दिवाली से पहले आ रहीं ये तीन धाकड़ SUV, लिस्ट में टाटा और किया के साथ JSW भी

अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में तीन नई 7-सीटर SUVs लॉन्च होने वाली हैं। इन एसयूवी में हेक्टर हॉक, किआ सोरेन्टो और टाटा सफारी ईवी शामिल है। आइए जानते हैं कि कंपनियां इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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Tata Safari EV

अगर आप नई 7-सीटर SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है। अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में तीन नई 7-सीटर SUVs लॉन्च होने वाली हैं। इनमें JSW MG Motor की नई SUV, Kia Sorento और Tata Safari EV शामिल हैं। MG ने कन्फर्म किया है कि वह अपनी नई एनर्जी व्हीकल को 26 अगस्त 2026 को लॉन्च करने वाला है। वहीं, किआ सोरेन्टो की 4 सितंबर को भारत में एंट्री होगी। Tata Motors भी दिवाली से पहले अपनी Safari EV लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं कि कंपनियां इन एसयूवी में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

MG Hector Hawk JSW MG Motor की इस नई एसयूवी को Hector Hawk नाम से जाना जा रहा है। यह कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। एसयूवी का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh बैटरी के साथ आ सकता है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट करीब 197bhp होगा और फुल चार्ज पर करीब 500km की दावा की गई रेंज मिल सकती है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 56.7kWh बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। यह मोटर करीब 136bhp की पावर दे सकती है। EV मॉडल की इलेक्ट्रिक रेंज करीब 130km और टोटल रेंज 1,101km से ज्यादा हो सकती है।

Kia Sorento किआ सोरेन्टो भारत में कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV के तौर पर एंट्री करेगी। ग्लोबल मॉडल की तरह भारत में भी इसमें 1.6-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। यह सेटअप करीब 238bhp की कंबाइन्ड पावर और 380Nm टॉर्क दे सकता है। इसके अलावा सोरेन्टो में 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो करीब 202bhp की पावर और 441Nm टॉर्क ऑफर करेगा। एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।