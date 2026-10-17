एक्टिवा, शाइन, जुपिटर या पल्सर नहीं, बल्कि लोगों ने इस बाइक को बनाया नंबर-1; ये एक्सेस या अपाचे नहीं
सितंबर 2026 की टॉप-10 सेलिंग टू-व्हीलर्स की लिस्ट में स्प्लेंडर एक बार फिर देश की नंबर-1 मोटरसाइकिल बनने में कामयाब रही। इसे सामने कोई दूसरा मॉडल आसपास भी नहीं रहा।
हीरो स्प्लेंडर और होंडा एक्टिवा अपने-अपने सेगमेंट में एक बार फिर नबंर-1 पोजीशन पर रहे। वहीं, आपस के मुकाबले में बाजी स्प्लेंडर के हाथ लगी। दरअसल, सितंबर 2026 की टॉप-10 सेलिंग टू-व्हीलर्स की लिस्ट में स्प्लेंडर एक बार फिर देश की नंबर-1 मोटरसाइकिल बनने में कामयाब रही। इसे सामने कोई दूसरा मॉडल आसपास भी नहीं रहा। इसकी सेल्स का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्प्लेंडर की अकेले ही 4.31 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। वहीं, एक्टिवा के लिए ये आंकड़ा 3.52 लाख यूनिट से ज्यादा का रहा। चलिए एक बार लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|टॉप-10 टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स सितंबर 2026
|नं
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|1
|हीरो स्प्लेंडर
|4,31,279
|3,83,383
|2
|होंडा एक्टिवा
|3,52,271
|2,37,716
|3
|होंडा शाइन
|1,89,941
|1,85,059
|4
|टीवीएस जुपिटर
|1,54,725
|1,42,116
|5
|बजाज पल्सर
|1,36,313
|1,55,798
|6
|हीरो HF डीलक्स
|1,14,064
|1,18,043
|7
|सुजुकी एक्सेस
|71,928
|72,238
|8
|टीवीएस अपाचे
|61,148
|53,326
|9
|टीवीएस XL
|55,517
|53,748
|10
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|47,286
|40,449
|टोटल
|16,14,472
|14,41,876
टॉप-10 टू-व्हीलर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की सितंबर 2026 में 4,31,279 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,83,383 यूनिट बिकी थीं। होंडा एक्टिवा की सितंबर 2026 में 3,52,271 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 2,37,716 यूनिट बिकी थीं। होंडा शाइन की सितंबर 2026 में 1,89,941 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,85,059 यूनिट बिकी थीं। टीवीएस जुपिटर की सितंबर 2026 में 1,54,725 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,42,116 यूनिट बिकी थीं।
बजाज पल्सर की सितंबर 2026 में 1,36,313 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,55,798 यूनिट बिकी थीं। हीरो HF डीलक्स की सितंबर 2026 में 1,14,064 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,18,043 यूनिट बिकी थीं। सुजुकी एक्सेस की सितंबर 2026 में 71,928 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 72,238 यूनिट बिकी थीं। टीवीएस अपाचे की सितंबर 2026 में 61,148 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 53,326 यूनिट बिकी थीं।
टीवीएस XL की सितंबर 2026 में 55,517 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 53,748 यूनिट बिकी थीं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की सितंबर 2026 में 47,286 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 40,449 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इन 10 मॉडल की सितंबर 2026 में कुल 16,14,472 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 14,41,876 यूनिट का था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें