भारत की टॉप 3 अफोर्डेबल CNG ऑटोमैटिक SUV, लिस्ट में टाटा और होंडा भी

अगर आप ऐसी सीएनजी एसयूवी तलाश रहे हैं, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हो, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

तीन बेस्ट अफोर्डेबल सीएनजी ऑटोमैटिक एसयूवी

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सीएनजी एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को कम खर्च में ज्यादा माइलेज का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज्यादातर सीएनजी मॉडल में मैन्युअल गियरबॉक्स ही ऑफर किया जाता है। बढ़ते सिटी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलना काफी परेशान करने वाला एक्सपीरियंस होता जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली सीएनजी गाड़ियां काफी पसंद आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी सीएनजी एसयूवी तलाश रहे हैं, जो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हो, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा और होंडा की एसयूवी भी शामिल हैं।

निसान मैग्नाइट CNG AMT निसान मैग्नाइट इस लिस्ट की सबसे किफायती सीएनजी ऑटोमैटिक एसयूवी है। हालांकि, इसमें सीएनजी किट कंपनी की तरफ से फैक्ट्री में नहीं लगाई जाती। यह डीलर के जरिए बाद में फिट कराई जाती है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसकी क्लेम्ड माइलेज 24.09 km/kg है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 7.87 लाख रुपये से 11.25 लाख रुपये के बीच है। कम बजट में सीएनजी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है।

टाटा पंच iCNG AMT टाटा पंच देश की इकलौती एसयूवी है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और AMT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसकी माइलेज 26.99 km/kg है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। पंच में टाटा का ट्विन-सिलेंडर iCNG सेटअप मिलता है। इसमें दो छोटे सिलेंडर बूट के नीचे लगाए गए हैं, जिससे सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। मुंबई में पंच सीएनजी ऑटोमैटिक की ऑन-रोड कीमत 9.74 लाख रुपये से 12.17 लाख रुपये के बीच है। यह मैग्नाइट से महंगी है, लेकिन फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट इसका बड़ा प्लस पॉइंट है।

होंडा एलिवेट CNG CVT होंडा एलिवेट इस लिस्ट की सबसे बड़ी और महंगी एसयूवी है। मैग्नाइट की तरह इसमें भी सीएनजी किट डीलर के जरिए लगवाई जाती है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। सीएनजी पर इसका माइलेज करीब 15 से 16 km/kg हो सकता है। सीएनजी किट लगवाने पर चुने गए वेरिएंट की कीमत में करीब 80,000 से 90,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। इसकी सटीक कीमत और उपलब्धता के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप से संपर्क करना होगा।