लोग क्रेटा, स्कॉर्पियो, पंच, फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा की बातें करते रहे; इधर चुपके से नंबर-1 बन गई ये SUV

सितंबर में देश के SUV सेगमेंट में किन कारों का दबदबा देखने को मिला उसकी लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एकतरफ दबदबा रहा। दरअसल, टाटा के लिए नेक्सन ने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दर्ज करते हुए पूरे सेगमेंट को डोमिनेट कर दिया। उसने पिछले कुछ महीनों से लगातार नंबर-1 पोजीशन पर रहने वाली हुंडई क्रेटा को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। नेक्सन को लगभग 100% की ईयरली ग्रोथ मिली। सितंबर 2024 की तुलना में इसकी बिक्री दोगुना हो गई। नेक्सन को नए GST स्लैब का जबरदस्त फायदा मिला है। चलिए SUV सेगमेंट टॉप-15 मॉडल को देखते हैं।

टॉप-10 SUV मॉडल सेल्स सितंबर 2025 मॉडल सितंबर 2025 सितंबर 2024 YoY ग्रोथ % टाटा नेक्सन 22,573 11,470 97% हुंडई क्रेटा 18,861 15,902 19% महिंद्रा स्कॉर्पियो 18,372 14,438 27% टाटा पंच 15,891 13,711 16% मारुति फ्रोंक्स 13,767 13,874 -1% महिंद्रा थार 11,846 8,843 34% हुंडई वेन्यू 11,484 10,259 12% मारुति ब्रेजा 10,173 15,322 -34% महिंद्रा XUV 700 9,764 9,646 1% महिंद्रा XUV 3X0 9,032 9,000 0% किआ सोनेट 9,020 10,335 -13% टोयोटा हाइराइडर 7,608 5,385 41% किआ सेल्टोस 5,816 6,959 -16% मारुति ग्रैंड विटारा 5,698 10,267 -45% हुंडई एक्सटर 5,643 6,908 -18%

SUV सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो टाटा नेक्सन की सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 11,470 यूनिट का था। यानी इसे 97% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,902 यूनिट का था। यानी इसे 19% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 14,438 यूनिट का था। यानी इसे 27% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टाटा पंच की सितंबर 2025 में 15,891 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,711 यूनिट का था। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,874 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की सितंबर 2025 में 11,846 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,843 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली ग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की सितंबर 2025 में 11,484 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,259 यूनिट का था। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2025 में 10,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,322 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 700 की सितंबर 2025 में 9,764 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,646 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3X0 की सितंबर 2025 में 9,032 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,000 यूनिट का था। किआ सोनेट की सितंबर 2025 में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,335 यूनिट का था। यानी इसे 13% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 5,385 यूनिट का था। यानी इसे 41% की ईयरली ग्रोथ मिली।