फिर नंबर-1 बनी ये बाइक, धकाधक 3.24 लाख लोगों ने खरीद ली; इसकी सेल में 24% की बंपर ग्रोथ

Feb 22, 2026 10:33 pm IST

भारत का टू-व्हीलर बाजार 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में कर चुका है। जनवरी 2026 में टॉप 10 दोपहिया मॉडलों ने मिलकर 12,94,601 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जनवरी 2025 की 10,24,572 यूनिट के मुकाबले 26.36% ज्यादा है। यह आंकड़े बताते हैं कि कम्यूटर बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, तीनों सेगमेंट में जबरदस्त डिमांड बनी हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जनवरी 2026 के टॉप-10 टू-व्हीलर

हीरो स्प्लेंडर नंबर-1 बन गई है। इसकी बिक्री 3,24,019 यूनिट हो गई, जो 24.9% YoY की ग्रोथ है। स्प्लेंडर ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा आज भी इसी बाइक पर है। कम कीमत, शानदार माइलेज और भरोसेमंद इंजन इसे नंबर-1 बनाए हुए हैं।

होंडा एक्टिवा की शानदार वापसी

होंडा एक्टिवा की बिक्री 2,71,924 यूनिट रही, जो 63.08% की YoY ग्रोथ है। ये होंडा एक्टिवा ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया। यह टॉप वॉल्यूम मॉडलों में सबसे तेज बढ़ने वालों में से एक रही। स्प्लेंडर और एक्टिवा मिलकर टॉप 10 की लगभग आधी बिक्री का हिस्सा बने।

होंडा शाइन की बिक्री

होंडा शाइन की बिक्री 1,61,224 यूनिट रही, जो 4.2% की गिरावट है। ये टॉप-5 में शामिल होने के बावजूद शाइन एकमात्र मॉडल रही, जिसने हल्की गिरावट दर्ज की।

TVS जुपिटर की बिक्री

TVS जुपिटर की 1,29,744 यूनिट सेल हुई, जो 20.3% की ग्रोथ है। जुपिटर लगातार ग्रोथ की राह पर है और फैमिली स्कूटर सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

बजाज पल्सर की बिक्री

बजाज पल्सर की बिक्री 1,29,600 यूनिट रही, जो 24.52% की ग्रोथ है। ये स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट में पल्सर की पकड़ अब भी मजबूत है। जुपिटर और पल्सर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली।

हीरो HF डिलक्स

हीरो HF डिलक्स की बिक्री 71,690 यूनिट हुई, जो 15.21% की ग्रोथ है। एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट में यह बाइक आज भी बड़ा नाम है।

सुजुकी एक्सेस की सेल

सुजुकी एक्सेस की बिक्री 69,042 यूनिट रही, जो 26.48% की ग्रोथ रही। इसकी बिक्री 125cc रही, जो स्कूटर सेगमेंट में एक्सेस की डिमांड स्थिर और मजबूत बनी हुई है।

TVS अपाचे की सेल

TVS अपाचे की सेल 51,191 यूनिट रही, जो 48.33% की ग्रोथ है। टीवीएस अपाचे इस लिस्ट में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मॉडलों में से एक रही। परफॉर्मेंस सेगमेंट में इसकी पकड़ मजबूत होती दिख रही है।

TVS XL100 की सेल

TVS XL100 की सेल 48,607 यूनिट रही, जो 16.08% की ग्रोथ है। ग्रामीण और छोटे शहरों में XL100 की डिमांड लगातार बनी हुई है।

TVS iQube की सेल

TVS iQube की बिक्री 37,560 यूनिट रही, जो 50.29% की ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube की जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है कि अब ग्राहक EV की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

OEM के हिसाब से कौन आगे?

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) की कुल बिक्री (Activa + Shine) 4,33,148 यूनिट रहा, जो 29.29% की ग्रोथ है। एक्टिवा की मजबूत वापसी ने होंडा को OEM स्तर पर टॉप पर पहुंचा दिया।

हीरो की कुल बिक्री

हीरो की कुल बिक्री (Splendor + HF Deluxe) 3,95,709 यूनिट रही, जो 23.02% की ग्रोथ रही। स्प्लेंडर की दमदार डिमांड ने हीरो की कम्यूटर सेगमेंट में बादशाहत बरकरार रखी।

TVS मोटर कंपनी

TVS मोटर कंपनी की कुल बिक्री 2,67,102 यूनिट रही, जो 27.67% की ग्रोथ है। जुपिटर, अपाचे और iQube की बैलेंस्ड परफॉर्मेंस ने TVS को मजबूत स्थिति में रखा। इसके अलावा बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने पल्सर के जरिए 24.52% ग्रोथ दर्ज की, जबकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने एक्सेस के दम पर 26.48% की बढ़त हासिल की।