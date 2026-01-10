अर्टिगा, डिजायर, पंच, नेक्सन, ब्रेजा या क्रेटा ही नहीं, सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों में ये मॉडल भी शामिल

संक्षेप: देश के अंदर जिन कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में हम यहां 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के 11 मॉडल शामिल हैं। जबकि महिंद्रा के 4, टाटा के 3, हुंडई के 3, टोयोटा के 3 और किआ का 1 मॉडल शामिल है।

देश के अंदर जिन कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में हम यहां 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी के 11 मॉडल शामिल हैं। जबकि महिंद्रा के 4, टाटा के 3, हुंडई के 3, टोयोटा के 3 और किआ का 1 मॉडल शामिल है। इस बार मारुति की बलेनो ने इस लिस्ट को टॉप करने का काम किया। बलेनो की डिमांड के सामने नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन और मारुति डिजायर जैसे मॉडल भी पीछे रह गए। चलिए आपको एक बर टॉप-25 मॉडल के बारे में बताते हैं।

टॉप-25 कार सेल्स दिसंबर 2025 मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 YoY % बलेनो 22,108 9,112 143% फ्रोंक्स 20,706 10,752 93% नेक्सन 19,375 13,536 43% डिजायर 19,072 16,573 15% स्विफ्ट 18,767 10,421 80% ब्रेजा 17,704 17,336 2% अर्टिगा 16,586 16,056 3% पंच 15,980 15,073 6% स्कॉर्पियो 15,885 12,195 30% वैगनआर 14,575 17,303 -16% क्रेटा 13,154 12,608 4% ईको 11,899 11,678 2% ऑल्टो 10,829 7,410 46% बोलेरो 10,611 5,921 79% वेन्यू 10,322 10,265 1% इनोवा + हाइक्रॉस 9,901 9,700 2% XUV 3X0 9,422 7,000 35% सोनेट 9,418 3,337 182% थार 9,339 7,659 22% ग्रैंड विटारा 8,597 7,093 21% हाइराइडर 7,022 4,770 47% ग्लैंजा 6,451 3,487 85% विक्टोरिस 6,210 0 0% टियागो 5,826 5,006 16% एक्सटर 5,612 5,270 6%

टॉप-25 कारों की सेल्स की बात करें तो बलेनो की दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की ग्रोथ मिली। नेक्सन की दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ग्रोथ मिली। डिजायर की दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 16,573 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ग्रोथ मिली।

स्विफ्ट की दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की दिसंबर 2025 में 16,586 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 16,056 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। पंच की दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली।

स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। क्रेटा की दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। ईको की दिसंबर 2025 में 11,899 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 11,678 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

ऑल्टो की दिसंबर 2025 में 10,829 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,410 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की ग्रोथ मिली। बोलेरो की दिसंबर 2025 में 10,611 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,921 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ग्रोथ मिली। वेन्यू की दिसंबर 2025 में 10,322 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 10,265 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली। इनोवा + हाइक्रॉस की दिसंबर 2025 में 9,901 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 9,700 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

XUV 3X0 की दिसंबर 2025 में 9,422 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,000 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 35% की ग्रोथ मिली। सोनेट की दिसंबर 2025 में 9,418 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,337 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 182% की ग्रोथ मिली। थार की दिसंबर 2025 में 9,339 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 8,597 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 7,093न21% की ग्रोथ मिली।