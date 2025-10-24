Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Two Wheelers Sept 2025 Splendor, Activa, Shine, Pulsar, Jupiter, Deluxe, Access, Platina, check all details
नंबर-1 बनने का सपना नहीं पूरा कर पाई एक्टिवा और पल्सर, ये माइलेज बाइक सब पर पड़ी भारी; फिर मार ले गई बाजी

नंबर-1 बनने का सपना नहीं पूरा कर पाई एक्टिवा और पल्सर, ये माइलेज बाइक सब पर पड़ी भारी; फिर मार ले गई बाजी

संक्षेप: सितंबर 2025 की दोपहिया बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। पिछले महीने स्प्लेंडर ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और एक्टिवा (Activa) और पल्सर (Pulsar) को पीछे छोड़ दिया। आइए टॉप-10 की लिस्ट चेक करते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 02:06 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत का दोपहिया बाजार सितंबर 2025 में पूरी रफ्तार में रहा। फेस्टिव सीजन GST 2.0 में टैक्स घटने और नई बाइक्स-स्कूटर्स की लॉन्चिंग की वजह से कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सितंबर 2025 में टॉप 10 दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री रही 14,62,687 यूनिट्स, जो पिछले साल के मुकाबले 6.3% ज्यादा है, यानी भारतीय सड़कों पर फिर से स्प्लेंडर (Splendor) और एक्टिवा (Activa) की धूम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Activa 125
Honda Activa 125
₹ 88,339 - 91,983
अभी ऑफर पाएं
Honda SP 125
Honda SP 125
₹ 85,564 - 94,069
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

क्यों बढ़ी इतनी बिक्री?

22 सितंबर 2025 से लागू हुए GST 2.0 सुधारों में 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। यही सेगमेंट भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स का है, इसलिए बिक्री में तुरंत बूम देखने को मिला।

सितंबर 2025 के टॉप 10 दोपहिया वाहन

रैंकमॉडलबिक्री (सितंबर 2025)बदलाव (YoY)मुख्य वजह
1हीरो स्प्लेंडर3,82,383⬆️ +1.7%भरोसेमंद, माइलेज किंग, 125 मिलियन यूनिट सेलिब्रेशन
2होंडा एक्टिवा2,37,716⬇️ -9.3%नए स्कूटरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा
3होंडा शाइन1,85,059⬆️ +1.8%विश्वसनीय इंजन और ग्रामीण इलाकों में डिमांड
4बजाज पल्सर1,55,798⬆️ +12%नया Pulsar N150 और स्टाइलिश डिज़ाइन का असर
5TVS जुपिटर1,42,116⬆️ +38%बेहतर फीचर्स और फेस्टिव ऑफर्स का फायदा
6हीरो HF डिलक्स1,18,043⬆️ +3.7%किफायती और माइलेज फ्रेंडली बाइक
7सुजुकी एक्सेस 12572,238⬆️ +34.5%फैमिली स्कूटर की मजबूत पकड़
8बजाज प्लेटिना62,260⬆️ +25%रफ-रोड राइडर्स की पहली पसंद
9TVS XL10053,748⬇️ -2.2%ग्रामीण मार्केट में अभी भी मजबूत पकड़
10TVS अपाचे53,326⬆️ +28%परफॉर्मेंस और स्टाइल का परफेक्ट मेल

हीरो बना फिर से हीरो

हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने एक बार फिर अपना ताज बचाए रखा। 3.82 लाख यूनिट्स बिककर उसने 26% मार्केट शेयर अपने नाम किया। कंपनी ने हाल ही में 125 मिलियन यूनिट्स पूरे होने पर Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए हैं।

स्कूटर सेगमेंट में नई जंग

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) की बिक्री थोड़ी गिरी, लेकिन TVS जुपिटर और सुजुकी एक्सेस ने बाजार में जबरदस्त कमबैक किया। लोग अब बेहतर माइलेज, स्टाइलिश लुक और फीचर्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।

परफॉर्मेंस बाइक की डिमांड बढ़ी

स्पोर्टी राइडर्स के लिए बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) और TVS अपाचे टॉप चॉइस बनी रहीं। दोनों ब्रांड्स की नई जेनरेशन बाइक्स ने युवाओं में जबरदस्त क्रेज बनाया है।

फेस्टिव सीजन में दोपहिया बाजार को नया बूस्ट

त्योहारी डिमांड, बैंक ऑफर्स और टैक्स में राहत की वजह से अक्टूबर और नवंबर में भी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनियां अब आने वाले हफ्तों में नए मॉडल और डिस्काउंट स्कीम्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ने अपनी विक्टोरिस से हटाया ये फीचर, कीमत में कितनी फेरबदल? यहां जानें सच

सितंबर 2025 का महीना साबित हुआ कि भारतीय उपभोक्ता अब भी दो पहियों के दीवाने हैं। चाहे सस्ती माइलेज बाइक्स हों या स्टाइलिश स्कूटर, देश के हर कोने में दोपहिया का जलवा बरकरार है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hero Motocorp Honda Activa अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।