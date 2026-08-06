आपके पास जो कार है, उसे देश में हर महीने कितने लोग खरीद रहे; यहां देखें टॉप-25 मॉडल की सेल्स लिस्ट
हम यहां इन कारों की पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस लिस्ट में मारुति के साथ टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों का दबदबा है। वहीं, टोयोटा और किआ ने भी लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों के बाद अब टॉप-25 कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इस लिस्ट में 10 मॉडल के अलावा अन्य किन 15 मॉडल को जगह मिली है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। खासकर तब जब हम कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हों। ऐसे में हम यहां इन कारों की पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस लिस्ट में मारुति के साथ टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों का दबदबा है। वहीं, टोयोटा और किआ ने भी लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कार्स जुलाई 2026
|रैंक
|मॉडल
|जुलाई 2026
|जुलाई 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति सुजुकी डिजायर
|23,791
|20,895
|14%
|2
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|23,398
|14,710
|59%
|3
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|21,606
|16,604
|30%
|4
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|21,538
|14,190
|52%
|5
|टाटा पंच
|21,313
|10,785
|98%
|6
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|19,473
|12,872
|51%
|7
|मारुति सुजुकी बलेनो
|18,241
|12,503
|46%
|8
|हुंडई क्रेटा
|18,088
|16,898
|7%
|9
|टाटा नेक्सन
|17,471
|12,825
|36%
|10
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|16,009
|13,747
|16%
|11
|मारुति सुजुकी ईको
|13,896
|12,341
|13%
|12
|किआ सेल्टोस
|12,541
|6,010
|109%
|13
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|12,534
|5,910
|112%
|14
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|12,055
|14,065
|-14%
|15
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|11,334
|—
|New
|16
|हुंडई वेन्यू
|11,095
|8,054
|38%
|17
|महिंद्रा थार
|10,558
|9,845
|7%
|18
|टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस
|9,976
|9,119
|9%
|19
|महिंद्रा XUV 3XO
|9,429
|7,238
|30%
|20
|महिंद्रा बोलेरो
|9,336
|7,513
|24%
|21
|किआ सोनेट
|8,913
|7,627
|17%
|22
|महिंद्रा XUV 7XO
|8,233
|7,054
|17%
|23
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|8,127
|6,373
|28%
|24
|टाटा टियागो
|7,429
|5,575
|33%
|25
|टोयोटा हाइराइडर
|7,187
|8,814
|-18%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Audi A4
₹ 46.41 - 55.27 लाख
Audi A6
₹ 63.74 - 69.89 लाख
Porsche Cayenne
₹ 1.39 - 1.94 करोड़
Audi RS5
₹ 1.07 करोड़
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Aston Martin DB12
₹ 4.59 करोड़
देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-25 कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जुलाई 2026 में 23,791 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 20,895 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,398 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,710 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 59% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की जुलाई 2026 में 21,606 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 16,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 52% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की जुलाई 2026 में 21,313 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 10,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 98% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जुलाई 2026 में 19,473 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,872 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 51% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी बलेनो की जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,503 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की जुलाई 2026 में 18,088 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 16,898 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जुलाई 2026 में 17,471 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,825 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 36% की YoY ग्रोथ मिली।
महिंद्रा स्कॉर्पियो की जुलाई 2026 में 16,009 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 13,747 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ईको की जुलाई 2026 में 13,896 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की जुलाई 2026 में 12,541 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 6,010 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 109% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी ऑल्टो की जुलाई 2026 में 12,534 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 5,910 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 112% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जुलाई 2026 में 12,055 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,065 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की जुलाई 2026 में 11,334 यूनिट बिकीं। हुंडई वेन्यू की जुलाई 2026 में 11,095 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 8,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली।
महिंद्रा थार की जुलाई 2026 में 10,558 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 9,845 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की YoY ग्रोथ मिली। टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की जुलाई 2026 में 9,976 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 9,119 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की जुलाई 2026 में 9,429 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,238 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की YoY ग्रोथ मिली।
महिंद्रा बोलेरो की जुलाई 2026 में 9,336 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,513 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की जुलाई 2026 में 8,913 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,627 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की जुलाई 2026 में 8,233 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की जुलाई 2026 में 8,127 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 6,373 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 28% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा टियागो की जुलाई 2026 में 7,429 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 5,575 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33% की YoY ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की जुलाई 2026 में 7,187 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 8,814 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% की YoY डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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