Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 15 SUVs September 2025 Nexon Dominate Creta, Scorpio, Punch

लोग क्रेटा, स्कॉर्पियो, पंच, फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा की बातें करते रहे; इधर चुपके से नंबर-1 बन गई ये SUV

सितंबर में देश के SUV सेगमेंट में किन कारों का दबदबा देखने को मिला उसकी लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एकतरफ दबदबा रहा। दरअसल, टाटा के लिए नेक्सन ने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दर्ज करते हुए पूरे सेगमेंट को डोमिनेट कर दिया।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 09:40 AM
सितंबर में देश के SUV सेगमेंट में किन कारों का दबदबा देखने को मिला उसकी लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एकतरफ दबदबा रहा। दरअसल, टाटा के लिए नेक्सन ने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दर्ज करते हुए पूरे सेगमेंट को डोमिनेट कर दिया। उसने पिछले कुछ महीनों से लगातार नंबर-1 पोजीशन पर रहने वाली हुंडई क्रेटा को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। नेक्सन को लगभग 100% की ईयरली ग्रोथ मिली। सितंबर 2024 की तुलना में इसकी बिक्री दोगुना हो गई। नेक्सन को नए GST स्लैब का जबरदस्त फायदा मिला है। चलिए SUV सेगमेंट टॉप-15 मॉडल को देखते हैं।

टॉप-10 SUV मॉडल सेल्स सितंबर 2025
मॉडलसितंबर 2025सितंबर 2024YoY ग्रोथ %
टाटा नेक्सन22,57311,47097%
हुंडई क्रेटा18,86115,90219%
महिंद्रा स्कॉर्पियो18,37214,43827%
टाटा पंच15,89113,71116%
मारुति फ्रोंक्स13,76713,874-1%
महिंद्रा थार11,8468,84334%
हुंडई वेन्यू11,48410,25912%
मारुति ब्रेजा10,17315,322-34%
महिंद्रा XUV 7009,7649,6461%
महिंद्रा XUV 3X09,0329,0000%
किआ सोनेट9,02010,335-13%
टोयोटा हाइराइडर7,6085,38541%
किआ सेल्टोस5,8166,959-16%
मारुति ग्रैंड विटारा5,69810,267-45%
हुंडई एक्सटर5,6436,908-18%

SUV सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो टाटा नेक्सन की सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 11,470 यूनिट का था। यानी इसे 97% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,902 यूनिट का था। यानी इसे 19% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 14,438 यूनिट का था। यानी इसे 27% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टाटा पंच की सितंबर 2025 में 15,891 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,711 यूनिट का था। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,874 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की सितंबर 2025 में 11,846 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,843 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली ग्रोथ मिली।

हुंडई वेन्यू की सितंबर 2025 में 11,484 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,259 यूनिट का था। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2025 में 10,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,322 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 700 की सितंबर 2025 में 9,764 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,646 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3X0 की सितंबर 2025 में 9,032 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,000 यूनिट का था। किआ सोनेट की सितंबर 2025 में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,335 यूनिट का था। यानी इसे 13% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 5,385 यूनिट का था। यानी इसे 41% की ईयरली ग्रोथ मिली।

किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 6,959 यूनिट का था। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,267 यूनिट का था। यानी इसे 45% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की सितंबर 2025 में 5,643 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 6,908 यूनिट का था। यानी इसे 18% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

