इस मोटरसाइकिल के सामने देश का हर मॉडल फेल! पल्सर, शाइन के साथ एक्टिवा भी छूट गया पीछे

इस लिस्ट को हर बार की तरह हीरो स्प्लेंडर ने टॉप किया है। जबकि, स्कूटर में होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। हालांकि, इस लिस्ट में टीवीएस का दबदबा देखने को मिला। 10 में से 4 मॉडल टीवीएस के रहे।

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को हर बार की तरह हीरो स्प्लेंडर ने टॉप किया है। जबकि, स्कूटर में होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। हालांकि, इस लिस्ट में टीवीएस का दबदबा देखने को मिला। 10 में से 4 मॉडल टीवीएस के रहे। जबकि, इस लिस्ट में एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर भी टीवीएस जुपिटर रहा। स्प्लेंडर की 3 लाख से ज्यादा और एक्टिवा की 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए अब टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 टू-व्हीलर्स मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 नं मॉडल मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हीरो स्प्लेंडर 3,48,115 3,10,335 37,780 12.17 27.43 2 होंडा एक्टिवा 2,28,955 1,90,713 38,242 20.05 18.04 3 होंडा शाइन 1,55,441 1,58,271 -2,830 -1.79 12.25 4 TVS जुपिटर 1,24,767 97,606 27,161 27.83 9.83 5 बजाज पल्सर 1,24,270 1,22,151 2,119 1.73 9.79 6 सुजुकी एक्सेस 75,729 75,778 -49 -0.06 5.97 7 HF डीलक्स 66,722 1,07,768 -41,046 -38.09 5.26 8 TVS अपाचे 53,900 49,099 4,801 9.78 4.25 9 TVS XL 48,569 37,264 11,305 30.34 3.83 10 TVS आईक्यूब 42,192 27,642 14,550 52.64 3.33 टोटल 12,68,886 11,76,627 92,259 7.84 100

टॉप-10 टू-व्हीलर्स की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मई 2026 में 3,48,115 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 3,10,335 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37,780 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की सालान ग्रोथ मिली। होंडा एक्टिवा की मई 2026 में 2,28,955 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,90,713 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,242 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.05% की सालान ग्रोथ मिली।

होंडा शाइन की मई 2026 में 1,55,441 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,58,271 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,830 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.79% की सालान डिग्रोथ मिली। TVS जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की सालान ग्रोथ मिली।

बजाज पल्सर की मई 2026 में 1,24,270 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,22,151 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,119 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.73% की सालान ग्रोथ मिली। सुजुकी एक्सेस की मई 2026 में 75,729 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 75,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.06% की सालान डिग्रोथ मिली।

HF डीलक्स की मई 2026 में 66,722 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,07,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,046 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.09% की सालान डिग्रोथ मिली। TVS अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की सालान ग्रोथ मिली।