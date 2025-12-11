देश की सभी SUVs पर भारी पड़ा ये मॉडल; इसके सामने क्रेटा, स्कॉर्पियो, ब्रेजा के साथ नई विक्टोरिस भी फेल!

संक्षेप: देश के SUV सेगमेंट में एक बार फिर से टाटा नेक्सन का दबदबा दिखने लगा है। ये लगातार तीसरा महीना जब इस कार ने सेगमेंट के साथ देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल किया है। नवंबर में नेक्सन की 22 से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया।

Dec 11, 2025 10:32 am IST

देश के SUV सेगमेंट में एक बार फिर से टाटा नेक्सन का दबदबा दिखने लगा है। ये लगातार तीसरा महीना जब इस कार ने सेगमेंट के साथ देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल किया है। नवंबर में नेक्सन की 22 से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। खास बात ये रही कि नंबर दो पोजीशन पर भी टाटा की ही पंच रही। जबकि हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति फ्रोंक्स को टॉप-5 में जगह मिली। अच्छी बात ये है कि सेगमेंट के टॉप-16 मॉडल की सेल्स नवंबर 2024 में 1,60,607 यूनिट की थी, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 2,01,717 यूनिट हो गई। चलिए एक बार सभी मॉडल की सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

टॉप SUVs मॉडल सेल्स नवंबर 2025 रैंक मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 1 टाटा नेक्सन / EV 22,434 15,329 2 टाटा पंच / EV 18,753 15,435 3 हुंडई क्रेटा / EV 17,344 15,452 4 महिंद्रा स्कॉर्पियो / N 15,616 12,704 5 मारुति फ्रोंक्स 15,058 14,882 6 मारुति ब्रेजा 13,947 14,918 7 मारुति विक्टोरिस 12,300 0 8 किआ सोनेट 12,051 9,255 9 हुंडई वेन्यू 11,645 9,754 10 मारुति ग्रैंड विटारा 11,339 10,148 11 महिंद्रा XUV 3XO 10,601 7,656 12 महिंद्रा बोलेरो 10,521 7,045 13 महिंद्रा थार / रॉक्स 10,234 8,708 14 टोयोटा हाइराइडर 7,393 4,857 15 किआ सेल्टोस 6,305 5,364 16 महिंद्रा XUV 700 6,176 9,100 टोटल 2,01,717 1,60,607

