मोटरसाइकिल का मतलब ये मॉडल, एक बार फिर बना नंबर-1; आसपास भी नहीं रहीं शाइन, पल्सर, अपाचे

Tue, 25 Nov 2025 09:17 AM

भारतीय ग्राहकों ने बीते महीने यानी अक्टूबर में जिन टू-व्हीलर्स को सबसे ज्यादा खरीदा उसकी लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने ग्राहकों ने एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया। अक्टूबर में इसकी 3.40 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर इसे 13% की गिरावट मिली। वहीं, दूसरे नंबर पर एक्टिवा स्कूटर रहा। इसकी 3.26 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में होंडा शाइन, बजाज पल्सर, टीवीएस जुपिटर, हीरो एचएफ डीलक्स, सुजुकी एक्सेस, टीवीएस अपाचे, टीवीएस रेडर और बजाज प्लेटिना को भी जगह मिली। चलिए आपको एक बार सभी की सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं।

टॉप-10 टू-व्हीलर्स मॉडल सेल्स अक्टूबर 2025 नं मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हीरो स्प्लेंडर 3,40,131 3,91,612 -51,481 -13.15 23.17 2 होंडा एक्टिवा 3,26,551 2,66,806 59,745 22.39 22.25 3 होंडा शाइन 1,74,615 1,96,288 -21,673 -11.04 11.9 4 बजाज पल्सर 1,52,996 1,11,834 41,162 36.81 10.42 5 टीवीएस जुपिटर 1,18,888 1,09,702 9,186 8.37 8.1 6 हीरो एचएफ डीलक्स 1,13,998 1,24,343 -10,345 -8.32 7.77 7 सुजुकी एक्सेस 70,327 74,813 -4,486 -6 4.79 8 टीवीएस अपाचे 61,619 50,097 11,522 23 4.2 9 टीवीएस रेडर 56,085 51,153 4,932 9.64 3.82 10 बजाज प्लेटिना 52,734 61,689 -8,955 -14.52 3.59 टोटल 14,67,944 14,38,337 29,607 2.06 100

टॉप-10 टू-व्हीलर्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की अक्टूबर 2025 में 3,40,131 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,91,612 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 51,481 यूनिट कम बिकीं और इसे 13.15% की डिग्रोथ मिली। होंडा एक्टिवा की अक्टूबर 2025 में 3,26,551 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,66,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 59,745 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.39% की ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की अक्टूबर 2025 में 1,74,615 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,96,288 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -21,673 यूनिट कम बिकीं और इसे -11.04% की डिग्रोथ मिली।

बजाज पल्सर की अक्टूबर 2025 में 1,52,996 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,11,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,162 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.81% की ग्रोथ मिली। टीवीएस जुपिटर की अक्टूबर 2025 में 1,18,888 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,09,702 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,186 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.37% की ग्रोथ मिली। हीरो एचएफ डीलक्स की अक्टूबर 2025 में 1,13,998 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,24,343 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -10,345 यूनिट कम बिकीं और इसे -8.32% की डिग्रोथ मिली।

सुजुकी एक्सेस की अक्टूबर 2025 में 70,327 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 74,813 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -4,486 यूनिट कम बिकीं और इसे -6% की डिग्रोथ मिली। टीवीएस अपाचे की अक्टूबर 2025 में 61,619 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 50,097 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,522 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23% की ग्रोथ मिली।