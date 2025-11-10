Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 SUVs Oct 2025 Nexon, Creta, Scorpio, Victoris, Sonet, XUV 3XO, check all details
हुंडई क्रेटा से छिन गया ताज! लगातार दूसरे महीने नंबर-1 बनी ये SUV, कीमत मात्र ₹7.99 लाख; सेफ्टी में 5-स्टार

हुंडई क्रेटा से छिन गया ताज! लगातार दूसरे महीने नंबर-1 बनी ये SUV, कीमत मात्र ₹7.99 लाख; सेफ्टी में 5-स्टार

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में SUV की बिक्री में 21.6% उछाल देखा गया है। टाटा, (Tata), महिंद्रा (Mahindra) और हुंडई (Hyundai) की तिकड़ी ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। टॉप-10 की रेस में टाटा नेक्सन एक बार फिर नंबर-1 बन गई।

Mon, 10 Nov 2025 11:10 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत में SUV का क्रेज अब अपने चरम पर है। चाहे शहर की चमचमाती सड़कें हों या गांव के कच्चे रास्ते, हर जगह अब SUV का जलवा है। अक्टूबर 2025 में सिर्फ टॉप 16 SUVs की कुल बिक्री 2,20,050 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 21.6% की जबरदस्त ग्रोथ है। फेस्टिव सीजन में इस बार टाटा (Tata), महिंद्रा (Mahindra), हुंडई (Hyundai) और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) जैसी कंपनियों ने SUV सेगमेंट में धूम मचा दी है। आइए जानते हैं कि टॉप-10 SUVs की लिस्ट में किसने किसे पछाड़ा?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अब मचेगी बलेनो खरीदने की लूट, ₹5.99 लाख इस कार पर आई हजारों की छूट

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx EV

Maruti Suzuki Fronx EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 25.51 - 29.22 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की सेल

SUV सेगमेंट की बादशाह टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने अक्टूबर में एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल की। पेट्रोल, डीजल और EV तीनों वर्जन में नेक्सन (Nexon) की जबरदस्त डिमांड रही। EV वर्जन की पॉपुलैरिटी और नए डिजाइन ने नेक्सन (Nexon) को पॉपुलर बना दिया है।

रैंकSUVबिक्री (अक्टूबर 2025)बदलाव (YoY)
1️⃣टाटा नेक्सन22,083+49.6%
2️⃣हुंडई क्रेटा18,381+5.05%
3️⃣महिंद्रा स्कॉर्पियो17,880+14.05%
4️⃣मारुति फ्रोंक्स17,003+3.56%
5️⃣टाटा पंच16,810+6.8%
6️⃣महिंद्रा बोलेरो14,343+45.6%
7️⃣मारुति विक्टोरिस13,496नया लॉन्च
8️⃣किआ सोनेट12,745+31.4%
9️⃣महिंद्रा XUV 3XO12,237+27.98%
🔟मारुति ब्रेजा12,072-27.1%

2- हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की सेल

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की सेल 18,381 यूनिट्स (+5.05%) रही। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अभी भी मिड-साइज SUV सेगमेंट की क्वीन बनी हुई है। प्रीमियम फीचर्स, डीजल इंजन और EV वर्जन के चलते इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। शहरों में खासतौर पर क्रेटा की डिमांड सबसे ज्यादा है।

3- महिंद्रा स्कॉर्पियो & स्कॉर्पियो-N की सेल

महिंद्रा स्कॉर्पियो & स्कॉर्पियो-N की सेल 17,880 यूनिट्स (+14.05%) रही। महिंद्रा (Mahindra) की ये जोड़ी अब गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक हर जगह पसंद की जा रही है। स्कॉर्पियो (Scorpio) की बॉडी-ऑन-फ्रेम पावर और स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) का मॉडर्न इंटीरियर मिलकर इसे डबल धमाका बना रहे हैं।

4- मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की सेल

मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की सेल 17,003 यूनिट्स (+3.56%) रही। बलेनो (Baleno) प्लेटफॉर्म पर बनी यह SUV-स्टाइल क्रॉसओवर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। स्पोर्टी डिजाइन और हाई माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

5- टाटा पंच (Tata Punch) और ईवी की सेल

टाटा पंच (Tata Punch) और ईवी की सेल 16,810 यूनिट्स (+6.8%) रही। टाटा (Tata) की सबसे छोटी SUV ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि छोटी पैकेज में बड़ा धमाका संभव है। पंच ईवी (Punch EV) ने इस बार सेल्स में और जोश भर दिया है।

6- महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) की सेल

महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) की सेल 14,343 यूनिट्स (+45.6%) रही। महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) ने इस बार जोरदार वापसी की है। रूरल मार्केट में इसकी पकड़ अटूट है और अब फिर से यह देसी SUV का राजा बन गई है।

7- मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की सेल

मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की सेल 13,496 यूनिट्स रही। मारुति (Maruti) की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के पहले ही महीने में रिकॉर्ड बनाया। ये 13,000 से ज्यादा यूनिट्स के साथ यह सीधा टॉप 10 में पहुंच गई, जो बताता है कि लोगों को ये कार कितनी भा गई है।

8- किआ सोनेट (Kia Sonet) की सेल

किआ सोनेट (Kia Sonet) की सेल 12,745 यूनिट्स (+31.4%) रही। कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में सोनेट (Sonet) अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके प्रीमियम फीचर्स, नई इंटीरियर थीम और हाई सेफ्टी स्कोर ने इसे और आकर्षक बना दिया है।

9- महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) की सेल

महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) की सेल 12,237 यूनिट्स (+27.98%) रही। महिंद्रा (Mahindra) की नई कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO ने लॉन्च के बाद से लगातार रफ्तार पकड़ी है। स्टाइलिश डिजाइन और दमदार इंजन ने इसे मार्केट में जगह दिलाई है।

ये भी पढ़ें:बजट SUV हुंडई वेन्यू के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 20% ग्राहकों ने सिर्फ ये चुना

10- मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की सेल

मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की सेल 12,072 यूनिट्स (-27.1%) रही। कभी चार्ट टॉपर रही ब्रेजा (Brezza) इस बार 10वें नंबर पर आ गई है। फ्रोंक्स (Fronx) और विक्टोरिस (Victoris) जैसी अपनी ही कंपनी की कारों ने इसकी बिक्री पर असर डाला है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon Hyundai Creta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।