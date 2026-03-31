अगले तीन महीनों में आ रहीं ये टॉप 3 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कारें, लिस्ट में टाटा, टोयोटा और विनफास्ट
आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। खास बात है कि ये कारें अफोर्डेबल होंगी। इस लिस्ट में विनफास्ट, टोयोटा और टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं।
नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगले तीन महीनों में इंडियन मार्केट में कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री होने वाली है। खास बात है कि ये कारें अफोर्डेबल होंगी। इस लिस्ट में विनफास्ट, टोयोटा और टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं लॉन्च होने वाली इन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में।
Toyota Ebella
टोयोटा की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी अप्रैल में लॉन्च होगी। कंपनी ने इसे 20 जनवरी को अनवील किया था। उस समय कंपनी ने इस एसयूवी की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। इसका बुकिंग अमाउंट 25 हजार रुपये था। कंपनी इसे अप्रैल में ऑफिशियली लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत 17 लाख से 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। टोयोटा ईबेला मारुति सुजुकी ई विटारा का ही रीबैज्ड वर्जन है। इसे उसी Heartect-E स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन होंगे। 49 kWh वाले में 142 बीएचपी और 189 एनएम का टॉर्क मिलेगा। वहीं, 61 kWh वाला 171.5 बीएचपी की ताकत और 189 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगा। दोनों ही फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) होंगे और बड़ी 61 kWh बैटरी पैक 543 किमी की रेंज ऑफर करेगी।
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VinFast Limo Green
अप्रैल में VinFast Limo Green एमपीवी की भी एंट्री होने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें, तो लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी की कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच होगी। लिमो ग्रीन के साथ विनफास्ट का टारगेट फैमिली वाले ग्राहकों और फ्लीट ऑपरेटरों को आकर्षित करना है। इसकी लंबाई 4,740 मिमी, चौड़ाई 1,872 मिमी और ऊंचाई 1,723 मिमी होगी।
वहीं, इसका वीलबेस 2,840 मिमी होगा। लिमो ग्रीन में सिंगल मोटर (फ्रंट वील ड्राइव) होने की उम्मीद है, जो 204 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगा। बैटरी पैक की बात करें तो, यह लगभग 60 kWh की कैपेसिटी का होगा। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक की होगी। यह 11 kW AC चार्जिंग और 80 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे इसे 10 से 70 पर्सेंट तक चार्ज होने में केवल 30 मिनट लगेंगे।
Tata Sierra EV
टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही मार्केट में एंट्री करेगा। यह कन्फर्म हो चुका है कि मई 2026 में टाटा मोटर्स भारत में सिएरा ईवी को लॉन्च करेगा। इस ई एसयूवी की कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। टाटा मोटर्स के लाइनअप में इसे हैरियर.ईवी से नीचे के सेगमेंट में रखा जाएगा। सिएरा ईवी ARGOS मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें दो बैटरी ऑप्शन- 55 kWh और 65 kWh ऑफर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल रियर-वील ड्राइव होगा। इसमें ड्यूल-मोटर ऑल-वील ड्राइव सेटअप का ऑप्शन भी मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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