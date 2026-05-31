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ये हैं भारत की टॉप 3 अफोर्डेबल 4x4 SUV, किसी भी रास्ते चलने को तैयार, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हम आपको तीन बेहतरीन 4x4 एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा थार के साथ मारुति सुजुकी की जिम्नी भी शामिल है। इन एसयूवी की खास बात है कि ये रगेड होने के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करती हैं।

ये हैं भारत की टॉप 3 अफोर्डेबल 4x4 SUV, किसी भी रास्ते चलने को तैयार, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी

हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए एक दमदार 4x4 SUV लेना चाह रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। वहीं, अगर आपका बजट 20 लाख से कम है, तो हम आपको तीन बेहतरीन 4x4 एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा थार के साथ मारुति सुजुकी की जिम्नी भी शामिल है। इन एसयूवी की खास बात है कि ये रगेड होने के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करती हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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महिंद्रा थार थ्री-डोर को दो इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर करती है। पहला 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन है, जो 130 बीएचपी पावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 150 बीएचपी पावर और 320 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। थार की असली ताकत इसका डेडिकेटेड 4WD सिस्टम है, जिसमें 2H, 4H और 4L मोड दिए गए हैं। इसमें 226 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, 41.2 डिग्री का अप्रोच एंगल और 650 मिमी तक पानी में चलने की क्षमता भी मिलती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रूफ-माउंटेड स्पीकर, क्रूज कंट्रोल और ईएसपी कई और फीचर भी शामिल हैं। इसकी कीमत 15.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

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मारुति सुजुकी जिम्नी इस वक्त भारत की सबसे किफायती और बेहतरीन लाइफस्टाइल 4X4 एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 12.31 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये तक है। यह छोटी लेकिन बेहद कैपेबल ऑफ-रोडर 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस है, जो 103 बीएचपी की ताकत और 134.2 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है। जिम्नी हल्के लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड है और इसका कॉम्पैक्ट शेप इसे ऑफ-रोड के लिए बेहद कैपेबल बनाता है।

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इसमें सुजुकी का ऑलग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम और एक शानदार लो-रेंज ट्रांसफर केस दिया गया है। इसकी ऑफ-रोड ज्योमेट्री भी बहुत इंप्रेसिव है। जिम्नी के टॉप वेरिएंट में 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और अर्कामिस का ट्यून किया गया साउंड सिस्टम दिया गया है। इस सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल डिसेंट कंट्रोल और ब्रेक एलएसडी शामिल हैं।

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Force Gurkha - 4X4

फोर्स गुरखा आज भारत में उपलब्ध सबसे दमदार ऑफ-रोड एसयूवी में से एक है। यह एसयूवी 3-डोर और 5-डोर दोनों कॉन्फिगरेशन में आती है। इसकी कीमत 16.30 लाख रुपये से शुरू होकर 17.62 लाख रुपये तक जाती है। दोनों मॉडल में मर्सिडीज का 2.6-लीटर डीजल इंजन लगा है, जो 138 बीएचपी की पावर और 320 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

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ऑफ-रोड इक्विपमेंट्स की बात करें तो, इसमें फ्रंट और रियर लॉकिंग डिफरेंशियल, शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई 4x4 सिस्टम, 233 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और फैक्ट्री-फिटेड स्नोर्कल दिया गया है, जिससे यह 700 मिमी तक पानी में आराम से चल सकती है। कंपनी इस एसयूवी में 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टीपीएमएस, रूफ रैक और अलॉय वील्स के साथ ऑफर करती है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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