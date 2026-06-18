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इस मोटरसाइकिल के सामने देश का हर मॉडल फेल! पल्सर, शाइन के साथ एक्टिवा भी छूट गया पीछे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस लिस्ट को हर बार की तरह हीरो स्प्लेंडर ने टॉप किया है। जबकि, स्कूटर में होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। हालांकि, इस लिस्ट में टीवीएस का दबदबा देखने को मिला। 10 में से 4 मॉडल टीवीएस के रहे। 

इस मोटरसाइकिल के सामने देश का हर मॉडल फेल! पल्सर, शाइन के साथ एक्टिवा भी छूट गया पीछे

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को हर बार की तरह हीरो स्प्लेंडर ने टॉप किया है। जबकि, स्कूटर में होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। हालांकि, इस लिस्ट में टीवीएस का दबदबा देखने को मिला। 10 में से 4 मॉडल टीवीएस के रहे। जबकि, इस लिस्ट में एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर भी टीवीएस जुपिटर रहा। स्प्लेंडर की 3 लाख से ज्यादा और एक्टिवा की 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट पर नजर डालते हैं।

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टॉप-10 टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स मई 2026
नंमॉडलमई 2026मई 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हीरो स्प्लेंडर3,48,1153,10,33537,78012.1727.43
2होंडा एक्टिवा2,28,9551,90,71338,24220.0518.04
3होंडा शाइन1,55,4411,58,271-2,830-1.7912.25
4TVS जुपिटर1,24,76797,60627,16127.839.83
5बजाज पल्सर1,24,2701,22,1512,1191.739.79
6सुजुकी एक्सेस75,72975,778-49-0.065.97
7HF डीलक्स66,7221,07,768-41,046-38.095.26
8TVS अपाचे53,90049,0994,8019.784.25
9TVS XL48,56937,26411,30530.343.83
10TVS आईक्यूब42,19227,64214,55052.643.33
टोटल12,68,88611,76,62792,2597.84100

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टॉप-10 टू-व्हीलर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मई 2026 में 3,48,115 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 3,10,335 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37,780 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की सालान ग्रोथ मिली। होंडा एक्टिवा की मई 2026 में 2,28,955 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,90,713 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,242 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.05% की सालान ग्रोथ मिली।

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होंडा शाइन की मई 2026 में 1,55,441 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,58,271 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,830 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.79% की सालान डिग्रोथ मिली। TVS जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की सालान ग्रोथ मिली।

बजाज पल्सर की मई 2026 में 1,24,270 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,22,151 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,119 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.73% की सालान ग्रोथ मिली। सुजुकी एक्सेस की मई 2026 में 75,729 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 75,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.06% की सालान डिग्रोथ मिली।

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HF डीलक्स की मई 2026 में 66,722 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,07,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,046 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.09% की सालान डिग्रोथ मिली। TVS अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की सालान ग्रोथ मिली।

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TVS XL की मई 2026 में 48,569 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 37,264 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,305 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 30.34% की सालान ग्रोथ मिली। TVS आईक्यूब की मई 2026 में 42,192 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,642 14,550 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.64% की सालान ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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