पंच, नेक्सन के साथ 7-सीटर अर्टिगा पर भी भारी पड़ी ₹6.25 लाख की ये कार; स्विफ्ट, वैगनआर तो आसपास भी नहीं

साल 2026 के पहले हाफ की टॉप-15 कारों की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। इस चार्ट को मारुति डिजायर ने टॉप किया है। डिजायर लगभग हर महीने सेल्स चार्ट को टॉप कर रही है। वहीं, टाटा की पंच और नेक्सन ने अगले दो पोजीशन कब्जा कर लीं। GST में कटौती के बाद से इन दोनों कारों की डिमांड में गजब का इजाफा हुआ है।

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देश की कार सेल्स का चार्ट इस बार एक अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जहां तगड़ी ग्रोथ मिल रही है, तो लोगों का टेस्ट भी बदला-बदला नजर आ रहा है। दरअसल, साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 की टॉप-15 कारों की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। इस चार्ट को मारुति डिजायर ने टॉप किया है। डिजायर लगभग हर महीने सेल्स चार्ट को टॉप कर रही है। वहीं, टाटा की पंच और नेक्सन ने अगले दो पोजीशन कब्जा कर लीं। GST में कटौती के बाद से इन दोनों कारों की डिमांड में गजब का इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में पहली बार H1 में 5 मॉडल 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रहीं। चलिए अब एक बार सेल्स चार्ट देखते हैं।

साल 2026 के H1 के टॉप-15 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की 1,26,204 यूनिट बिकीं। वहीं, टाटा पंच की 1,19,303 यूनिट, टाटा नेक्सन की 1,18,166 यूनिट, मारुति अर्टिगा की 1,08,295 यूनिट, मारुति वैगनआर की 1,00,704 यूनिट, मारुति स्विफ्ट की 97,747 यूनिट, मारुति बलेनो की 96,996 यूनिट, मारुति फ्रोंक्स की 95,441 यूनिट, हुंडई क्रेटा की 91,391 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट, मारुति ब्रेजा की 88,967 यूनिट, मारुति विक्टोरिस की 73,912 यूनिट, मारुति ईको की 71,424 यूनिट, हुंडई वेन्यू की 68,964 यूनिट और महिंद्रा थार की 67,252 यूनिट बिकीं।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं।