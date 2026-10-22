₹5.75 लाख की इस SUV को 1.11 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; नेक्सन, ब्रेजा, क्रेटा, फ्रोंक्स पर पड़ी भारी
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के दौरान टाटा पंच की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस तरह, ये टॉप-10 की लिस्ट में शामिल दूसरे सभी मॉडल से आगे रही। लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर भी टाटा की ही नेक्सन रही।
टाटा पंच देश की नंबर-1 SUV बनकर सामने आई है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के दौरान इसकी 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस तरह, ये टॉप-10 की लिस्ट में शामिल दूसरे सभी मॉडल से आगे रही। खास बात ये है कि लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर भी टाटा की ही नेक्सन रही, जिसकी 1.11 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 की लिस्ट में सिर्फ 4 मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, लिस्ट में हुंडई क्रेटा और मारुति ब्रेजा ऐसी SUV हैं, जिन्हें साल-दर-साल के आधार पर डिग्रोथ मिली।
बता दें कि पंच इस लिस्ट में शामिल सबसे सस्ती SUV भी है। पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.75 लाख लाख रुपए है। वहीं, मारुति फ्रोंक्स की शुरुआती कीमत 6.90 लाख रुपए, टाटा नेक्सन की शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपए, किआ सोनेट की शुरुआती कीमत 7.45 लाख रुपए, मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.50 लाख रुपए, हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए, रुति विक्टोरिस की शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपए, हुंडई क्रेटा की शुरुआती कीमत 10.91 लाख रुपए, किआ सेल्टोस की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपए Qj महिंद्रा स्कॉर्पियो की शुरुआती कीमत 13.43 लाख रुपए है।
|टॉप-10 SUVs H1 फाइनेंशियल ईयर 2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|टाटा पंच
|1,23,287
|73,455
|49,832
|67.84
|14.1
|2
|टाटा नेक्सन
|1,11,919
|89,557
|22,362
|24.97
|12.8
|3
|मारुति फ्रोंक्स
|1,10,135
|76,805
|33,330
|43.4
|12.59
|4
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|93,488
|84,634
|8,854
|10.46
|10.69
|5
|हुंडई क्रेटा
|89,727
|99,345
|-9,618
|-9.68
|10.26
|6
|मारुति ब्रेजा
|80,516
|84,902
|-4,386
|-5.17
|9.21
|7
|मारुति विक्टोरिस
|72,012
|4,282
|67,730
|1581.74
|8.23
|8
|हुंडई वेन्यू
|68,836
|49,978
|18,858
|37.73
|7.87
|9
|किआ सेल्टोस
|67,667
|33,955
|33,712
|99.28
|7.74
|10
|किआ सोनेट
|56,929
|47,168
|9,761
|20.69
|6.51
|टोटल
|8,74,516
|6,44,081
|2,30,435
|35.78
|100
फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 की टॉप-10 SUVs की बात करें तो टाटा पंच की H1 FY27 के दौरान 1,23,287 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 73,455 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,832 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 67.84% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की H1 FY27 के दौरान 1,11,919 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 89,557 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 22,362 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 24.97% की ग्रोथ मिली।
मारुति फ्रोंक्स की H1 FY27 के दौरान 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,330 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 43.4% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.46% की ग्रोथ मिली।
हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर -9.68% की डिग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की H1 FY27 के दौरान 80,516 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,386 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर -5.17% की डिग्रोथ मिली।
मारुति विक्टोरिस की H1 FY27 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 67,730 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 1581.74% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की H1 FY27 के दौरान 68,836 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.73% की ग्रोथ मिली।
किआ सेल्टोस की H1 FY27 के दौरान 67,667 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 33,955 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,712 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 99.28% की ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की H1 FY27 के दौरान 56,929 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 47,168 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,761 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 20.69% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें