Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मसाज वाली सीट, प्राइवेट जेट जैसे फीचर्स और लग्जरी लाउंज वाला कंफर्ट; ये हैं भारत की 3 सबसे रॉयल कारें

Mar 09, 2026 01:11 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आप भारत में सबसे लग्जरी MPV खरीदना चाहते हैं, तो आपकी लिस्ट में किआ कार्निवल, MG M9 और टोयोटा वेलफायर जैसी अल्ट्रा-लक्जरी एमपीवी जरूर शामिल होंगी। इसीलिए, आज हम यहां इन 3 MPVs के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो आराम, स्पेस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बो देती हैं।

मसाज वाली सीट, प्राइवेट जेट जैसे फीचर्स और लग्जरी लाउंज वाला कंफर्ट; ये हैं भारत की 3 सबसे रॉयल कारें

भारत में अब सिर्फ SUV ही नहीं बल्कि लग्जरी MPV (Multi-Purpose Vehicle) की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बड़ी फैमिली, बिजनेस ट्रैवल या VIP मूवमेंट के लिए लोग ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा स्पेस, आरामदायक सीटें और प्रीमियम फीचर्स हों। अगर बजट की कोई चिंता नहीं है, तो भारतीय बाजार में कुछ ऐसी MPV मौजूद हैं, जो चलती-फिरती लग्जरी लाउंज जैसी महसूस होती हैं। आइए भारत की ऐसी 3 सबसे लग्जरी MPVs के बारे में जानते हैं, जिन्हें थोड़ा ज्यादा पैसे देकर खरीदा जा सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kia Carnival

Kia Carnival

₹ 63.91 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG G10

MG G10

₹ 24 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
MG Baojun 510

MG Baojun 510

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
MG Majestor

MG Majestor

₹ 40 - 45 लाख

मुझे सूचित करें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.65 - 15.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- किआ कार्निवल (Kia Carnival)

अगर आप लग्जरी MPV लेना चाहते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी कम रखना चाहते हैं, तो किआ कार्निवल (Kia Carnival) एक शानदार विकल्प है। जी हां, क्योंकि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹50.42 लाख है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय प्रीमियम MPV में से एक मानी जाती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 190.4 bhp की पावर और 440 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं।

2025 Kia Carnival MPV

इसके प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें 12-वे पावर ड्राइवर सीट्स, फ्रंट सीट हिटिंग और वेंटिलेशन, सेकंड-रो कैप्टन सीट्स, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर, डुअल इलेक्ट्रिक सनरूफ और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। यह MPV बड़ी फैमिली और लंबी यात्राओं के लिए शानदार आराम देती है।

2- MG M9

अगर आप इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV चाहते हैं, तो MG M9 एक बेहद प्रीमियम विकल्प है। इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹69.90 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह भारत की सबसे लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV में से एक मानी जा रही है। इसके बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें 90 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 241.65 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये ईवी लगभग 548 km की रेंज देती है। ये ईवी सिर्फ 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो सकती है।

MG M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी पर बढ़ा वेटिंग पीरियड

इसके शानदार फीचर्स की बात करें तो इसमें 16-वे एडजस्टेबल प्रेसिडेंशियल सीट्स, 8 मसाज मोड, हीटिंग और वेंटिलेशन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 13-स्पीकर साउंड सिस्टम और 1720 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इस MPV में बैठकर ऐसा लगता है, जैसे आप लक्जरी बिजनेस क्लास फ्लाइट में सफर कर रहे हों।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें
ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

3- टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire)

toyota vellfire sales 57 unit in february 2023

भारत में अगर सबसे ज्यादा लग्जरी MPV की बात करें तो टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) का नाम जरूर आता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.19 करोड़ है और यह कई बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज की पसंदीदा गाड़ी है।

इसमें 2.5-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 190.4 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें e-CVT गियरबॉक्स मिलता है। इसके प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इसमें ओटोमन सेकंड-रो सीट्स, पावर स्लाइडिंग रियर डोर, 14-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 13.8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, रियर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस MPV का सेकंड-रो अनुभव इतना शानदार है कि इसे “चलता-फिरता लग्जरी लाउंज” कहा जाता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।