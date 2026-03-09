मसाज वाली सीट, प्राइवेट जेट जैसे फीचर्स और लग्जरी लाउंज वाला कंफर्ट; ये हैं भारत की 3 सबसे रॉयल कारें

Mar 09, 2026 01:11 am IST

अगर आप भारत में सबसे लग्जरी MPV खरीदना चाहते हैं, तो आपकी लिस्ट में किआ कार्निवल, MG M9 और टोयोटा वेलफायर जैसी अल्ट्रा-लक्जरी एमपीवी जरूर शामिल होंगी। इसीलिए, आज हम यहां इन 3 MPVs के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो आराम, स्पेस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बो देती हैं।

भारत में अब सिर्फ SUV ही नहीं बल्कि लग्जरी MPV (Multi-Purpose Vehicle) की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बड़ी फैमिली, बिजनेस ट्रैवल या VIP मूवमेंट के लिए लोग ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा स्पेस, आरामदायक सीटें और प्रीमियम फीचर्स हों। अगर बजट की कोई चिंता नहीं है, तो भारतीय बाजार में कुछ ऐसी MPV मौजूद हैं, जो चलती-फिरती लग्जरी लाउंज जैसी महसूस होती हैं। आइए भारत की ऐसी 3 सबसे लग्जरी MPVs के बारे में जानते हैं, जिन्हें थोड़ा ज्यादा पैसे देकर खरीदा जा सकता है।

1- किआ कार्निवल (Kia Carnival)

अगर आप लग्जरी MPV लेना चाहते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी कम रखना चाहते हैं, तो किआ कार्निवल (Kia Carnival) एक शानदार विकल्प है। जी हां, क्योंकि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹50.42 लाख है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय प्रीमियम MPV में से एक मानी जाती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 190.4 bhp की पावर और 440 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं।

इसके प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें 12-वे पावर ड्राइवर सीट्स, फ्रंट सीट हिटिंग और वेंटिलेशन, सेकंड-रो कैप्टन सीट्स, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर, डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। यह MPV बड़ी फैमिली और लंबी यात्राओं के लिए शानदार आराम देती है।

2- MG M9

अगर आप इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV चाहते हैं, तो MG M9 एक बेहद प्रीमियम विकल्प है। इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹69.90 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह भारत की सबसे लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV में से एक मानी जा रही है। इसके बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें 90 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 241.65 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये ईवी लगभग 548 km की रेंज देती है। ये ईवी सिर्फ 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो सकती है।

इसके शानदार फीचर्स की बात करें तो इसमें 16-वे एडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, 8 मसाज मोड, हीटिंग और वेंटिलेशन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 13-स्पीकर साउंड सिस्टम और 1720 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इस MPV में बैठकर ऐसा लगता है, जैसे आप लक्जरी बिजनेस क्लास फ्लाइट में सफर कर रहे हों।

3- टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire)

भारत में अगर सबसे ज्यादा लग्जरी MPV की बात करें तो टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) का नाम जरूर आता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.19 करोड़ है और यह कई बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज की पसंदीदा गाड़ी है।