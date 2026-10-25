भारत की टॉप 3 अफोर्डेबल CNG ऑटोमैटिक SUV, लिस्ट में टाटा और होंडा भी
अगर आप ऐसी सीएनजी एसयूवी तलाश रहे हैं, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हो, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
सीएनजी एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को कम खर्च में ज्यादा माइलेज का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज्यादातर सीएनजी मॉडल में मैन्युअल गियरबॉक्स ही ऑफर किया जाता है। बढ़ते सिटी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलना काफी परेशान करने वाला एक्सपीरियंस होता जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली सीएनजी गाड़ियां काफी पसंद आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी सीएनजी एसयूवी तलाश रहे हैं, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हो, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।
निसान मैग्नाइट CNG AMT
निसान मैग्नाइट इस लिस्ट की सबसे किफायती सीएनजी ऑटोमैटिक एसयूवी है। हालांकि, इसमें सीएनजी किट कंपनी की तरफ से फैक्ट्री में नहीं लगाई जाती। यह डीलर के जरिए बाद में फिट कराई जाती है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसकी क्लेम्ड माइलेज 24.09 km/kg है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 7.87 लाख रुपये से 11.25 लाख रुपये के बीच है। कम बजट में सीएनजी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Magnite
₹ 5.68 - 11.16 लाख
Tata Punch
₹ 5.75 - 10.77 लाख
Nissan Sunny 2025
₹ 8.5 लाख से शुरू
Nissan Patrol
₹ 2 करोड़ से शुरू
Nissan Terrano
₹ 10 लाख से शुरू
टाटा पंच iCNG AMT
टाटा पंच देश की इकलौती एसयूवी है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और AMT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसकी माइलेज 26.99 km/kg है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। पंच में टाटा का ट्विन-सिलेंडर iCNG सेटअप मिलता है। इसमें दो छोटे सिलेंडर बूट के नीचे लगाए गए हैं, जिससे सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। मुंबई में पंच सीएनजी ऑटोमैटिक की ऑन-रोड कीमत 9.74 लाख रुपये से 12.17 लाख रुपये के बीच है। यह मैग्नाइट से महंगी है, लेकिन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट इसका बड़ा प्लस पॉइंट है।
होंडा एलिवेट CNG CVT
होंडा एलिवेट इस लिस्ट की सबसे बड़ी और महंगी एसयूवी है। मैग्नाइट की तरह इसमें भी सीएनजी किट डीलर के जरिए लगवाई जाती है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। सीएनजी पर इसका माइलेज करीब 15 से 16 km/kg हो सकता है। सीएनजी किट लगवाने पर चुने गए वेरिएंट की कीमत में करीब 80,000 से 90,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। इसकी सटीक कीमत और उपलब्धता के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप से संपर्क करना होगा।
ध्यान दें: यहां दी गई कीमतें मुंबई की ऑन-रोड कीमतें हैं, जबकि होंडा एलिवेट की CNG माइलेज अनुमानित है। खरीदने से पहले डीलर से किट की कीमत, वारंटी और अवेलेबिलिटी को जरूर कन्फर्म करें।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें