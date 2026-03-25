Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ये हैं टॉप 3 अफोर्डेबल 7 सीटर कार, लिस्ट में मारुति सुजुकी, टोयोटा और महिंद्रा भी

Mar 25, 2026 08:09 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो आपके लिए 7 सीटर कार एक सही और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आपका बजट कम है और आप अपने लिए एक बेस्ट 7 सीटर कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 3 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

ये हैं टॉप 3 अफोर्डेबल 7 सीटर कार, लिस्ट में मारुति सुजुकी, टोयोटा और महिंद्रा भी

अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो आपके लिए 7 सीटर कार एक सही और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इस वक्त इंडियन मार्केट में कई सारी 7 सीटर गाड़ियां मौजूद हैं। अगर आपका बजट कम है और आप अपने लिए एक बेस्ट 7 सीटर कार तलाश रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टॉप 3 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में टोयोटा, मारुति और महिंद्रा की बेहतरीन कारें शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन बेस्ट और अफोर्डेबल 7 सीटर कारों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

1 - Toyota Rumion

टोयोटा रुमियन मारुति अर्टिगा का ही एक रीबैज वर्जन है। इसका एक्सटीरियर और इंटरनल पार्ट्स के साथ लुक भी लगभग एक जैसा ही है। इसके वाइड-ओपनिंग डोर्स अंदर-बाहर आने-जाने को आसान बनाते हैं। ओवरऑल डिजाइन और लेआउट से लेकर बेज कलर स्कीम तक, केबिन काफी जाना पहचाना और यूजफुल लगता है। तीनों रो में कंफर्टेबल सीट्स हैं। कई सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट होने से इसकी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकैलिटी बढ़ जाती है। अर्टिगा के बजाय रुमियन चुनने वाले ग्राहकों को कम वेटिंग पीरियड का फायदा मिल सकता है। यह 1.5 लीटक के नैचुरली एस्पिरेटेड इंज से लैस है, जो 103hp की पावर देता है। इसकी कीमत 10.51 लाख से 13.86 लाख रुपये के बीच है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 9.55 - 13.86 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra New Bolero

Mahindra New Bolero

₹ 10 - 12 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota
ये भी पढ़ें:जल्द आ सकता है टाटा सिएरा का CNG वेरिएंट, रोड पर दिखा टेस्ट म्यूल

2- Maruti Ertiga

मारुति अर्टिगा कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। खास बात है कि रुमियन की तुलना में इसके बेस और टॉप वेरिएंट अधिक किफायती हैं। आगे की सीट्स चौड़ी और आरामदायक हैं। सेकेंड रो की सीट्स रिक्लाइन हो सकती हैं। इसका केबिन काफी एयरी है। लंबे सफर के दौरान इसके लास्ट रो में दो वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। यहां आपको वेंट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसकी कीमत 8.80 लाख रुपये से 12.94 रुपये के बीच है। यह भी 1.5 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन से लैस है। यह इंजन 103hp की ताकत जेनरेट करता है।

ये भी पढ़ें:मर्सिडीज की ग्रैंड लिमोजिन, रियर में 65 इंच की सिनेमा स्क्रीन, 42 स्पीकर भी

3- Mahindra Bolero Neo

महिंद्रा ने स्टैंडर्ड बोलेरो एसयूवी से एक बेहतर विकल्प के तौर पर बोलेरो नियो को लॉन्च किया था। इसमें मॉडर्न इंटीरियर और बेहतर क्वॉलिटी वाले मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इंटीरियर में चेयर जैसी कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स हैं। इनमें लंबे कुशन और अलग-अलग आर्मरेस्ट दिए गए हैं, जो लंबे सफर को काफी आरामदायक बना देते हैं। बीच वाली सीटों पर तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि, इनकी सीट कुशनिंग थोड़ी सख्त है। हेडस्पेस की तुलना में नी-रूम और लेगरूम कुछ लोगों को कम आरामदायक लग सकता है।

ये भी पढ़ें:मर्सिडीज की नई AMG GT ब्लैक सीरीज, मिलेगा पावरफुल इंजन, रॉकेट जैसी स्पीड

महिंद्रा ने ऐसा इसलिए किया है ताकि आखिरी रो में साइड-फेसिंग जंप सीटें दी जा सकें। यहां, दो लोगों को आमने-सामने बैठना होगा और जगह की कमी के कारण उनके पैर और घुटने आपस में टकरा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए बटरफ्लाई विंडो हैं, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक की तरह, इसमें सीट बेल्ट नहीं हैं। इसकी कीमत 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है और 10.94 लाख रुपये तक जाती है। यह एसयूवी 1.5 लीटर के डीजल इंजन से लैस है, जो 100hp की पावर देता है।

नोट: ये कीमतें 19 फरवरी 2026 के अनुसार है। गाड़ियों की कीमतें शहर और डीलरशिप के अनुसार बदल सकती हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।