताया जा रहा है। सिरोस ईवी इस साल के आखिर में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है।

kia
ये भी पढ़ें:आ रही ये तीन नई और अफोर्डेबल डीजल SUV, लिस्ट में महिंद्रा के साथ हुंडई भी

Tiago EV Facelift

टाटा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार- टियागो ईवी को इस साल फेसलिफ्ट मिलने वाला है। टियागो ईवी फेसलिफ्ट को सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक का एक्सटीरियर डिजाइन लगभग पहले जैसा ही है। टाटा इसके फ्रंट और रियर बंपर में बदलाव कर सकता है। साथ ही कार में नए हेडलाइट्स और टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। कंपनी कार के केबिन में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव कर सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल जीत लेगी नई फॉर्च्यूनर, दिख सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, तगड़े हैं फीचर

टियागो ईवी का मौजूदा वर्जन 19.2 kWh की बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 250 किलोमीटर है। इसका एक बड़ा 24 kWh का बैटरी पैक भी उपलब्ध है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 315 किलोमीटर है। हाल ही में पंच ईवी फेसलिफ्ट को बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट में भी बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, सोरेंटो भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
