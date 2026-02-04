Hindustan Hindi News
ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग! इसमें मारुति का दबदबा

ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग! इसमें मारुति का दबदबा

संक्षेप:

जनवरी 2026 में देश के ऑटो बाजार में किन कारों का दबदबा रहा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने जिन 25 कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रही उसमें सबसे ज्यादा मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5 मॉडल, टाटा के 3 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे।

Feb 04, 2026 12:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के ऑटो बाजार में किन कारों का दबदबा रहा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने जिन 25 कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रही उसमें सबसे ज्यादा मारुति के 10 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5 मॉडल, टाटा के 3 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे। हालांकि, इस लिस्ट को टॉप करने का काम टाटा नेक्सन ने किया। खास बात ये है कि इस लिस्ट में SUVs का दबदबा खेने को मिला। चलिए एक बार इन सभी 25 मॉडल की सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

टॉप-25 कार मॉडल सेल जनवरी 2026
नंमॉडलजनवरी 2026जनवरी 2025
1टाटा नेक्सन/EV23,36515,397
2मारुति डिजायर19,62915,383
3टाटा पंच/EV19,25716,231
4हुंडई क्रेटा/EV17,92118,522
5मारुति अर्टिगा17,89214,248
6मारुति स्विफ्ट17,80617,081
7मारुति ब्रेजा17,48614,747
8मारुति बलेनो16,78219,965
9महिंद्रा स्कॉर्पियो/N15,54215,442
10मारुति विक्टोरिस15,2400
11मारुति वैगनआर15,11824,078
12महिंद्रा थार / रॉक्स13,4187,557
13मारुति फ्रोंक्स13,35315,192
14हुंडई वेन्यू12,41311,106
15मारुति ऑल्टो12,31411,352
16मारुति ईको11,91411,250
17महिंद्रा बोलेरो11,8418,682
18किआ सोनेट10,9987,194
19किआ सेल्टोस10,6396,470
20महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/70010,1338399
21टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस9,4559,780
22टोयोटा हाइराइडर9,1564,941
23महिंद्रा XUV 3X08,8458,454
24टाटा टियागो8,3496,807
25हुंडई ऑरा7,9785,388
टोटल3,46,8442,93,666

टॉप-25 मॉडल की सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन/EV की जनवरी 2026 में 23,365 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,397 यूनिट बिकी थीं। मारुति डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,383 यूनिट बिकी थीं। टाटा पंच/EV की जनवरी 2026 में 19,257 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 16,231 यूनिट बिकी थीं। हुंडई क्रेटा/EV की जनवरी 2026 में 17,921 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 18,522 यूनिट बिकी थीं। मारुति अर्टिगा की जनवरी 2026 में 17,892 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,248 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:कुछ ऐसी हो सकती है न्यू क्रेटा, फोटोज से हुआ डिजाइन और फीचर्स का खुलासा!

मारुति स्विफ्ट की जनवरी 2026 में 17,806 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 17,081 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की जनवरी 2026 में 17,486 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 14,747 यूनिट बिकी थीं। मारुति बलेनो की जनवरी 2026 में 16,782 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 19,965 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो/N की जनवरी 2026 में 15,542 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,442 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की जनवरी 2026 में 15,240 यूनिट बिकीं।

मारुति वैगनआर की जनवरी 2026 में 15,118 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 24,078 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार / रॉक्स की जनवरी 2026 में 13,418 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,557 यूनिट बिकी थीं। मारुति फ्रोंक्स की जनवरी 2026 में 13,353 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 15,192 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की जनवरी 2026 में 12,413 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,106 यूनिट बिकी थीं। मारुति ऑल्टो की जनवरी 2026 में 12,314 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,352 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:₹75 लाख की इस कार को भारतीय ग्राहकों ने इतना खरीदा, सेगमेंट में बना दिया नंबर-1

मारुति ईको की जनवरी 2026 में 11,914 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 11,250 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8,682 यूनिट बिकी थीं। किआ सोनेट की जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 7,194 यूनिट बिकी थीं। किआ सेल्टोस की जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 6,470 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा एक्सयूवी 7X0/700 की जनवरी 2026 में 10,133 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8399 यूनिट बिकी थीं।

टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की जनवरी 2026 में 9,455 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 9,780 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा हाइराइडर की जनवरी 2026 में 9,156 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 4,941 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 3X0 की जनवरी 2026 में 8,845 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 8,454 यूनिट बिकी थीं। टाटा टियागो की जनवरी 2026 में 8,349 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 6,807 यूनिट बिकी थीं। हुंडई ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। जबकि जनवरी 2025 में इसकी 5,388 यूनिट बिकी थीं।

