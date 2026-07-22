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ये बाइक-स्कूटर, देश के सभी टू-व्हीलर्स पर पड़े भारी; इन्हें 5.71 लाख ग्राहक मिले, इस ई-स्कूटर ने चौंकाया!

By Narendra Jijhontiya
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टॉप-10 की लिस्ट में इलेक्ट्रिक टू-वहीलर की एंट्री ने कुछ पेट्रोल मॉडल को भी बाहर का रास्ता दिखाता है। हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर और होंडा एक्टिवा का दबदबा बरकरार है। ये दोनों मॉडल अपने-अपने सेगमेंट (मोटरसाइकिल और स्कूटर) में भी नंबर-1 बने हुए हैं।

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देश के अंदर टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अब लोगों का टेस्ट बदलने लगा है। दरअसल, इस सेगमेंट के टॉप-10 मॉडल के अंदर उतार-चढ़ाव देखने को मिलने लगे हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक टू-वहीलर की एंट्री ने कुछ पेट्रोल मॉडल को भी बाहर का रास्ता दिखाता है। हालांकि, अभी भी इस सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर और होंडा एक्टिवा का दबदबा बरकरार है। ये दोनों मॉडल अपने-अपने सेगमेंट (मोटरसाइकिल और स्कूटर) में भी नंबर-1 बने हुए हैं। खास बात ये है कि टॉप-10 की लिस्ट में स्कूटर का परफॉर्मेंस, मोटरसाइकिल की तुलना में ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। चलिए एक बार इनकी सेल्स को देखते हैं।

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नंमॉडलजून 2026YoY ग्रोथ %
1हीरो स्प्लेंडर3,53,0246.64%
2होंडा एक्टिवा2,18,93219.46%
3होंडा शाइन1,67,57217.00%
4TVS जुपिटर1,36,80526.69%
5बजाज पल्सर77,406-12.49%
6सुजुकी एक्सेस63,12122.43%
7TVS अपाचे55,38233.82%
8TVS XL10050,15550.39%
9TVS आईक्यूब47,331232.29%
10हीरो HF डीलक्स44,292-56.09%

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टॉप-10 टू-व्हीलर्स मॉडल की सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की जून 2026 में 3,53,024 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 6.64% की ग्रोथ मिली। होंडा एक्टिवा की जून 2026 में 2,18,932 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 19.46% की ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की जून 2026 में 1,67,572 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 17.00% की ग्रोथ मिली। TVS जुपिटर की जून 2026 में 1,36,805 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 26.69% की ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की जून 2026 में 77,406 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 12.49% की डिग्रोथ मिली।

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सुजुकी एक्सेस की जून 2026 में 63,121 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 22.43% की ग्रोथ मिली। TVS अपाचे की जून 2026 में 55,382 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.82% की ग्रोथ मिली। TVS XL100 की जून 2026 में 50,155 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 50.39% की ग्रोथ मिली। TVS आईक्यूब की जून 2026 में 47,331 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 232.29% की ग्रोथ मिली। हीरो HF डीलक्स की जून 2026 में 44,292 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 56.09% की डिग्रोथ मिली।

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TVS आईक्यूब टॉप-10 में एकमात्र ईवी
टॉप-10 की लिस्ट में TVS आईक्यूब एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर है। स्टैंडर्ड आईक्यूब एंट्री-लेवल मॉडल है। ये कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इससे ऊपर, आईक्यूब S में ज्यादा फीचर और एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है। जबकि आईक्यूब ST सबसे ऊपर है, जिसमें सबसे बड़ा बैटरी पैक और सबसे ज्यादा दावा की गई रेंज मिलती है।

आईक्यूब ई-स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटकीमत
iQube 2.2 kWh1.11 लाख
iQube 3.1 kWh1.21 लाख
iQube 3.5 kWh1.32 लाख
iQube S 3.5 kWh1.39 लाख
iQube ST 5.3 kWh1.61 लाख

आईक्यूब रेंज में कई बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। बेस आईक्यूब तीन बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh और 3.5 kWh शामिल हैं। वहीं, आईक्यूब S सिर्फ 3.5 kWh यूनिट के साथ आता है। जबकि आईक्यूब ST में 3.5 kWh या उससे बड़ा 5.3 kWh की बैटरी का मिलता है। बैटरी की अलग-अलग कैपेसिटी के कारण, पूरी लाइनअप में दावा की गई IDC रेंज में काफी अंतर देखने को मिलता है।

आईक्यूब ई-स्कूटर की IDC रेंज
वैरिएंटरेंज
2.2 kWh वर्जन94Km
3.1 kWh वर्जन123Km
3.5 kWh वर्जन145Km
5.3 kWh (ST)212Km

बैटरी के साइज में अंतर होने के बावजूद, इस पूरी रेंज में परफॉर्मेंस काफी हद तक एक जैसी ही रहती है। सभी वैरिएंट 4.4 kW का पीक आउटपुट देते हैं। ये 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में इन्हें लगभग 4.2 सेकंड का समय लगता है।

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आईक्यूब ई-स्कूटर की टॉप स्पीड
स्पीडवैरिएंट
75 km/h2.2 kWh
78 km/h3.5 kWh वैरिएंट
82 km/hST वैरिएंट

आईक्यूब ST अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और फीचर्स की वजह से सबसे अलग है। इसमें 17.78 cm की बड़ी TFT टचस्क्रीन मिलती है, जिसमें वॉइस कमांड और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा है। फीचर्स में नेविगेशन, कॉल और SMS नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल, जियोफेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलर्ट और क्रैश डिटेक्शन शामिल हैं। इसमें रिवर्स मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, USB चार्जिंग और सीट के नीचे 32 लीटर तक की स्टोरेज जैसी फीचर्स दिए हैं।

चार्जिंग की बात करें तो ये बैटरी के साइज के हिसाब से अलग-अलग होता है। स्टैंडर्ड पोर्टेबल चार्जर का इस्तेमाल करने पर छोटी बैटरी के लिए लगभग 2 घंटे 45 मिनट से लेकर 5.3 kWh यूनिट के लिए लगभग 6 घंटे 50 मिनट तक का समय लगता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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