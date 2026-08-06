आपके पास जो कार है, उसे देश में हर महीने कितने लोग खरीद रहे; यहां देखें टॉप-25 मॉडल की सेल्स लिस्ट

हम यहां इन कारों की पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस लिस्ट में मारुति के साथ टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों का दबदबा है। वहीं, टोयोटा और किआ ने भी लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-25 कारों की सेल्स लिस्ट

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देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों के बाद अब टॉप-25 कारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इस लिस्ट में 10 मॉडल के अलावा अन्य किन 15 मॉडल को जगह मिली है ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। खासकर तब जब हम कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हों। ऐसे में हम यहां इन कारों की पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस लिस्ट में मारुति के साथ टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों का दबदबा है। वहीं, टोयोटा और किआ ने भी लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-25 बेस्ट सेलिंग कार्स जुलाई 2026 रैंक मॉडल जुलाई 2026 जुलाई 2025 ग्रोथ % YoY 1 मारुति सुजुकी डिजायर 23,791 20,895 14% 2 मारुति सुजुकी वैगनआर 23,398 14,710 59% 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 21,606 16,604 30% 4 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 21,538 14,190 52% 5 टाटा पंच 21,313 10,785 98% 6 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 19,473 12,872 51% 7 मारुति सुजुकी बलेनो 18,241 12,503 46% 8 हुंडई क्रेटा 18,088 16,898 7% 9 टाटा नेक्सन 17,471 12,825 36% 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो 16,009 13,747 16% 11 मारुति सुजुकी ईको 13,896 12,341 13% 12 किआ सेल्टोस 12,541 6,010 109% 13 मारुति सुजुकी ऑल्टो 12,534 5,910 112% 14 मारुति सुजुकी ब्रेजा 12,055 14,065 -14% 15 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 11,334 — New 16 हुंडई वेन्यू 11,095 8,054 38% 17 महिंद्रा थार 10,558 9,845 7% 18 टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस 9,976 9,119 9% 19 महिंद्रा XUV 3XO 9,429 7,238 30% 20 महिंद्रा बोलेरो 9,336 7,513 24% 21 किआ सोनेट 8,913 7,627 17% 22 महिंद्रा XUV 7XO 8,233 7,054 17% 23 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 8,127 6,373 28% 24 टाटा टियागो 7,429 5,575 33% 25 टोयोटा हाइराइडर 7,187 8,814 -18%

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-25 कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जुलाई 2026 में 23,791 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 20,895 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की जुलाई 2026 में 23,398 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,710 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 59% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की जुलाई 2026 में 21,606 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 16,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,190 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 52% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की जुलाई 2026 में 21,313 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 10,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 98% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जुलाई 2026 में 19,473 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,872 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 51% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी बलेनो की जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,503 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 46% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की जुलाई 2026 में 18,088 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 16,898 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जुलाई 2026 में 17,471 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,825 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 36% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा स्कॉर्पियो की जुलाई 2026 में 16,009 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 13,747 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ईको की जुलाई 2026 में 13,896 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 12,341 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की जुलाई 2026 में 12,541 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 6,010 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 109% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी ऑल्टो की जुलाई 2026 में 12,534 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 5,910 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 112% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जुलाई 2026 में 12,055 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 14,065 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की जुलाई 2026 में 11,334 यूनिट बिकीं। हुंडई वेन्यू की जुलाई 2026 में 11,095 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 8,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 38% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा थार की जुलाई 2026 में 10,558 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 9,845 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की YoY ग्रोथ मिली। टोयोटा इनोवा + हाईक्रॉस की जुलाई 2026 में 9,976 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 9,119 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 3XO की जुलाई 2026 में 9,429 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,238 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा बोलेरो की जुलाई 2026 में 9,336 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,513 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की जुलाई 2026 में 8,913 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,627 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7XO की जुलाई 2026 में 8,233 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में इसकी 7,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY ग्रोथ मिली।