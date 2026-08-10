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दिवाली से पहले आ रहीं ये तीन धाकड़ SUV, लिस्ट में टाटा और किया के साथ JSW भी

By Kumar Prashant Singh
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अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में तीन नई 7-सीटर SUVs लॉन्च होने वाली हैं। इन एसयूवी में हेक्टर हॉक, किआ सोरेन्टो और टाटा सफारी ईवी शामिल है। आइए जानते हैं कि कंपनियां इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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अगर आप नई 7-सीटर SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है। अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में तीन नई 7-सीटर SUVs लॉन्च होने वाली हैं। इनमें JSW MG Motor की नई SUV, Kia Sorento और Tata Safari EV शामिल हैं। MG ने कन्फर्म किया है कि वह अपनी नई एनर्जी व्हीकल को 26 अगस्त 2026 को लॉन्च करने वाला है। वहीं, किआ सोरेन्टो की 4 सितंबर को भारत में एंट्री होगी। Tata Motors भी दिवाली से पहले अपनी Safari EV लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं कि कंपनियां इन एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

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JSW MG Motor की इस नई एसयूवी को Hector Hawk नाम से जाना जा रहा है। यह कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। एसयूवी का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh बैटरी के साथ आ सकता है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट करीब 197bhp होगा और फुल चार्ज पर करीब 500km की दावा की गई रेंज मिल सकती है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 56.7kWh बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। यह मोटर करीब 136bhp की पावर दे सकती है। EV मॉडल की इलेक्ट्रिक रेंज करीब 130km और टोटल रेंज 1,101km से ज्यादा हो सकती है।

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Kia Sorento

किआ सोरेन्टो भारत में कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV के तौर पर एंट्री करेगी। ग्लोबल मॉडल की तरह भारत में भी इसमें 1.6-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। यह सेटअप करीब 238bhp की कंबाइन्ड पावर और 380Nm टॉर्क दे सकता है। इसके अलावा सोरेन्टो में 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो करीब 202bhp की पावर और 441Nm टॉर्क ऑफर करेगा। एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

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Tata Safari EV

टाटा की सफारी EV का सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9S से हो सकता है। कोडनेम ‘Tayrona’ वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें टाटा का नया TiDAL इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर मिलेगा। यह सिस्टम 540-डिग्री कैमरा, OTA अपडेट, ADAS और कई कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करेगा। सफारी EV का पावरट्रेन Harrier EV वाला हो सकता है, जिसमें फिलहाल 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे में नई सफारी EV बड़ी बैटरी और लंबी रेंज के साथ आने की उम्मीद है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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