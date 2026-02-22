फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं ये तीन नई SUV, मिलेगा बेहद जबर्दस्त लुक, इंजन भी पावरफुल

Feb 22, 2026 02:24 pm IST

हर एसयूवी लवर का सपना होता है कि उसके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) हो। टोयोटा फॉर्च्यूनर का तगड़ा फैन बेस है, लेकिन मार्केट में कुछ और अपकमिंग एसयूवी भी हैं, जो फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अगर आप फुल साइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग लेना चाहते हैं, तो ये एसयूवी आपके बेस्ट साबित हो सकती हैं। हमारी इस लिस्ट में स्कोडा और एमजी की एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Skoda Kodiaq RS स्कोडा ने कन्फर्म किया है कि वह स्पोर्टी कोडियाक आरएस को भारतीय बाजार में लाएगी। यह सेकेंड जेनरेशन की कोडियाक एसयूवी का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन है। स्पोर्टी लुक के लिए एसयूवी में क्रोम एलिमेंट्स को ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट से रिप्लेस किया गया है। इसमें इल्यूमिनेटेड ग्रिल, 20 इंच के वील, रेड ब्रेक कैलिपर्स और कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इंटीरियर में कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक थीम ऑफर किया जा सकता है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन लगा है, जो 261 हॉर्सपावर और 400 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एसयूवी की टॉप स्पीड 231 kmph है। यह सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

Volkswagen Tayron Standard नई Tayron R Line लॉन्च होने वाली है। यह एक प्रीमियम एसयूवी होगी। कीमत को थोड़ा कम करने के लिए कंपनी Tayron के 7-सीटर वर्जन का एक स्टैंडर्ड वेरिएंट बाजार में लॉन्च करने की सोच रही रही है। उम्मीद है कि यह वेरिएंट इसी साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। इसमें वही 2.0 TSI इंजन होगा, लेकिन R Line वर्जन की तुलना में कम ट्यूनिंग के साथ। R Line के मुकाबले इसमें फीचर्स भी कम हो सकते हैं, जिससे फॉक्सवैगन को इसकी प्राइसिंग को अग्रेसिव रखने में मदद मिलेगी।