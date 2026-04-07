12 महीने में लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदीं ये 20 कार, इसमें नेक्सन, क्रेटा शामिल; लास्ट 3 नंबर ने चौंकाया

फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले यूटिलिटी व्हीकल की लिस्ट सामने आ गया है। इस लिस्ट के टॉप-10 मॉडल की बात करें तो मारुति के 5 मॉडल, महिंद्रा के 5 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 3 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे।

फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले यूटिलिटी व्हीकल की लिस्ट सामने आ गया है। इस लिस्ट के टॉप-10 मॉडल की बात करें तो मारुति के 5 मॉडल, महिंद्रा के 5 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 3 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे। इस लिस्ट में भले ही टाटा के 2 मॉडल रहे, लेकिन इसे टॉप करने का काम भी टाटा के मॉडल ने ही किया। दरअसल, इस लिस्ट में नेक्सन जहां नंबर-1 रही, तो पंच नंबर-4 पर रही। वहीं, नेक्सन के अलावा हुंडई क्रेटा ही 2 मात्र ऐसे मॉडल हैं, जिनकी 2-2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब एक बार टॉप-10 मॉडल को देख लेते हैं।

भारत की टॉप-20 यूटिलिटी व्हीकल लिस्ट FY2026 रैंक मॉडल FY2026 FY2025 चेंज % YoY 1 टाटा नेक्सन 2,16,054 1,63,087 32% 2 हुंडई क्रेटा 2,01,921 1,94,871 4% 3 मारुति अर्टिगा 1,98,855 1,90,974 4% 4 टाटा पंच 1,83,980 1,96,567 -6% 5 मारुति ब्रेजा 1,80,104 1,89,163 -5% 6 महिंद्रा स्कॉर्पियो 1,78,800 1,64,842 8% 7 मारुति फ्रोंक्स 1,72,363 1,66,216 4% 8 महिंद्रा थार/रॉक्स 1,26,261 84,834 49% 9 हुंडई वेन्यू 1,17,737 1,19,113 -1% 10 किआ सोनेट 1,14,142 99,805 14% 11 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/हाइक्रॉस 1,12,186 1,07,204 5% 12 महिंद्रा बोलेरो 1,10,136 94,750 16% 13 महिंद्रा 3XO 1,03,341 1,00,905 2% 14 टोयोटा हाइराइडर 99,890 60,388 65% 15 महिंद्रा XUV700 / 7X0 87,412 93,082 -6% 16 मारुति ग्रैंड विटारा 86,103 1,23,946 -31% 17 किआ सेल्टोस 83,747 72,618 15% 18 किआ कैरेंस 80,629 64,609 25% 19 हुंडई एक्सटर 66,877 77,412 -14% 20 मारुति विक्टोरिस 75,611 नई

फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की टॉप-20 यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो टाटा नेक्सन की FY2026 में 2,16,054 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,63,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की FY2026 में 2,01,921 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,94,871 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की FY2026 में 1,98,855 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की FY2026 में 1,83,980 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,96,567 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली।

मारुति ब्रेजा की FY2026 में 1,80,104 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की FY2026 में 1,78,800 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,64,842 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,72,363 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,66,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा थार/रॉक्स की FY2026 में 1,26,261 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 84,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 49% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की FY2026 में 1,17,737 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,19,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की FY2026 में 1,14,142 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 99,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/हाइक्रॉस 1,12,186 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,07,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की FY2026 में 1,10,136 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 94,750 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा 3XO की FY2026 में 1,03,341 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,00,905 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 99,890 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 60,388 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 65% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 / 7X0 की FY2026 में 87,412 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 93,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की FY2026 में 86,103 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,23,946 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की YoY डिग्रोथ मिली।