लोग क्रेटा, स्कॉर्पियो, पंच, फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा की बातें करते रहे; इधर चुपके से नंबर-1 बन गई ये SUV
सितंबर में देश के SUV सेगमेंट में किन कारों का दबदबा देखने को मिला उसकी लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का एकतरफ दबदबा रहा। दरअसल, टाटा के लिए नेक्सन ने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स दर्ज करते हुए पूरे सेगमेंट को डोमिनेट कर दिया। उसने पिछले कुछ महीनों से लगातार नंबर-1 पोजीशन पर रहने वाली हुंडई क्रेटा को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। नेक्सन को लगभग 100% की ईयरली ग्रोथ मिली। सितंबर 2024 की तुलना में इसकी बिक्री दोगुना हो गई। नेक्सन को नए GST स्लैब का जबरदस्त फायदा मिला है। चलिए SUV सेगमेंट टॉप-15 मॉडल को देखते हैं।
|टॉप-10 SUV मॉडल सेल्स सितंबर 2025
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY ग्रोथ %
|टाटा नेक्सन
|22,573
|11,470
|97%
|हुंडई क्रेटा
|18,861
|15,902
|19%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,372
|14,438
|27%
|टाटा पंच
|15,891
|13,711
|16%
|मारुति फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-1%
|महिंद्रा थार
|11,846
|8,843
|34%
|हुंडई वेन्यू
|11,484
|10,259
|12%
|मारुति ब्रेजा
|10,173
|15,322
|-34%
|महिंद्रा XUV 700
|9,764
|9,646
|1%
|महिंद्रा XUV 3X0
|9,032
|9,000
|0%
|किआ सोनेट
|9,020
|10,335
|-13%
|टोयोटा हाइराइडर
|7,608
|5,385
|41%
|किआ सेल्टोस
|5,816
|6,959
|-16%
|मारुति ग्रैंड विटारा
|5,698
|10,267
|-45%
|हुंडई एक्सटर
|5,643
|6,908
|-18%
SUV सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो टाटा नेक्सन की सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 11,470 यूनिट का था। यानी इसे 97% की ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,902 यूनिट का था। यानी इसे 19% की ईयरली ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 14,438 यूनिट का था। यानी इसे 27% की ईयरली ग्रोथ मिली।
टाटा पंच की सितंबर 2025 में 15,891 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,711 यूनिट का था। यानी इसे 16% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 13,874 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा थार की सितंबर 2025 में 11,846 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,843 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली ग्रोथ मिली।
हुंडई वेन्यू की सितंबर 2025 में 11,484 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,259 यूनिट का था। यानी इसे 12% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की सितंबर 2025 में 10,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 15,322 यूनिट का था। यानी इसे 34% की ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 700 की सितंबर 2025 में 9,764 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,646 यूनिट का था। यानी इसे 1% की ईयरली ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 3X0 की सितंबर 2025 में 9,032 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 9,000 यूनिट का था। किआ सोनेट की सितंबर 2025 में 9,020 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,335 यूनिट का था। यानी इसे 13% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2025 में 7,608 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 5,385 यूनिट का था। यानी इसे 41% की ईयरली ग्रोथ मिली।
किआ सेल्टोस की सितंबर 2025 में 5,816 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 6,959 यूनिट का था। यानी इसे 16% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 10,267 यूनिट का था। यानी इसे 45% की ईयरली डिग्रोथ मिली। हुंडई एक्सटर की सितंबर 2025 में 5,643 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 6,908 यूनिट का था। यानी इसे 18% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
