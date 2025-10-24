नंबर-1 बनने का सपना नहीं पूरा कर पाई एक्टिवा और पल्सर, ये माइलेज बाइक सब पर पड़ी भारी; फिर मार ले गई बाजी
संक्षेप: सितंबर 2025 की दोपहिया बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। पिछले महीने स्प्लेंडर ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और एक्टिवा (Activa) और पल्सर (Pulsar) को पीछे छोड़ दिया। आइए टॉप-10 की लिस्ट चेक करते हैं।
भारत का दोपहिया बाजार सितंबर 2025 में पूरी रफ्तार में रहा। फेस्टिव सीजन GST 2.0 में टैक्स घटने और नई बाइक्स-स्कूटर्स की लॉन्चिंग की वजह से कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सितंबर 2025 में टॉप 10 दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री रही 14,62,687 यूनिट्स, जो पिछले साल के मुकाबले 6.3% ज्यादा है, यानी भारतीय सड़कों पर फिर से स्प्लेंडर (Splendor) और एक्टिवा (Activa) की धूम है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्यों बढ़ी इतनी बिक्री?
22 सितंबर 2025 से लागू हुए GST 2.0 सुधारों में 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। यही सेगमेंट भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स का है, इसलिए बिक्री में तुरंत बूम देखने को मिला।
सितंबर 2025 के टॉप 10 दोपहिया वाहन
|रैंक
|मॉडल
|बिक्री (सितंबर 2025)
|बदलाव (YoY)
|मुख्य वजह
|1
|हीरो स्प्लेंडर
|3,82,383
|⬆️ +1.7%
|भरोसेमंद, माइलेज किंग, 125 मिलियन यूनिट सेलिब्रेशन
|2
|होंडा एक्टिवा
|2,37,716
|⬇️ -9.3%
|नए स्कूटरों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा
|3
|होंडा शाइन
|1,85,059
|⬆️ +1.8%
|विश्वसनीय इंजन और ग्रामीण इलाकों में डिमांड
|4
|बजाज पल्सर
|1,55,798
|⬆️ +12%
|नया Pulsar N150 और स्टाइलिश डिज़ाइन का असर
|5
|TVS जुपिटर
|1,42,116
|⬆️ +38%
|बेहतर फीचर्स और फेस्टिव ऑफर्स का फायदा
|6
|हीरो HF डिलक्स
|1,18,043
|⬆️ +3.7%
|किफायती और माइलेज फ्रेंडली बाइक
|7
|सुजुकी एक्सेस 125
|72,238
|⬆️ +34.5%
|फैमिली स्कूटर की मजबूत पकड़
|8
|बजाज प्लेटिना
|62,260
|⬆️ +25%
|रफ-रोड राइडर्स की पहली पसंद
|9
|TVS XL100
|53,748
|⬇️ -2.2%
|ग्रामीण मार्केट में अभी भी मजबूत पकड़
|10
|TVS अपाचे
|53,326
|⬆️ +28%
|परफॉर्मेंस और स्टाइल का परफेक्ट मेल
हीरो बना फिर से हीरो
हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) ने एक बार फिर अपना ताज बचाए रखा। 3.82 लाख यूनिट्स बिककर उसने 26% मार्केट शेयर अपने नाम किया। कंपनी ने हाल ही में 125 मिलियन यूनिट्स पूरे होने पर Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए हैं।
स्कूटर सेगमेंट में नई जंग
होंडा एक्टिवा (Honda Activa) की बिक्री थोड़ी गिरी, लेकिन TVS जुपिटर और सुजुकी एक्सेस ने बाजार में जबरदस्त कमबैक किया। लोग अब बेहतर माइलेज, स्टाइलिश लुक और फीचर्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
परफॉर्मेंस बाइक की डिमांड बढ़ी
स्पोर्टी राइडर्स के लिए बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) और TVS अपाचे टॉप चॉइस बनी रहीं। दोनों ब्रांड्स की नई जेनरेशन बाइक्स ने युवाओं में जबरदस्त क्रेज बनाया है।
फेस्टिव सीजन में दोपहिया बाजार को नया बूस्ट
त्योहारी डिमांड, बैंक ऑफर्स और टैक्स में राहत की वजह से अक्टूबर और नवंबर में भी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनियां अब आने वाले हफ्तों में नए मॉडल और डिस्काउंट स्कीम्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं।
सितंबर 2025 का महीना साबित हुआ कि भारतीय उपभोक्ता अब भी दो पहियों के दीवाने हैं। चाहे सस्ती माइलेज बाइक्स हों या स्टाइलिश स्कूटर, देश के हर कोने में दोपहिया का जलवा बरकरार है।
