Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 25 Selling Cars in India for December 2025
अर्टिगा, डिजायर, पंच, नेक्सन, ब्रेजा या क्रेटा ही नहीं, सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों में ये मॉडल भी शामिल

संक्षेप:

देश के अंदर जिन कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में हम यहां 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के 11 मॉडल शामिल हैं। जबकि महिंद्रा के 4, टाटा के 3, हुंडई के 3, टोयोटा के 3 और किआ का 1 मॉडल शामिल है।

Jan 10, 2026 06:47 pm IST
देश के अंदर जिन कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में हम यहां 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के 11 मॉडल शामिल हैं। जबकि महिंद्रा के 4, टाटा के 3, हुंडई के 3, टोयोटा के 3 और किआ का 1 मॉडल शामिल है। इस बार मारुति की बलेनो ने इस लिस्ट को टॉप करने का काम किया। बलेनो की डिमांड के सामने नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन और मारुति डिजायर जैसे मॉडल भी पीछे रह गए। चलिए आपको एक बर टॉप-25 मॉडल के बारे में बताते हैं।

टॉप-25 कार सेल्स दिसंबर 2025
मॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024YoY %
बलेनो22,1089,112143%
फ्रोंक्स20,70610,75293%
नेक्सन19,37513,53643%
डिजायर19,07216,57315%
स्विफ्ट18,76710,42180%
ब्रेजा17,70417,3362%
अर्टिगा16,58616,0563%
पंच15,98015,0736%
स्कॉर्पियो15,88512,19530%
वैगनआर14,57517,303-16%
क्रेटा13,15412,6084%
ईको11,89911,6782%
ऑल्टो10,8297,41046%
बोलेरो10,6115,92179%
वेन्यू10,32210,2651%
इनोवा + हाइक्रॉस9,9019,7002%
XUV 3X09,4227,00035%
सोनेट9,4183,337182%
थार9,3397,65922%
ग्रैंड विटारा8,5977,09321%
हाइराइडर7,0224,77047%
ग्लैंजा6,4513,48785%
विक्टोरिस6,21000%
टियागो5,8265,00616%
एक्सटर5,6125,2706%

टॉप-25 कारों की सेल्स की बात करें तो बलेनो की दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ग्रोथ मिली। डिजायर की दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 16,573 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ग्रोथ मिली।

स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की दिसंबर 2025 में 16,586 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 16,056 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। पंच की दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली।

स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। क्रेटा की दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। ईको की दिसंबर 2025 में 11,899 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 11,678 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

ऑल्टो की दिसंबर 2025 में 10,829 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ग्रोथ मिली। बोलेरो की दिसंबर 2025 में 10,611 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,921 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ग्रोथ मिली। वेन्यू की दिसंबर 2025 में 10,322 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली। इनोवा + हाइक्रॉस की दिसंबर 2025 में 9,901 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,700 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

XUV 3X0 की दिसंबर 2025 में 9,422 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 35% की ग्रोथ मिली। सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 182% की ग्रोथ मिली। थार की दिसंबर 2025 में 9,339 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 8,597 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,093न21% की ग्रोथ मिली।

हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 7,022 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,770 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 47% की ग्रोथ मिली। ग्लैंजा की दिसंबर 2025 में 6,451 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,487 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की ग्रोथ मिली। विक्टोरिस की दिसंबर 2025 में 6,210 यूनिट बिकीं। टियागो की दिसंबर 2025 में 5,826 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,006 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। एक्सटर की दिसंबर 2025 में 5,612 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,270 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
