ब्रेजा, स्कॉर्पियो, नेक्सन या पंच; इस SUV के सामने हर मॉडल ने किया सरेंडर! ये थार, फ्रोंक्स या सोनेट भी नहीं

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जुलाई में एक बार फिर इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा देखने को मिला। टॉप-10 की लिस्ट में हुंडई का एक अन्य मॉडल वेन्यू भी शामिल रहा। जबकि, मारुति, टाटा, महिंद्रा के भी 2-2 मॉडल इस लिस्ट में रहे। वहीं, टोयोटा और किआ का एक-एक मॉडल इस में रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 मॉडल में से सिर्फ 4 को ही सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, 6 को गिरावट का सामना करना पड़ा। महिंद्रा थार को सबसे ज्यादा 125% की ग्रोथ मिली। चलिए एक बार टॉप-10 की लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 SUVs सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025 रैंक मॉडल जुलाई 2025 जुलाई 2024 ग्रोथ % 1 हुंडई क्रेटा 16,898 17,350 -3% 2 मारुति सुजुकी ब्रेजा 14,065 14,676 -4% 3 महिंद्रा स्कॉर्पियो 13,747 12,237 12% 4 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 12,872 10,925 18% 5 टाटा नेक्सन 12,825 13,902 -8% 6 टाटा पंच 10,785 16,121 -33% 7 महिंद्रा थार 9,845 4,385 125% 8 टोयोटा हाइराइडर 8,814 7,419 19% 9 हुंडई वेन्यू 8,054 8,840 -9% 10 किआ सोनेट 7,627 9,459 -19%

टॉप-10 SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जुलाई 2025 में 16,898 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 17,350 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जुलाई 2025 में 14,065 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 14,676 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जुलाई 2025 में 13,747 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 12,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% ईयरली ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जुलाई 2025 में 12,872 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 10,925 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जुलाई 2025 में 12,825 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 13,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा पंच की जुलाई 2025 में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,121 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33% ईयरली डिग्रोथ मिली।