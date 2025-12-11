देश की सभी SUVs पर भारी पड़ा ये मॉडल; इसके सामने क्रेटा, स्कॉर्पियो, ब्रेजा के साथ नई विक्टोरिस भी फेल!
देश के SUV सेगमेंट में एक बार फिर से टाटा नेक्सन का दबदबा दिखने लगा है। ये लगातार तीसरा महीना जब इस कार ने सेगमेंट के साथ देश की नंबर-1 कार बनने का तमगा हासिल किया है। नवंबर में नेक्सन की 22 से ज्यादा यूनिट बिकीं। जबकि सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। खास बात ये रही कि नंबर दो पोजीशन पर भी टाटा की ही पंच रही। जबकि हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति फ्रोंक्स को टॉप-5 में जगह मिली। अच्छी बात ये है कि सेगमेंट के टॉप-16 मॉडल की सेल्स नवंबर 2024 में 1,60,607 यूनिट की थी, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 2,01,717 यूनिट हो गई। चलिए एक बार सभी मॉडल की सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।
|टॉप SUVs मॉडल सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|1
|टाटा नेक्सन / EV
|22,434
|15,329
|2
|टाटा पंच / EV
|18,753
|15,435
|3
|हुंडई क्रेटा / EV
|17,344
|15,452
|4
|महिंद्रा स्कॉर्पियो / N
|15,616
|12,704
|5
|मारुति फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|6
|मारुति ब्रेजा
|13,947
|14,918
|7
|मारुति विक्टोरिस
|12,300
|0
|8
|किआ सोनेट
|12,051
|9,255
|9
|हुंडई वेन्यू
|11,645
|9,754
|10
|मारुति ग्रैंड विटारा
|11,339
|10,148
|11
|महिंद्रा XUV 3XO
|10,601
|7,656
|12
|महिंद्रा बोलेरो
|10,521
|7,045
|13
|महिंद्रा थार / रॉक्स
|10,234
|8,708
|14
|टोयोटा हाइराइडर
|7,393
|4,857
|15
|किआ सेल्टोस
|6,305
|5,364
|16
|महिंद्रा XUV 700
|6,176
|9,100
|टोटल
|2,01,717
|1,60,607
टॉप SUVs मॉडल सेल्स की बात करें तो टाटा नेक्सन की नवंबर 2025 में 22,434 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,329 यूनिट बिकी थीं। टाटा पंच की नवंबर 2025 में 18,753 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,435 यूनिट बिकी थीं। हुंडई क्रेटा की नवंबर 2025 में 17,344 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,452 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं।
मारुति फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। किआ सोनेट की नवंबर 2025 में 12,051 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,255 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की नवंबर 2025 में 11,645 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,754 यूनिट बिकी थीं।
मारुति ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 3XO की नवंबर 2025 में 10,601 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,656 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की नवंबर 2025 में 10,521 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,045 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार की नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 8,708 यूनिट बिकी थीं।
टोयोटा हाइराइडर की नवंबर 2025 में 7,393 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 4,857 यूनिट बिकी थीं। किआ सेल्टोस की नवंबर 2025 में 6,305 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इन 16 SUVs की नवंबर 2025 में कुल 2,01,717 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,60,607 यूनिट का था।
