टॉप 3 छोटी इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में किआ, विनफास्ट और टाटा, जल्द होगी मार्केट में एंट्री

अगर आप छोटी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ बेस्ट कॉम्पैक्ट ईवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में विनफास्ट VF3 और टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट भी शामिल है। आइए जानते हैं डीटेल।

सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मांग को बढ़ता देख कंपनियां नई-नई इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च कर रही हैं। भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ऐसे में कंपिनयां कीमतों को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों को भी लॉन्च कर रही हैं। अगर आप भी छोटी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इस साल लॉन्च होने वाले कुछ बेस्ट कॉम्पैक्ट ईवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में विनफास्ट VF3 और टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट भी शामिल है।

VinFast VF3 विनफास्ट ने पिछले साल VF6 और VF7 के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की थी। विनफास्ट अभी इंडियन मार्केट में कोई किफायती एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वीइकल ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन VF3 के लॉन्च के साथ यह कंपनी इसकी शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। यह एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जो दिखने में एसयूवी की तरह लगती है। यह सेगमेंट में एमजी कॉमेट और टियागो ईवी जैसी कारों को टक्कर देगी। इस छोटी ईवी को रेट्रो डिजाइन दिया गया है। विनफास्ट VF3 में बेसिक इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा। यह 29.6 kWh और 37.2 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी। दावा है कि इसकी अधिकतम रेंज 326 किमी है।

Kia Syros EV किआ अपनी एसयूवी सिरोस पर बेस्ड एक सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक वीइकल पर काम कर रहा है। कंपनी कुछ समय से इसको टेस्ट कर रही है। बाजार में मौजूद ज्यादातक कोरियाई कारों की तरह, सिरोस ईवी में भी प्रीमियम फीचर्स होने की उम्मीद है। इसमें 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन होने की संभावना है। इसकी मैक्सिमम रेंज को 369 किमी तक बताया जा रहा है। सिरोस ईवी इस साल के आखिर में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है।

Tiago EV Facelift टाटा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार- टियागो ईवी को इस साल फेसलिफ्ट मिलने वाला है। टियागो ईवी फेसलिफ्ट को सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक का एक्सटीरियर डिजाइन लगभग पहले जैसा ही है। टाटा इसके फ्रंट और रियर बंपर में बदलाव कर सकता है। साथ ही कार में नए हेडलाइट्स और टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। कंपनी कार के केबिन में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव कर सकती है।