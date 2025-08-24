Top 10 Two Wheelers July 2025 Splendor, Activa, Shine, Jupiter, Pulsar, Access, check all details टॉप-10 में नंबर-1 बनी ये माइलेज बाइक, स्कूटर सेगमेंट में इसने मारी बाजी; लिस्ट में टॉप पर पहुंचे ये दोनों मॉडल, Auto Hindi News - Hindustan
टॉप-10 में नंबर-1 बनी ये माइलेज बाइक, स्कूटर सेगमेंट में इसने मारी बाजी; लिस्ट में टॉप पर पहुंचे ये दोनों मॉडल

जुलाई 2025 में टू-व्हीलर मार्केट ने शानदार बढ़त दिखाई। इसमें एक्टिवा (Activa) और स्प्लेंडर (Splendor) की जोड़ी बेस्ट साबित हुई। आइए जुलाई 2025 की टॉप-10 टू-व्हीलर्स की लिस्ट देखते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 11:56 PM
भारत का टू-व्हीलर मार्केट जुलाई 2025 में एक बार फिर रफ्तार पकड़ते हुए 13.20% साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ के साथ ऊपर उठ गया। स्कूटर सेगमेंट ने बाजी मारी और मोपेड्स की डिमांड में गिरावट दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) और होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी, लेकिन TVS जुपिटर (TVS Jupiter) ने सबसे तेज ग्रोथ दर्ज कर सबको चौंका दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जुलाई 2025 में टॉप-10 टू-व्हीलर

जुलाई 2025 में कुल टॉप-10 बाइक्स और स्कूटर की बिक्री 10,90,257 यूनिट रही। यह आंकड़ा जुलाई 2024 के मुकाबले 13.20% ज्यादा है। हालांकि, जून 2025 के मुकाबले हल्की गिरावट देखने को मिली।

1- हीरो स्प्लेंडर की बिक्री

हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) की 2,46,715 यूनिट सेल हुई। हीरो स्प्लेंडर (Splendor) ने एक बार फिर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखी। यह जुलाई 2024 के मुकाबले 11.73% की ग्रोथ थी। लेकिन, जून 2025 (3.31 लाख यूनिट्स) के मुकाबले बिक्री में भारी गिरावट थी। साफ है कि ग्रामीण और कम्यूटर सेगमेंट में थोड़ी सुस्ती आई है।

2- होंडा एक्टिवा (Honda Activa) की बिक्री

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) की बिक्री 2,37,413 यूनिट रही। यह सालाना आधार पर जबरदस्त 21.37% ग्रोथ थी, जो पिछले साल जुलाई में 1.95 लाख यूनिट बिकी थीं। हाल ही में लॉन्च हुई 25th एनिवर्सरी एडिशन (25th Anniversary Edition) ने इसके चार्म को और बढ़ा दिया। एक्टिवा (Activa) अब भी फैमिली और अर्बन राइडर्स की पहली पसंद है।

3- होंडा शाइन की बिक्री

होंडा शाइन की 1,59,658 यूनिट सेल हुई। पिछले साल की तुलना में मामूली गिरावट (–2.29%) हुई है। शाइन (Shine) अभी भी कम्यूटर सेगमेंट की रीढ़ बनी हुई है।

4- TVS जुपिटर की बिक्री

TVS जुपिटर की बिक्री 1,24,876 यूनिट रही। जुलाई 2024 (74,663 यूनिट्स) से इस बार की बिक्री लगभग दोगुनी हुई। 67.25% YoY ग्रोथ के साथ यह महीने का असली ग्रोथ चैंपियन बना। साफ है कि प्रीमियम स्कूटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

5- बजाज पल्सर की बिक्री– 79,817 यूनिट्स

बजाज पल्सर की बिक्री 79,817 यूनिट रही। पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 16.67% की गिरावट दर्ज की गई। स्पोर्टी इमेज के बावजूद इस बार पल्सर (Pulsar) को झटका लगा।

6- हीरो HF डिलक्स की बिक्री

हीरो HF डिलक्स की 71,477 यूनिट सेल हुई। यह जबरदस्त 53.30% की ग्रोथ है। जुलाई 2024 में इसकी 46,627 यूनिट सेल हुई थी।

7- सुजुकी एक्सेस की बिक्री

सुजुकी एक्सेस की 68,172 यूनिट सेल हुई। इसकी मामूली गिरावट 4.32% की रही। होंडा (Honda) और TVS की स्कूटर आक्रामकता से थोड़ी चुनौती झेल रहा है।

8- TVS अपाचे

TVS अपाचे (TVS Apache) की 37,566 यूनिट सेल हुई। इसकी स्पोर्ट-स्टाइल बाइक्स में मजबूत प्रदर्शन हुआ। इसकी 22.44% YoY ग्रोथ दर्ज हुई।

9- TVS XL (Moped)

TVS XL (मोपेड) की 33,991 यूनिट सेल हुई। यह एकमात्र मोपेड मॉडल है, लेकिन इसने इस बार 9.51% गिरावट दर्ज की, जो साफ संकेत कि मोपेड्स की डिमांड घट रही है।

10- होंडा यूनिकॉर्न की बिक्री

होंडा यूनिकॉर्न की 30,572 यूनिट सेल हुई। इसने सालाना आधार पर शानदार 14.54% ग्रोथ दर्ज की है। लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी इसे टॉप-10 में बनाए रखे हुए है।

कुल मिलाकर जुलाई 2025 ने टू-व्हीलर इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, जहां स्कूटर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मोटरसाइकिलें अब भी मजबूत नींव बनी हुई हैं।

