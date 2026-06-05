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विदेशियों के दिमाग में ऐसी घुसी ये बाइक, 7.20 यूनिट खरीद डालीं; ये पल्सर, अपाचे, स्पोर्ट, CT, FZ या बॉक्सर नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप एक्सपोर्ट टू-व्हीलर्स मॉडल की लिस्ट को इस मोटरसाइकिल ने टॉप किया है। देश के बाहर इस बाइक की 7.20 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की गईं। इस तरह इसने टॉप-15 की लिस्ट में बजाज, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी तमाम कंपनियों के मॉडल को पीछे छोड़ दिया।

विदेशियों के दिमाग में ऐसी घुसी ये बाइक, 7.20 यूनिट खरीद डालीं; ये पल्सर, अपाचे, स्पोर्ट, CT, FZ या बॉक्सर नहीं

दुनियाभर के बाजारों में उन मोटरसाइकिल को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो देखने में तो अच्छी हों। साथ ही, उनका माइलेज भी बेहतर हो। इस लिस्ट में टीवीएस स्टार सिटी 125 का नाम सबसे ऊपर आया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप एक्सपोर्ट टू-व्हीलर्स मॉडल की लिस्ट को इस मोटरसाइकिल ने टॉप किया है। देश के बाहर इस बाइक की 7.20 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की गईं। इस तरह इसने टॉप-15 की लिस्ट में बजाज, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी तमाम कंपनियों के मॉडल को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, इस लिस्ट में बजाज का दबदा ज्यादा देखने को मिला। चलिए के बार टॉप एक्सपोर्ट मॉडल पर नजर डालते हैं।

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टॉप टू-व्हीलर्स मॉडल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026
नंमॉडलFY 2026FY 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1TVS स्टार सिटी 1257,20,2585,09,4492,10,80941.3813.9
2बजाज बॉक्सर 1105,49,9405,01,75348,1879.610.62
3बजाज पल्सर (160-200)2,36,9512,12,76724,18411.374.57
4बजाज बॉक्सर 1251,99,76096,6821,03,078106.623.86
5TVS स्टार सिटी 1101,96,5221,86,26110,2615.513.79
6बजाज CT 1251,77,2351,44,29232,94322.833.42
7होंडा नवी1,72,7901,43,58329,20720.343.34
8बजाज CT 1101,66,3921,09,33357,05952.193.21
9यामाहा FZ1,58,2101,22,77335,43728.863.05
10TVS स्पोर्ट1,48,79989,92158,87865.482.87
11सुजुकी गिक्सर1,47,6581,26,10621,55217.092.85
12होंडा डियो1,36,9601,27,3669,5947.532.64
13TVS अपाचे1,32,8801,11,87221,00818.782.57
14बजाज बॉक्सर 1501,21,8941,48,410-26,516-17.872.35
15बजाज पल्सर 1251,11,40364,17247,23173.62.15

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फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप टू-व्हीलर्स मॉडल एक्सपोर्ट की बात करें तो TVS स्टार सिटी 125 की FY26 में 7,20,258 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,09,449 यूनिट का था. यानी इसकी 2,10,809 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 41.38% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज बॉक्सर 110 की FY26 में 5,49,940 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 5,01,753 यूनिट का था. यानी इसकी 48,187 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.6% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर (160-200) की FY26 में 2,36,951 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 2,12,767 यूनिट का था. यानी इसकी 24,184 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 11.37% की YoY ग्रोथ मिली।

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बजाज बॉक्सर 125 की FY26 में 1,99,760 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 96,682 यूनिट का था. यानी इसकी 1,03,078 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 106.62% की YoY ग्रोथ मिली। TVS स्टार सिटी 110 की FY26 में 1,96,522 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,86,261 यूनिट का था. यानी इसकी 10,261 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.51% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज CT 125 की FY26 में 1,77,235 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,44,292 यूनिट का था. यानी इसकी 32,943 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.83% की YoY ग्रोथ मिली।

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होंडा नवी की FY26 में 1,72,790 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,43,583 यूनिट का था. यानी इसकी 29,207 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.34% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज CT 110 की FY26 में 1,66,392 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,09,333 यूनिट का था. यानी इसकी 57,059 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.19% की YoY ग्रोथ मिली। यामाहा FZ की FY26 में 1,58,210 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,22,773 यूनिट का था. यानी इसकी 35,437 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.86% की YoY ग्रोथ मिली।

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TVS स्पोर्ट की FY26 में 1,48,799 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 89,921 यूनिट का था. यानी इसकी 58,878 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 65.48% की YoY ग्रोथ मिली। सुजुकी गिक्सर की FY26 में 1,47,658 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,26,106 यूनिट का था. यानी इसकी 21,552 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.09% की YoY ग्रोथ मिली। होंडा डियो की FY26 में 1,36,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,27,366 यूनिट का था. यानी इसकी 9,594 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.53% की YoY ग्रोथ मिली।

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TVS अपाचे की FY26 में 1,32,880 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,11,872 यूनिट का था. यानी इसकी 21,008 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 18.78% की YoY ग्रोथ मिली। बजाज बॉक्सर 150 की FY26 में 1,21,894 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 1,48,410 यूनिट का था. यानी इसकी 26,516 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.87% की YoY डिग्रोथ मिली। बजाज पल्सर 125 की FY26 में 1,11,403 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, FY25 में ये आंकड़ा 64,172 यूनिट का था. यानी इसकी 47,231 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 73.6% की YoY ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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