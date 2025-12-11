Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 SUVs November 2025 Nexon Dominate Punch, Creta, Scorpio, Brezza
देश की सभी SUVs पर भारी पड़ा ये मॉडल; इसके सामने क्रेटा, स्कॉर्पियो, ब्रेजा के साथ नई विक्टोरिस भी फेल!

देश की सभी SUVs पर भारी पड़ा ये मॉडल; इसके सामने क्रेटा, स्कॉर्पियो, ब्रेजा के साथ नई विक्टोरिस भी फेल!

संक्षेप:

देश के SUV सेगमेंट में एक बार फिर से टाटा नेक्सन का दबदबा दिखने लगा है। ये लगातार तीसरा महीना जब इस कार ने सेगमेंट के साथ देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल किया है। नवंबर में नेक्सन की 22 से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया।

Dec 11, 2025 10:32 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

देश के SUV सेगमेंट में एक बार फिर से टाटा नेक्सन का दबदबा दिखने लगा है। ये लगातार तीसरा महीना जब इस कार ने सेगमेंट के साथ देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल किया है। नवंबर में नेक्सन की 22 से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। खास बात ये रही कि नंबर दो पोजीशन पर भी टाटा की ही पंच रही। जबकि हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति फ्रोंक्स को टॉप-5 में जगह मिली। अच्छी बात ये है कि सेगमेंट के टॉप-16 मॉडल की सेल्स नवंबर 2024 में 1,60,607 यूनिट की थी, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 2,01,717 यूनिट हो गई। चलिए एक बार सभी मॉडल की सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप SUVs मॉडल सेल्स नवंबर 2025
रैंकमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024
1टाटा नेक्सन / EV22,43415,329
2टाटा पंच / EV18,75315,435
3हुंडई क्रेटा / EV17,34415,452
4महिंद्रा स्कॉर्पियो / N15,61612,704
5मारुति फ्रोंक्स15,05814,882
6मारुति ब्रेजा13,94714,918
7मारुति विक्टोरिस12,3000
8किआ सोनेट12,0519,255
9हुंडई वेन्यू11,6459,754
10मारुति ग्रैंड विटारा11,33910,148
11महिंद्रा XUV 3XO10,6017,656
12महिंद्रा बोलेरो10,5217,045
13महिंद्रा थार / रॉक्स10,2348,708
14टोयोटा हाइराइडर7,3934,857
15किआ सेल्टोस6,3055,364
16महिंद्रा XUV 7006,1769,100
टोटल2,01,7171,60,607
,

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

₹ 12.98 - 16.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.73 - 20.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch CNG

Tata Punch CNG

₹ 7.3 - 10.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टॉप SUVs मॉडल सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की नवंबर 2025 में 22,434 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। टाटा पंच की नवंबर 2025 में 18,753 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,435 यूनिट बिकी थीं। हुंडई क्रेटा की नवंबर 2025 में 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं।

read moreये भी पढ़ें:
भूल जाओ क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस, सिएरा और एलिवेट! शुरू हुई इस नई SUV की बुकिंग

मारुति फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। किआ सोनेट की नवंबर 2025 में 12,051 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,255 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की नवंबर 2025 में 11,645 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,754 यूनिट बिकी थीं।

read moreये भी पढ़ें:
₹8.80 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर

मारुति ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 3XO की नवंबर 2025 में 10,601 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,656 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की नवंबर 2025 में 10,521 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,045 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार की नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 8,708 यूनिट बिकी थीं।

read moreये भी पढ़ें:
ईयरएंड डिस्काउंट हो तो ऐसा! कंपनी ने एक झटके में पूरे ₹4 लाख सस्ती कर दी ये SUV

टोयोटा हाइराइडर की नवंबर 2025 में 7,393 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 4,857 यूनिट बिकी थीं। किआ सेल्टोस की नवंबर 2025 में 6,305 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इन 16 SUVs की नवंबर 2025 में कुल 2,01,717 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,60,607 यूनिट का था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।