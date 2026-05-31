ये हैं भारत की टॉप 3 अफोर्डेबल 4x4 SUV, किसी भी रास्ते चलने को तैयार, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी

हम आपको तीन बेहतरीन 4x4 एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा थार के साथ मारुति सुजुकी की जिम्नी भी शामिल है। इन एसयूवी की खास बात है कि ये रगेड होने के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करती हैं।

हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए एक दमदार 4x4 SUV लेना चाह रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। वहीं, अगर आपका बजट 20 लाख से कम है, तो हम आपको तीन बेहतरीन 4x4 एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में महिंद्रा थार के साथ मारुति सुजुकी की जिम्नी भी शामिल है। इन एसयूवी की खास बात है कि ये रगेड होने के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करती हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Mahindra Thar 4x4 महिंद्रा थार थ्री-डोर को दो इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर करती है। पहला 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन है, जो 130 बीएचपी पावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 2.0-लीटर एमस्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 150 बीएचपी पावर और 320 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। थार की असली ताकत इसका डेडिकेटेड 4WD सिस्टम है, जिसमें 2H, 4H और 4L मोड दिए गए हैं। इसमें 226 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, 41.2 डिग्री का अप्रोच एंगल और 650 मिमी तक पानी में चलने की क्षमता भी मिलती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रूफ-माउंटेड स्पीकर, क्रूज कंट्रोल और ईएसपी कई और फीचर भी शामिल हैं। इसकी कीमत 15.26 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Jimny

मारुति सुजुकी जिम्नी इस वक्त भारत की सबसे किफायती और बेहतरीन लाइफस्टाइल 4X4 एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 12.31 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये तक है। यह छोटी लेकिन बेहद कैपेबल ऑफ-रोडर 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस है, जो 103 बीएचपी की ताकत और 134.2 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है। जिम्नी हल्के लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड है और इसका कॉम्पैक्ट शेप इसे ऑफ-रोड के लिए बेहद कैपेबल बनाता है।

इसमें सुजुकी का ऑलग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम और एक शानदार लो-रेंज ट्रांसफर केस दिया गया है। इसकी ऑफ-रोड ज्योमेट्री भी बहुत इंप्रेसिव है। जिम्नी के टॉप वेरिएंट में 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और अर्कामिस का ट्यून किया गया साउंड सिस्टम दिया गया है। इस सेफ्टी किट में 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल डिसेंट कंट्रोल और ब्रेक एलएसडी शामिल हैं।

Force Gurkha - 4X4 फोर्स गुरखा आज भारत में उपलब्ध सबसे दमदार ऑफ-रोड एसयूवी में से एक है। यह एसयूवी 3-डोर और 5-डोर दोनों कॉन्फिगरेशन में आती है। इसकी कीमत 16.30 लाख रुपये से शुरू होकर 17.62 लाख रुपये तक जाती है। दोनों मॉडल में मर्सिडीज का 2.6-लीटर डीजल इंजन लगा है, जो 138 बीएचपी की पावर और 320 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।