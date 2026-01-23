Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Two wheelers dec 2025 splendor, activa, shine, jupiter, pulsar, access, check details
60 किमी. से ज्यादा माइलेज, कीमत ₹75,000 से कम; फिर बनी भारत की नंबर-1 बाइक, टॉप-10 में दूसरे नंबर पर ये स्कूटर

60 किमी. से ज्यादा माइलेज, कीमत ₹75,000 से कम; फिर बनी भारत की नंबर-1 बाइक, टॉप-10 में दूसरे नंबर पर ये स्कूटर

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स ने मिलकर 10,49,549 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस लिस्ट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) एक बार फिर नंबर-1 बन गई। लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा रही।

Jan 23, 2026 02:55 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के दोपहिया वाहन बाजार ने दिसंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। साल के आखिरी महीने में टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स ने मिलकर 10,49,549 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 की 7,36,372 यूनिट्स की तुलना में काफी ज्यादा है, जो बाजार में मजबूत रिकवरी को दिखाता है। ग्रामीण इलाकों में बेहतर डिमांड और शहरों में स्थिर बिक्री ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है। इस लिस्ट में हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) एक बार फिर नंबर-1 बन गई।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति Vs टाटा: 365 दिन चली इन 2 SUV में हुई 'फाइट', फिर इसने मार ली बाजी

हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) फिर बनी नंबर-1

हीरो स्प्लेंडर ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिसंबर 2025 में इसकी 2,80,760 यूनिट सेल हुई, जो दिसंबर 2024 में 1,92,438 यूनिट थी यह बाइक देश की सबसे भरोसेमंद कम्यूटर मोटरसाइकिल बनी हुई है।

होंडा एक्टिवा बना बेस्ट स्कूटर

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने स्कूटर सेगमेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा। दिसंबर 2025 में इसकी 1,81,604 यूनिट सेल हुई, जो दिसंबर 2024 में 1,20,981 यूनिट थी।

होंडा शाइन की दमदार वापसी

होंडा शाइन (Honda Shine) ने दिसंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री 1,41,602 यूनिट्स रही, जो पिछले साल 1,00,841 यूनिट पर सिमट गई थी।

TVS जुपिटर और पल्सर की मजबूत पकड़

TVS जुपिटर (Jupiter) ने 1,20,477 यूनिट सेल की, जो 2024 में 88,668 यूनिट थी। वहीं, बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) की 79,616 यूनिट सेल हुई, जो 2024 में 65,571 यूनिट थी। दोनों ही मॉडल्स ने अपने-अपने सेगमेंट में भरोसे को मजबूत किया है।

सुजुकी एक्सेस की बढ़ती लोकप्रियता

परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्कूटर पसंद करने वालों के बीच सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में इसकी 69,622 यूनिट्स सेल हुई, जो दिसंबर 2024 में 52,180 यूनिट थी।

कम्यूटर और परफॉर्मेंस बाइक्स का योगदान

हीरो HF डिलक्स (Hero HF Deluxe) ने 49,051 यूनिट की सेल हासिल की। TVS XL ने 46,133 यूनिट की सेल हासिल की। वहीं, TVS अपाचे ने 45,507 यूनिट सेल की। TVS अपाचे (Apache) की बिक्री में सालाना आधार पर दो गुना से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई।

इलेक्ट्रिक स्कूटर में TVS iQube का जलवा है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में TVS iQube ने शानदार ग्रोथ दिखाई। दिसंबर 2025 में इसकी 35,177 यूनिट सेल हुई, जो दिसंबर 2024 में 20,003 यूनिट थी। यह दिखाता है कि अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स भी बाजार में मजबूत पकड़ बना रहे हैं।

ये भी पढ़ें:इस कार ने फिर सबसे छीना नंबर-1 का ताज, 2025 में मारुति की ये 6 कारें टॉप-10 में

कंपनियों का प्रदर्शन कौन आगे?

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) और होंडा (Honda) ने मिलकर सालाना आधार पर करीब 2 लाख यूनिट्स का इजाफा किया। होंडा (Honda) को सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ मिली, खासकर एक्टिवा (Activa) और शाइन (Shine) की वजह से होंडा ने बढ़त हासिल की। वहीं, TVS की ग्रोथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube की अहम भूमिका रही।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hero Motocorp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।