ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग! इसमें मारुति का दबदबा

नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के ऑटो बाजार में किन कारों का दबदबा रहा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने जिन 25 कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रही उसमें सबसे ज्यादा मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5 मॉडल, टाटा के 3 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, इस लिस्ट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया। खास बात ये है कि इस लिस्ट में SUVs का दबदबा खेने को मिला। चलिए एक बार इन सभी 25 मॉडल की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

टॉप-25 कार मॉडल सेल जनवरी 2026 नं मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2025 1 टाटा नेक्सन/EV 23,365 15,397 2 मारुति डिजायर 19,629 15,383 3 टाटा पंच/EV 19,257 16,231 4 हुंडई क्रेटा/EV 17,921 18,522 5 मारुति अर्टिगा 17,892 14,248 6 मारुति स्विफ्ट 17,806 17,081 7 मारुति ब्रेजा 17,486 14,747 8 मारुति बलेनो 16,782 19,965 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो/N 15,542 15,442 10 मारुति विक्टोरिस 15,240 0 11 मारुति वैगनआर 15,118 24,078 12 महिंद्रा थार / रॉक्स 13,418 7,557 13 मारुति फ्रोंक्स 13,353 15,192 14 हुंडई वेन्यू 12,413 11,106 15 मारुति ऑल्टो 12,314 11,352 16 मारुति ईको 11,914 11,250 17 महिंद्रा बोलेरो 11,841 8,682 18 किआ सोनेट 10,998 7,194 19 किआ सेल्टोस 10,639 6,470 20 महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/700 10,133 8399 21 टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस 9,455 9,780 22 टोयोटा हाइराइडर 9,156 4,941 23 महिंद्रा XUV 3X0 8,845 8,454 24 टाटा टियागो 8,349 6,807 25 हुंडई ऑरा 7,978 5,388 टोटल 3,46,844 2,93,666

टॉप-25 मॉडल की सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन/EV की जनवरी 2026 में 23,365 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,397 यूनिट बिकी थीं। मारुति डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,383 यूनिट बिकी थीं। टाटा पंच/EV की जनवरी 2026 में 19,257 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 16,231 यूनिट बिकी थीं। हुंडई क्रेटा/EV की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 18,522 यूनिट बिकी थीं। मारुति अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,248 यूनिट बिकी थीं।

मारुति स्विफ्ट की जनवरी 2026 में 17,806 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 17,081 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की जनवरी 2026 में 17,486 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,747 यूनिट बिकी थीं। मारुति बलेनो की जनवरी 2026 में 16,782 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 19,965 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जनवरी 2026 में 15,542 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,442 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की जनवरी 2026 में 15,240 यूनिट बिकीं।

मारुति वैगनआर की जनवरी 2026 में 15,118 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 24,078 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार / रॉक्स की जनवरी 2026 में 13,418 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,557 यूनिट बिकी थीं। मारुति फ्रोंक्स की जनवरी 2026 में 13,353 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,192 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,106 यूनिट बिकी थीं। मारुति ऑल्टो की जनवरी 2026 में 12,314 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,352 यूनिट बिकी थीं।

मारुति ईको की जनवरी 2026 में 11,914 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,250 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8,682 यूनिट बिकी थीं। किआ सोनेट की जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,194 यूनिट बिकी थीं। किआ सेल्टोस की जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 6,470 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/700 की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8399 यूनिट बिकी थीं।