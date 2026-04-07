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12 महीने में लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदीं ये 20 कार, इसमें नेक्सन, क्रेटा शामिल; लास्ट 3 नंबर ने चौंकाया

Apr 07, 2026 03:04 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले यूटिलिटी व्हीकल की लिस्ट सामने आ गया है। इस लिस्ट के टॉप-10 मॉडल की बात करें तो मारुति के 5 मॉडल, महिंद्रा के 5 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 3 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे।

12 महीने में लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदीं ये 20 कार, इसमें नेक्सन, क्रेटा शामिल; लास्ट 3 नंबर ने चौंकाया

फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाले यूटिलिटी व्हीकल की लिस्ट सामने आ गया है। इस लिस्ट के टॉप-10 मॉडल की बात करें तो मारुति के 5 मॉडल, महिंद्रा के 5 मॉडल, हुंडई के 3 मॉडल, किआ के 3 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और टोयोटा के 2 मॉडल शामिल रहे। इस लिस्ट में भले ही टाटा के 2 मॉडल रहे, लेकिन इसे टॉप करने का काम भी टाटा के मॉडल ने ही किया। दरअसल, इस लिस्ट में नेक्सन जहां नंबर-1 रही, तो पंच नंबर-4 पर रही। वहीं, नेक्सन के अलावा हुंडई क्रेटा ही 2 मात्र ऐसे मॉडल हैं, जिनकी 2-2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब एक बार टॉप-10 मॉडल को देख लेते हैं।

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भारत की टॉप-20 यूटिलिटी व्हीकल लिस्ट FY2026
रैंकमॉडलFY2026FY2025चेंज % YoY
1टाटा नेक्सन2,16,0541,63,08732%
2हुंडई क्रेटा2,01,9211,94,8714%
3मारुति अर्टिगा1,98,8551,90,9744%
4टाटा पंच1,83,9801,96,567-6%
5मारुति ब्रेजा1,80,1041,89,163-5%
6महिंद्रा स्कॉर्पियो1,78,8001,64,8428%
7मारुति फ्रोंक्स1,72,3631,66,2164%
8महिंद्रा थार/रॉक्स1,26,26184,83449%
9हुंडई वेन्यू1,17,7371,19,113-1%
10किआ सोनेट1,14,14299,80514%
11टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/हाइक्रॉस1,12,1861,07,2045%
12महिंद्रा बोलेरो1,10,13694,75016%
13महिंद्रा 3XO1,03,3411,00,9052%
14टोयोटा हाइराइडर99,89060,38865%
15महिंद्रा XUV700 / 7X087,41293,082-6%
16मारुति ग्रैंड विटारा86,1031,23,946-31%
17किआ सेल्टोस83,74772,61815%
18किआ कैरेंस80,62964,60925%
19हुंडई एक्सटर66,87777,412-14%
20मारुति विक्टोरिस75,611नई

फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की टॉप-20 यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो टाटा नेक्सन की FY2026 में 2,16,054 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,63,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की FY2026 में 2,01,921 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,94,871 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की FY2026 में 1,98,855 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की FY2026 में 1,83,980 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,96,567 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली।

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मारुति ब्रेजा की FY2026 में 1,80,104 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की FY2026 में 1,78,800 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,64,842 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,72,363 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,66,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा थार/रॉक्स की FY2026 में 1,26,261 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 84,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 49% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की FY2026 में 1,17,737 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,19,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की FY2026 में 1,14,142 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 99,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली।

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टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/हाइक्रॉस 1,12,186 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,07,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा बोलेरो की FY2026 में 1,10,136 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 94,750 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा 3XO की FY2026 में 1,03,341 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,00,905 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 99,890 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 60,388 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 65% की YoY ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 / 7X0 की FY2026 में 87,412 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 93,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की FY2026 में 86,103 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,23,946 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की YoY डिग्रोथ मिली।

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किआ सेल्टोस की FY2026 में 83,747 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 72,618 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की YoY ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस की FY2026 में 80,629 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 64,609 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 25% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की FY2026 में 66,877 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 77,412 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY डिग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की FY2026 में 75,611 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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