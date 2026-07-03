महीनेभर में निकल गई फ्रोंक्स की हेकड़ी! इस SUV ने फिर नंबर-1 पर किया कब्जा; ये नेक्सन, क्रेटा या ब्रेजा नहीं
टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के तीन मॉडल शामिल रहे। वहीं, पिछले महीने (मई में) देश की नंबर-1 कार बनने वाली फ्रोंक्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। जबकि हुंडई क्रेटा को टॉप-10 में जगह नहीं मिली। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
देश के SUV सेगमेंट में जिन मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, पिछले महीने यानी जून में इस सेगमेंट में जिनका दबदबा रहा उसमें टाटा मोटर्स सबसे ऊपर रही। टाटा की पंच और नेक्सन ने इस सेगमेंट पहली दो पोजीशन पर कब्जा कर लिया। जबकि, महिंद्रा स्कॉर्पियो इस बार लंबी छलांग लगाकर नंबर-3 पोजीशन पर पहुंच गई। वहीं, टॉप-10 की लिस्ट में मारुति के तीन मॉडल शामिल रहे। वहीं, पिछले महीने (मई में) देश की नंबर-1 कार बनने वाली फ्रोंक्स इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। जबकि हुंडई क्रेटा को टॉप-10 में जगह नहीं मिली। चलिए एक बार इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|टॉप-10 SUVs मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|नं
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|टाटा पंच
|21,006
|10,446
|10,560
|101.09
|16.63
|2
|टाटा नेक्सन
|18,335
|11,602
|6,733
|58.03
|14.52
|3
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|14,097
|12,740
|1,357
|10.65
|11.16
|4
|मारुति फ्रोंक्स
|13,135
|9,815
|3,320
|33.83
|10.4
|5
|हुंडई वेन्यू
|10,776
|6,858
|3,918
|57.13
|8.53
|6
|महिंद्रा XUV 3XO
|10,063
|7,089
|2,974
|41.95
|7.97
|7
|मारुति विक्टोरिस
|10,035
|0
|10,035
|-
|7.95
|8
|मारुति ब्रेजा
|9,939
|14,507
|-4,568
|-31.49
|7.87
|9
|किआ सेल्टोस
|9,654
|5,225
|4,429
|84.77
|7.64
|10
|महिंद्रा XUV 7X0
|9,244
|6,198
|3,046
|49.14
|7.32
|टोटल
|1,26,284
|84,480
|41,804
|49.48
|100
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टॉप-10 SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा पंच की जून 2026 में 21,006 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 10,446 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 10,560 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 101.09% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जून 2026 में 18,335 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 11,602 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 58.03 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 2026 में 14,097 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 12,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.65 की ग्रोथ मिली।
मारुति फ्रोंक्स की जून 2026 में 13,135 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,320 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.83 की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जून 2026 में 10,776 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,858 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,918 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 57.13 की ग्रोथ मिली।
महिंद्रा XUV 3XO की जून 2026 में 10,063 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 7,089 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,974 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 41.95 की ग्रोथ मिली। मारुति विक्टोरिस की जून 2026 में 10,035 यूनिट बिकीं। मारुति ब्रेजा की जून 2026 में 9,939 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,568 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 31.49 की डिग्रोथ मिली।
किआ सेल्टोस की जून 2026 में 9,654 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 5,225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,429 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 84.77 की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV 7X0 की जून 2026 में 9,244 यूनिट बिकीं। वहीं, जून 2025 में इसकी 6,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,046 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 49.14 की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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