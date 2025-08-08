ब्रेजा, स्कॉर्पियो, नेक्सन या पंच; इस SUV के सामने हर मॉडल ने किया सरेंडर! ये थार, फ्रोंक्स या सोनेट भी नहीं
देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जुलाई में एक बार फिर इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा देखने को मिला। टॉप-10 की लिस्ट में हुंडई का एक अन्य मॉडल वेन्यू भी शामिल रहा। जबकि, मारुति, टाटा, महिंद्रा के भी 2-2 मॉडल इस लिस्ट में रहे। वहीं, टोयोटा और किआ का एक-एक मॉडल इस में रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 मॉडल में से सिर्फ 4 को ही सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, 6 को गिरावट का सामना करना पड़ा। महिंद्रा थार को सबसे ज्यादा 125% की ग्रोथ मिली। चलिए एक बार टॉप-10 की लिस्ट पर नजर डालते हैं।
|टॉप-10 SUVs सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025
|रैंक
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जुलाई 2024
|ग्रोथ %
|1
|हुंडई क्रेटा
|16,898
|17,350
|-3%
|2
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|14,065
|14,676
|-4%
|3
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|13,747
|12,237
|12%
|4
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|12,872
|10,925
|18%
|5
|टाटा नेक्सन
|12,825
|13,902
|-8%
|6
|टाटा पंच
|10,785
|16,121
|-33%
|7
|महिंद्रा थार
|9,845
|4,385
|125%
|8
|टोयोटा हाइराइडर
|8,814
|7,419
|19%
|9
|हुंडई वेन्यू
|8,054
|8,840
|-9%
|10
|किआ सोनेट
|7,627
|9,459
|-19%
टॉप-10 SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जुलाई 2025 में 16,898 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 17,350 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जुलाई 2025 में 14,065 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 14,676 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जुलाई 2025 में 13,747 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 12,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% ईयरली ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जुलाई 2025 में 12,872 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 10,925 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जुलाई 2025 में 12,825 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 13,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा पंच की जुलाई 2025 में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,121 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33% ईयरली डिग्रोथ मिली।
महिंद्रा थार की जुलाई 2025 में 9,845 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 125% ईयरली ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की जुलाई 2025 में 8,814 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 7,419 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जुलाई 2025 में 8,054 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 8,840 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% ईयरली डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की जुलाई 2025 में 7,627 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,459 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% ईयरली डिग्रोथ मिली।
