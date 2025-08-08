Top 10 SUVs July 2025 Creta Dominate Scorpio, Thar, Hyryder, Venue, Sonet ब्रेजा, स्कॉर्पियो, नेक्सन या पंच; इस SUV के सामने हर मॉडल ने किया सरेंडर! ये थार, फ्रोंक्स या सोनेट भी नहीं, Auto Hindi News - Hindustan
ब्रेजा, स्कॉर्पियो, नेक्सन या पंच; इस SUV के सामने हर मॉडल ने किया सरेंडर! ये थार, फ्रोंक्स या सोनेट भी नहीं

टॉप-10 की लिस्ट में हुंडई का एक अन्य मॉडल वेन्यू भी शामिल रहा। जबकि, मारुति, टाटा, महिंद्रा के भी 2-2 मॉडल इस लिस्ट में रहे। वहीं, टोयोटा और किआ का एक-एक मॉडल इस में रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 मॉडल में से सिर्फ 4 को ही सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, 6 को गिरावट का सामना करना पड़ा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:23 AM
देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की लिस्ट सामने आ गई है। पिछले महीने यानी जुलाई में एक बार फिर इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा देखने को मिला। टॉप-10 की लिस्ट में हुंडई का एक अन्य मॉडल वेन्यू भी शामिल रहा। जबकि, मारुति, टाटा, महिंद्रा के भी 2-2 मॉडल इस लिस्ट में रहे। वहीं, टोयोटा और किआ का एक-एक मॉडल इस में रहा। खास बात ये रही कि टॉप-10 मॉडल में से सिर्फ 4 को ही सालाना ग्रोथ मिली। जबकि, 6 को गिरावट का सामना करना पड़ा। महिंद्रा थार को सबसे ज्यादा 125% की ग्रोथ मिली। चलिए एक बार टॉप-10 की लिस्ट पर नजर डालते हैं।

टॉप-10 SUVs सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025
रैंकमॉडलजुलाई 2025जुलाई 2024ग्रोथ %
1हुंडई क्रेटा16,89817,350-3%
2मारुति सुजुकी ब्रेजा14,06514,676-4%
3महिंद्रा स्कॉर्पियो13,74712,23712%
4मारुति सुजुकी फ्रोंक्स12,87210,92518%
5टाटा नेक्सन12,82513,902-8%
6टाटा पंच10,78516,121-33%
7महिंद्रा थार9,8454,385125%
8टोयोटा हाइराइडर8,8147,41919%
9हुंडई वेन्यू8,0548,840-9%
10किआ सोनेट7,6279,459-19%

टॉप-10 SUVs सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जुलाई 2025 में 16,898 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 17,350 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की जुलाई 2025 में 14,065 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 14,676 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% ईयरली डिग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जुलाई 2025 में 13,747 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 12,237 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:देश की इस नंबर-1 कार का दुनियाभर में चला जादू, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने खरीदी

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जुलाई 2025 में 12,872 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 10,925 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 18% ईयरली ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की जुलाई 2025 में 12,825 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 13,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% ईयरली डिग्रोथ मिली। टाटा पंच की जुलाई 2025 में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 16,121 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 33% ईयरली डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर का नया मॉडल आते ही पुराने का स्टॉक क्लीयरेंस शुरू, पूरे ₹80000 की छूट

महिंद्रा थार की जुलाई 2025 में 9,845 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 4,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 125% ईयरली ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की जुलाई 2025 में 8,814 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 7,419 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% ईयरली ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की जुलाई 2025 में 8,054 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 8,840 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 9% ईयरली डिग्रोथ मिली। किआ सोनेट की जुलाई 2025 में 7,627 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 9,459 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% ईयरली डिग्रोथ मिली।

Hyundai Hyundai Creta Maruti Brezza अन्य..

