ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग! इसमें मारुति का दबदबा
नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के ऑटो बाजार में किन कारों का दबदबा रहा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने जिन 25 कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रही उसमें सबसे ज्यादा मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5 मॉडल, टाटा के 3 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, इस लिस्ट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया। खास बात ये है कि इस लिस्ट में SUVs का दबदबा खेने को मिला। चलिए एक बार इन सभी 25 मॉडल की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।
|टॉप-25 कार मॉडल सेल जनवरी 2026
|नं
|मॉडल
|जनवरी 2026
|जनवरी 2025
|1
|टाटा नेक्सन/EV
|23,365
|15,397
|2
|मारुति डिजायर
|19,629
|15,383
|3
|टाटा पंच/EV
|19,257
|16,231
|4
|हुंडई क्रेटा/EV
|17,921
|18,522
|5
|मारुति अर्टिगा
|17,892
|14,248
|6
|मारुति स्विफ्ट
|17,806
|17,081
|7
|मारुति ब्रेजा
|17,486
|14,747
|8
|मारुति बलेनो
|16,782
|19,965
|9
|महिंद्रा स्कॉर्पियो/N
|15,542
|15,442
|10
|मारुति विक्टोरिस
|15,240
|0
|11
|मारुति वैगनआर
|15,118
|24,078
|12
|महिंद्रा थार / रॉक्स
|13,418
|7,557
|13
|मारुति फ्रोंक्स
|13,353
|15,192
|14
|हुंडई वेन्यू
|12,413
|11,106
|15
|मारुति ऑल्टो
|12,314
|11,352
|16
|मारुति ईको
|11,914
|11,250
|17
|महिंद्रा बोलेरो
|11,841
|8,682
|18
|किआ सोनेट
|10,998
|7,194
|19
|किआ सेल्टोस
|10,639
|6,470
|20
|महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/700
|10,133
|8399
|21
|टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस
|9,455
|9,780
|22
|टोयोटा हाइराइडर
|9,156
|4,941
|23
|महिंद्रा XUV 3X0
|8,845
|8,454
|24
|टाटा टियागो
|8,349
|6,807
|25
|हुंडई ऑरा
|7,978
|5,388
|टोटल
|3,46,844
|2,93,666
टॉप-25 मॉडल की सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन/EV की जनवरी 2026 में 23,365 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,397 यूनिट बिकी थीं। मारुति डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,383 यूनिट बिकी थीं। टाटा पंच/EV की जनवरी 2026 में 19,257 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 16,231 यूनिट बिकी थीं। हुंडई क्रेटा/EV की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 18,522 यूनिट बिकी थीं। मारुति अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,248 यूनिट बिकी थीं।
मारुति स्विफ्ट की जनवरी 2026 में 17,806 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 17,081 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की जनवरी 2026 में 17,486 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,747 यूनिट बिकी थीं। मारुति बलेनो की जनवरी 2026 में 16,782 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 19,965 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जनवरी 2026 में 15,542 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,442 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की जनवरी 2026 में 15,240 यूनिट बिकीं।
मारुति वैगनआर की जनवरी 2026 में 15,118 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 24,078 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार / रॉक्स की जनवरी 2026 में 13,418 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,557 यूनिट बिकी थीं। मारुति फ्रोंक्स की जनवरी 2026 में 13,353 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,192 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,106 यूनिट बिकी थीं। मारुति ऑल्टो की जनवरी 2026 में 12,314 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,352 यूनिट बिकी थीं।
मारुति ईको की जनवरी 2026 में 11,914 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,250 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8,682 यूनिट बिकी थीं। किआ सोनेट की जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,194 यूनिट बिकी थीं। किआ सेल्टोस की जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 6,470 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/700 की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8399 यूनिट बिकी थीं।
टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की जनवरी 2026 में 9,455 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 9,780 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा हाइराइडर की जनवरी 2026 में 9,156 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 4,941 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 3X0 की जनवरी 2026 में 8,845 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8,454 यूनिट बिकी थीं। टाटा टियागो की जनवरी 2026 में 8,349 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 6,807 यूनिट बिकी थीं। हुंडई ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 5,388 यूनिट बिकी थीं।
