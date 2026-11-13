पंच, नेक्सन, अर्टिगा, बलेनो समेत देश की सभी मॉडल को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये कार; ये क्रेटा, स्विफ्ट या डिजायर नहीं

इस लिस्ट के टॉप-10 में मारुति के 7 मॉडल और टॉप-25 में 11 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5, टाटा के 3 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल रहे। लिस्ट को टॉप करने वाली कार की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। CNG से इसका माइलेज 34.05 Km/Kg है।

सभी मॉडल को पीछे छोड़ नं-1 बनी ये कार

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 7,900 /माह से शुरू

Maruti Suzuki WagonR Facelift

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-25 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया है। वैगनआर ने टाटा पंच और नेक्सन जैसे मॉडल को पीछे छोड़ने के साथ मारुति ब्रेजा, मारुति बलेनो, मारुति डिजायर और मारुति अर्टिगा को भी पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट के टॉप-10 में मारुति के 7 मॉडल और टॉप-25 में 11 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5, टाटा के 3 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल रहे। बता दें कि इस लिस्ट को टॉप करने वाली वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। CNG से इसका माइलेज 34.05 Km/Kg है। वहीं, इसके बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग मिलते हैं।

टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर 2026 रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति वैगनआर 23,747 18,970 25% 2 मारुति ब्रेजा 22,436 12,072 86% 3 टाटा नेक्सन 21,966 22,083 -1% 4 मारुति बलेनो 20,919 16,873 24% 5 मारुति डिजायर 20,649 20,791 -1% 6 मारुति अर्टिगा 20,641 20,087 3% 7 टाटा पंच 20,525 16,810 22% 8 मारुति फ्रोंक्स 20,014 17,003 18% 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो 19,353 17,880 8% 10 मारुति स्विफ्ट 18,866 15,542 21% 11 हुंडई क्रेटा 17,955 18,381 -2% 12 मारुति विक्टोरिस 16,792 13,496 24% 13 मारुति ईको 13,720 13,537 1% 14 किआ सेल्टोस 13,423 7,130 88% 15 हुंडई वेन्यू 13,017 11,738 11% 16 महिंद्रा बोलेरो 12,348 14,343 -14% 17 महिंद्रा थार 11,956 12,029 -1% 18 मारुति ऑल्टो 11,523 6,210 86% 19 मारुति ग्रैंड विटारा 11,200 10,409 8% 20 महिंद्रा XUV 3XO 10,828 12,237 -12% 21 महिंद्रा XUV 7XO 10,254 10,139 1% 22 टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस 9,441 11,089 -15% 23 किआ सोनेट 8,914 12,745 -30% 24 हुंडई एक्सटर 8,509 6,294 35% 25 टाटा टियागो 8,043 8,850 -9%

टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कारों की बात करें तो मारुति वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 22,436 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अक्टूबर 2026 में 21,966 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 22,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली।

मारुति बलेनो की अक्टूबर 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की YoY ग्रोथ मिली।

टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 20,525 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,810 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,003 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,353 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,880 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति ईको की अक्टूबर 2026 में 13,720 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 88% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अक्टूबर 2026 में 13,017 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,738 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,348 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,343 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की अक्टूबर 2026 में 11,956 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,029 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति ऑल्टो की अक्टूबर 2026 में 11,523 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 10,828 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की अक्टूबर 2026 में 10,254 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY ग्रोथ मिली।