फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं ये तीन नई SUV, मिलेगा बेहद जबर्दस्त लुक, इंजन भी पावरफुल

Feb 22, 2026 02:24 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा फॉर्च्यूनर का तगड़ा फैन बेस है, लेकिन मार्केट में कुछ और अपकमिंग एसयूवी भी हैं, जो फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में स्कोडा और एमजी की एसयूवी भी शामिल हैं।

हर एसयूवी लवर का सपना होता है कि उसके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) हो। टोयोटा फॉर्च्यूनर का तगड़ा फैन बेस है, लेकिन मार्केट में कुछ और अपकमिंग एसयूवी भी हैं, जो फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अगर आप फुल साइज एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और फॉर्च्यूनर से हट कर कुछ अलग लेना चाहते हैं, तो ये एसयूवी आपके बेस्ट साबित हो सकती हैं। हमारी इस लिस्ट में स्कोडा और एमजी की एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Skoda Kodiaq RS

स्कोडा ने कन्फर्म किया है कि वह स्पोर्टी कोडियाक आरएस को भारतीय बाजार में लाएगी। यह सेकेंड जेनरेशन की कोडियाक एसयूवी का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वर्जन है। स्पोर्टी लुक के लिए एसयूवी में क्रोम एलिमेंट्स को ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट से रिप्लेस किया गया है। इसमें इल्यूमिनेटेड ग्रिल, 20 इंच के वील, रेड ब्रेक कैलिपर्स और कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इंटीरियर में कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक थीम ऑफर किया जा सकता है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन लगा है, जो 261 हॉर्सपावर और 400 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एसयूवी की टॉप स्पीड 231 kmph है। यह सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

skoda
Volkswagen Tayron Standard

नई Tayron R Line लॉन्च होने वाली है। यह एक प्रीमियम एसयूवी होगी। कीमत को थोड़ा कम करने के लिए कंपनी Tayron के 7-सीटर वर्जन का एक स्टैंडर्ड वेरिएंट बाजार में लॉन्च करने की सोच रही रही है। उम्मीद है कि यह वेरिएंट इसी साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा। इसमें वही 2.0 TSI इंजन होगा, लेकिन R Line वर्जन की तुलना में कम ट्यूनिंग के साथ। R Line के मुकाबले इसमें फीचर्स भी कम हो सकते हैं, जिससे फॉक्सवैगन को इसकी प्राइसिंग को अग्रेसिव रखने में मदद मिलेगी।

VW Tayron
MG Majestor

यह काफी बड़ी एसयूवी है। इसे पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल प्राइस अनाउंसमेंट और डिलीवरी कुछ टाइम बाद शुरू होने की उम्मीद है। अपने आकार के कारण मैजेस्टर को D+ सेगमेंट में रखा गया है। हालांकि, एमजी इसकी कीमत को काफी कॉम्पिटीटिव रख सकता है, जिससे यह फॉर्च्यूनर और लेजेंडर को सीधी टक्कर देगी। मैजेस्टर एक बड़ी 4x4 एसयूवी है, जिसमें बेहद अपीलिंग फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट्स, 19 इंच के वील्स, बॉक्सी डिजाइन और पीछे की ओर लाइट बार से जुड़ी एलईडी टेल लाइट्स हैं। इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

Auto News Hindi

