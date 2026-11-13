पंच, नेक्सन, अर्टिगा, बलेनो समेत देश की सभी मॉडल को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये कार; ये क्रेटा, स्विफ्ट या डिजायर नहीं
इस लिस्ट के टॉप-10 में मारुति के 7 मॉडल और टॉप-25 में 11 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5, टाटा के 3 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल रहे। लिस्ट को टॉप करने वाली कार की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। CNG से इसका माइलेज 34.05 Km/Kg है।
देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-25 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति वैगनआर ने किया है। वैगनआर ने टाटा पंच और नेक्सन जैसे मॉडल को पीछे छोड़ने के साथ मारुति ब्रेजा, मारुति बलेनो, मारुति डिजायर और मारुति अर्टिगा को भी पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट के टॉप-10 में मारुति के 7 मॉडल और टॉप-25 में 11 मॉडल शामिल रहे। वहीं, महिंद्रा के 5, टाटा के 3 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल रहे। बता दें कि इस लिस्ट को टॉप करने वाली वैगनआर की शुरुआती कीमत महज 4.99 लाख रुपए है। CNG से इसका माइलेज 34.05 Km/Kg है। वहीं, इसके बेस वैरिएंट में भी 6 एयरबैग मिलते हैं।
|टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति वैगनआर
|23,747
|18,970
|25%
|2
|मारुति ब्रेजा
|22,436
|12,072
|86%
|3
|टाटा नेक्सन
|21,966
|22,083
|-1%
|4
|मारुति बलेनो
|20,919
|16,873
|24%
|5
|मारुति डिजायर
|20,649
|20,791
|-1%
|6
|मारुति अर्टिगा
|20,641
|20,087
|3%
|7
|टाटा पंच
|20,525
|16,810
|22%
|8
|मारुति फ्रोंक्स
|20,014
|17,003
|18%
|9
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|19,353
|17,880
|8%
|10
|मारुति स्विफ्ट
|18,866
|15,542
|21%
|11
|हुंडई क्रेटा
|17,955
|18,381
|-2%
|12
|मारुति विक्टोरिस
|16,792
|13,496
|24%
|13
|मारुति ईको
|13,720
|13,537
|1%
|14
|किआ सेल्टोस
|13,423
|7,130
|88%
|15
|हुंडई वेन्यू
|13,017
|11,738
|11%
|16
|महिंद्रा बोलेरो
|12,348
|14,343
|-14%
|17
|महिंद्रा थार
|11,956
|12,029
|-1%
|18
|मारुति ऑल्टो
|11,523
|6,210
|86%
|19
|मारुति ग्रैंड विटारा
|11,200
|10,409
|8%
|20
|महिंद्रा XUV 3XO
|10,828
|12,237
|-12%
|21
|महिंद्रा XUV 7XO
|10,254
|10,139
|1%
|22
|टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस
|9,441
|11,089
|-15%
|23
|किआ सोनेट
|8,914
|12,745
|-30%
|24
|हुंडई एक्सटर
|8,509
|6,294
|35%
|25
|टाटा टियागो
|8,043
|8,850
|-9%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki WagonR Facelift
₹ 6 - 10 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.68 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.09 लाख
टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कारों की बात करें तो मारुति वैगनआर की अक्टूबर 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की अक्टूबर 2026 में 22,436 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की अक्टूबर 2026 में 21,966 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 22,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली।
मारुति बलेनो की अक्टूबर 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की अक्टूबर 2026 में 20,649 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,791 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की अक्टूबर 2026 में 20,641 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 20,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की YoY ग्रोथ मिली।
टाटा पंच की अक्टूबर 2026 में 20,525 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 16,810 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,003 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2026 में 19,353 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 17,880 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति स्विफ्ट की अक्टूबर 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 21% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की अक्टूबर 2026 में 17,955 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 18,381 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की अक्टूबर 2026 में 16,792 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति ईको की अक्टूबर 2026 में 13,720 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 13,537 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की अक्टूबर 2026 में 13,423 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 7,130 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 88% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की अक्टूबर 2026 में 13,017 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,738 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11% की YoY ग्रोथ मिली।
महिंद्रा बोलेरो की अक्टूबर 2026 में 12,348 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 14,343 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की अक्टूबर 2026 में 11,956 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,029 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति ऑल्टो की अक्टूबर 2026 में 11,523 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,210 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 86% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2026 में 11,200 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,409 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की अक्टूबर 2026 में 10,828 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की अक्टूबर 2026 में 10,254 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 10,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY ग्रोथ मिली।
टोयोटा इनोवा + हाइक्रॉस की अक्टूबर 2026 में 9,441 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 11,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की YoY डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की अक्टूबर 2026 में 8,914 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 12,745 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की अक्टूबर 2026 में 8,509 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 6,294 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 35% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की अक्टूबर 2026 में 8,043 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,850 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की YoY डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें