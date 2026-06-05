विदेशियों के दिमाग में ऐसी घुसी ये बाइक, 7.20 यूनिट खरीद डालीं; ये पल्सर, अपाचे, स्पोर्ट, CT, FZ या बॉक्सर नहीं

फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप एक्सपोर्ट टू-व्हीलर्स मॉडल की लिस्ट को इस मोटरसाइकिल ने टॉप किया है। देश के बाहर इस बाइक की 7.20 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की गईं। इस तरह इसने टॉप-15 की लिस्ट में बजाज, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी तमाम कंपनियों के मॉडल को पीछे छोड़ दिया।

दुनियाभर के बाजारों में उन मोटरसाइकिल को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो देखने में तो अच्छी हों। साथ ही, उनका माइलेज भी बेहतर हो। इस लिस्ट में टीवीएस स्टार सिटी 125 का नाम सबसे ऊपर आया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप एक्सपोर्ट टू-व्हीलर्स मॉडल की लिस्ट को इस मोटरसाइकिल ने टॉप किया है। देश के बाहर इस बाइक की 7.20 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की गईं। इस तरह इसने टॉप-15 की लिस्ट में बजाज, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी तमाम कंपनियों के मॉडल को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, इस लिस्ट में बजाज का दबदा ज्यादा देखने को मिला। चलिए के बार टॉप एक्सपोर्ट मॉडल पर नजर डालते हैं।

टॉप टू-व्हीलर्स मॉडल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 नं मॉडल FY 2026 FY 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 TVS स्टार सिटी 125 7,20,258 5,09,449 2,10,809 41.38 13.9 2 बजाज बॉक्सर 110 5,49,940 5,01,753 48,187 9.6 10.62 3 बजाज पल्सर (160-200) 2,36,951 2,12,767 24,184 11.37 4.57 4 बजाज बॉक्सर 125 1,99,760 96,682 1,03,078 106.62 3.86 5 TVS स्टार सिटी 110 1,96,522 1,86,261 10,261 5.51 3.79 6 बजाज CT 125 1,77,235 1,44,292 32,943 22.83 3.42 7 होंडा नवी 1,72,790 1,43,583 29,207 20.34 3.34 8 बजाज CT 110 1,66,392 1,09,333 57,059 52.19 3.21 9 यामाहा FZ 1,58,210 1,22,773 35,437 28.86 3.05 10 TVS स्पोर्ट 1,48,799 89,921 58,878 65.48 2.87 11 सुजुकी गिक्सर 1,47,658 1,26,106 21,552 17.09 2.85 12 होंडा डियो 1,36,960 1,27,366 9,594 7.53 2.64 13 TVS अपाचे 1,32,880 1,11,872 21,008 18.78 2.57 14 बजाज बॉक्सर 150 1,21,894 1,48,410 -26,516 -17.87 2.35 15 बजाज पल्सर 125 1,11,403 64,172 47,231 73.6 2.15

फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप टू-व्हीलर्स मॉडल एक्सपोर्ट की बात करें तो TVS स्टार सिटी 125 की FY26 में 7,20,258 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,09,449 यूनिट का था. यानी इसकी 2,10,809 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 41.38% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज बॉक्सर 110 की FY26 में 5,49,940 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,01,753 यूनिट का था. यानी इसकी 48,187 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.6% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर (160-200) की FY26 में 2,36,951 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,12,767 यूनिट का था. यानी इसकी 24,184 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.37% की YoY ग्रोथ मिली।

बजाज बॉक्सर 125 की FY26 में 1,99,760 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 96,682 यूनिट का था. यानी इसकी 1,03,078 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 106.62% की YoY ग्रोथ मिली। TVS स्टार सिटी 110 की FY26 में 1,96,522 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,86,261 यूनिट का था. यानी इसकी 10,261 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.51% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज CT 125 की FY26 में 1,77,235 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,44,292 यूनिट का था. यानी इसकी 32,943 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.83% की YoY ग्रोथ मिली।

होंडा नवी की FY26 में 1,72,790 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,43,583 यूनिट का था. यानी इसकी 29,207 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.34% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज CT 110 की FY26 में 1,66,392 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,09,333 यूनिट का था. यानी इसकी 57,059 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.19% की YoY ग्रोथ मिली। यामाहा FZ की FY26 में 1,58,210 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,22,773 यूनिट का था. यानी इसकी 35,437 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.86% की YoY ग्रोथ मिली।

TVS स्पोर्ट की FY26 में 1,48,799 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 89,921 यूनिट का था. यानी इसकी 58,878 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 65.48% की YoY ग्रोथ मिली। सुजुकी गिक्सर की FY26 में 1,47,658 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,26,106 यूनिट का था. यानी इसकी 21,552 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.09% की YoY ग्रोथ मिली। होंडा डियो की FY26 में 1,36,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,27,366 यूनिट का था. यानी इसकी 9,594 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.53% की YoY ग्रोथ मिली।