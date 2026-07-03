महीनेभर में निकल गई फ्रोंक्स की हेकड़ी! इस SUV ने फिर नंबर-1 पर किया कब्जा; ये नेक्सन, क्रेटा या ब्रेजा नहीं

टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के तीन मॉडल शामिल रहे। वहीं, पिछले महीने (मई में) देश की नंबर-1 कार बनने वाली फ्रोंक्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। जबकि हुंडई क्रेटा को टॉप-10 में जगह नहीं मिली। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

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देश के SUV सेगमेंट में जिन मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, पिछले महीने यानी जून में इस सेगमेंट में जिनका दबदबा रहा उसमें टाटा मोटर्स सबसे ऊपर रही। टाटा की पंच और नेक्सन ने इस सेगमेंट पहली दो पोजीशन पर कब्जा कर लिया। जबकि, महिंद्रा स्कॉर्पियो इस बार लंबी छलांग लगाकर नंबर-3 पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के तीन मॉडल शामिल रहे। वहीं, पिछले महीने (मई में) देश की नंबर-1 कार बनने वाली फ्रोंक्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। जबकि हुंडई क्रेटा को टॉप-10 में जगह नहीं मिली। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 SUVs मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच 21,006 10,446 10,560 101.09 16.63 2 टाटा नेक्सन 18,335 11,602 6,733 58.03 14.52 3 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,097 12,740 1,357 10.65 11.16 4 मारुति फ्रोंक्स 13,135 9,815 3,320 33.83 10.4 5 हुंडई वेन्यू 10,776 6,858 3,918 57.13 8.53 6 महिंद्रा XUV 3XO 10,063 7,089 2,974 41.95 7.97 7 मारुति विक्टोरिस 10,035 0 10,035 - 7.95 8 मारुति ब्रेजा 9,939 14,507 -4,568 -31.49 7.87 9 किआ सेल्टोस 9,654 5,225 4,429 84.77 7.64 10 महिंद्रा XUV 7X0 9,244 6,198 3,046 49.14 7.32 टोटल 1,26,284 84,480 41,804 49.48 100

टॉप-10 SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 10,560 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 101.09% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 58.03 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 2026 में 14,097 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 12,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.65 की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,320 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.83 की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,918 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 57.13 की ग्रोथ मिली।

महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,974 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.95 की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की जून 2026 में 10,035 यूनिट बिकीं। मारुति ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,568 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.49 की डिग्रोथ मिली।