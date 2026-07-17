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पंच, नेक्सन के साथ 7-सीटर अर्टिगा पर भी भारी पड़ी ₹6.25 लाख की ये कार; स्विफ्ट, वैगनआर तो आसपास भी नहीं

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2026 के पहले हाफ की टॉप-15 कारों की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। इस चार्ट को मारुति डिजायर ने टॉप किया है। डिजायर लगभग हर महीने सेल्स चार्ट को टॉप कर रही है। वहीं, टाटा की पंच और नेक्सन ने अगले दो पोजीशन कब्जा कर लीं। GST में कटौती के बाद से इन दोनों कारों की डिमांड में गजब का इजाफा हुआ है।

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देश की कार सेल्स का चार्ट इस बार एक अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जहां तगड़ी ग्रोथ मिल रही है, तो लोगों का टेस्ट भी बदला-बदला नजर आ रहा है। दरअसल, साल 2026 के पहले हाफ यानी H1 की टॉप-15 कारों की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। इस चार्ट को मारुति डिजायर ने टॉप किया है। डिजायर लगभग हर महीने सेल्स चार्ट को टॉप कर रही है। वहीं, टाटा की पंच और नेक्सन ने अगले दो पोजीशन कब्जा कर लीं। GST में कटौती के बाद से इन दोनों कारों की डिमांड में गजब का इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में पहली बार H1 में 5 मॉडल 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रहीं। चलिए अब एक बार सेल्स चार्ट देखते हैं।

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साल 2026 के H1 के टॉप-15 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की 1,26,204 यूनिट बिकीं। वहीं, टाटा पंच की 1,19,303 यूनिट, टाटा नेक्सन की 1,18,166 यूनिट, मारुति अर्टिगा की 1,08,295 यूनिट, मारुति वैगनआर की 1,00,704 यूनिट, मारुति स्विफ्ट की 97,747 यूनिट, मारुति बलेनो की 96,996 यूनिट, मारुति फ्रोंक्स की 95,441 यूनिट, हुंडई क्रेटा की 91,391 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 89,375 यूनिट, मारुति ब्रेजा की 88,967 यूनिट, मारुति विक्टोरिस की 73,912 यूनिट, मारुति ईको की 71,424 यूनिट, हुंडई वेन्यू की 68,964 यूनिट और महिंद्रा थार की 67,252 यूनिट बिकीं।

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मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। इसकी शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं। इसे LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

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डिजायर 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। यह यूनिट 80bhp का मैक्सिमम पावर और 112Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.73 km/kg है। डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं।

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यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसे GNCAP और BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.25 लाख है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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