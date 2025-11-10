हुंडई क्रेटा से छिन गया ताज! लगातार दूसरे महीने नंबर-1 बनी ये SUV, कीमत मात्र ₹7.99 लाख; सेफ्टी में 5-स्टार
संक्षेप: अक्टूबर 2025 में SUV की बिक्री में 21.6% उछाल देखा गया है। टाटा, (Tata), महिंद्रा (Mahindra) और हुंडई (Hyundai) की तिकड़ी ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। टॉप-10 की रेस में टाटा नेक्सन एक बार फिर नंबर-1 बन गई।
भारत में SUV का क्रेज अब अपने चरम पर है। चाहे शहर की चमचमाती सड़कें हों या गांव के कच्चे रास्ते, हर जगह अब SUV का जलवा है। अक्टूबर 2025 में सिर्फ टॉप 16 SUVs की कुल बिक्री 2,20,050 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 21.6% की जबरदस्त ग्रोथ है। फेस्टिव सीजन में इस बार टाटा (Tata), महिंद्रा (Mahindra), हुंडई (Hyundai) और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) जैसी कंपनियों ने SUV सेगमेंट में धूम मचा दी है। आइए जानते हैं कि टॉप-10 SUVs की लिस्ट में किसने किसे पछाड़ा?
1- टाटा नेक्सन (Tata Nexon) की सेल
SUV सेगमेंट की बादशाह टाटा नेक्सन (Tata Nexon) ने अक्टूबर में एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल की। पेट्रोल, डीजल और EV तीनों वर्जन में नेक्सन (Nexon) की जबरदस्त डिमांड रही। EV वर्जन की पॉपुलैरिटी और नए डिजाइन ने नेक्सन (Nexon) को पॉपुलर बना दिया है।
|रैंक
|SUV
|बिक्री (अक्टूबर 2025)
|बदलाव (YoY)
|1️⃣
|टाटा नेक्सन
|22,083
|+49.6%
|2️⃣
|हुंडई क्रेटा
|18,381
|+5.05%
|3️⃣
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|17,880
|+14.05%
|4️⃣
|मारुति फ्रोंक्स
|17,003
|+3.56%
|5️⃣
|टाटा पंच
|16,810
|+6.8%
|6️⃣
|महिंद्रा बोलेरो
|14,343
|+45.6%
|7️⃣
|मारुति विक्टोरिस
|13,496
|नया लॉन्च
|8️⃣
|किआ सोनेट
|12,745
|+31.4%
|9️⃣
|महिंद्रा XUV 3XO
|12,237
|+27.98%
|🔟
|मारुति ब्रेजा
|12,072
|-27.1%
2- हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की सेल
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की सेल 18,381 यूनिट्स (+5.05%) रही। हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अभी भी मिड-साइज SUV सेगमेंट की क्वीन बनी हुई है। प्रीमियम फीचर्स, डीजल इंजन और EV वर्जन के चलते इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। शहरों में खासतौर पर क्रेटा की डिमांड सबसे ज्यादा है।
3- महिंद्रा स्कॉर्पियो & स्कॉर्पियो-N की सेल
महिंद्रा स्कॉर्पियो & स्कॉर्पियो-N की सेल 17,880 यूनिट्स (+14.05%) रही। महिंद्रा (Mahindra) की ये जोड़ी अब गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक हर जगह पसंद की जा रही है। स्कॉर्पियो (Scorpio) की बॉडी-ऑन-फ्रेम पावर और स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) का मॉडर्न इंटीरियर मिलकर इसे डबल धमाका बना रहे हैं।
4- मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की सेल
मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) की सेल 17,003 यूनिट्स (+3.56%) रही। बलेनो (Baleno) प्लेटफॉर्म पर बनी यह SUV-स्टाइल क्रॉसओवर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। स्पोर्टी डिजाइन और हाई माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।
5- टाटा पंच (Tata Punch) और ईवी की सेल
टाटा पंच (Tata Punch) और ईवी की सेल 16,810 यूनिट्स (+6.8%) रही। टाटा (Tata) की सबसे छोटी SUV ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि छोटी पैकेज में बड़ा धमाका संभव है। पंच ईवी (Punch EV) ने इस बार सेल्स में और जोश भर दिया है।
6- महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) की सेल
महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) की सेल 14,343 यूनिट्स (+45.6%) रही। महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero) ने इस बार जोरदार वापसी की है। रूरल मार्केट में इसकी पकड़ अटूट है और अब फिर से यह देसी SUV का राजा बन गई है।
7- मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की सेल
मारुति विक्टोरिस (Maruti Victoris) की सेल 13,496 यूनिट्स रही। मारुति (Maruti) की नई SUV विक्टोरिस (Victoris) ने लॉन्च के पहले ही महीने में रिकॉर्ड बनाया। ये 13,000 से ज्यादा यूनिट्स के साथ यह सीधा टॉप 10 में पहुंच गई, जो बताता है कि लोगों को ये कार कितनी भा गई है।
8- किआ सोनेट (Kia Sonet) की सेल
किआ सोनेट (Kia Sonet) की सेल 12,745 यूनिट्स (+31.4%) रही। कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में सोनेट (Sonet) अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके प्रीमियम फीचर्स, नई इंटीरियर थीम और हाई सेफ्टी स्कोर ने इसे और आकर्षक बना दिया है।
9- महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) की सेल
महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) की सेल 12,237 यूनिट्स (+27.98%) रही। महिंद्रा (Mahindra) की नई कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO ने लॉन्च के बाद से लगातार रफ्तार पकड़ी है। स्टाइलिश डिजाइन और दमदार इंजन ने इसे मार्केट में जगह दिलाई है।
10- मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की सेल
मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की सेल 12,072 यूनिट्स (-27.1%) रही। कभी चार्ट टॉपर रही ब्रेजा (Brezza) इस बार 10वें नंबर पर आ गई है। फ्रोंक्स (Fronx) और विक्टोरिस (Victoris) जैसी अपनी ही कंपनी की कारों ने इसकी बिक्री पर असर डाला है।
