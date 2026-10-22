₹5.75 लाख की इस SUV को 1.11 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; नेक्सन, ब्रेजा, क्रेटा, फ्रोंक्स पर पड़ी भारी

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के दौरान टाटा पंच की 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस तरह, ये टॉप-10 की लिस्ट में शामिल दूसरे सभी मॉडल से आगे रही। लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर भी टाटा की ही नेक्सन रही।

टाटा पंच देश की नंबर-1 SUV बनकर सामने आई है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के दौरान इसकी 1.23 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस तरह, ये टॉप-10 की लिस्ट में शामिल दूसरे सभी मॉडल से आगे रही। खास बात ये है कि लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर भी टाटा की ही नेक्सन रही, जिसकी 1.11 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 की लिस्ट में सिर्फ 4 मॉडल ही ऐसे रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, लिस्ट में हुंडई क्रेटा और मारुति ब्रेजा ऐसी SUV हैं, जिन्हें साल-दर-साल के आधार पर डिग्रोथ मिली।

बता दें कि पंच इस लिस्ट में शामिल सबसे सस्ती SUV भी है। पंच की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.75 लाख लाख रुपए है। वहीं, मारुति फ्रोंक्स की शुरुआती कीमत 6.90 लाख रुपए, टाटा नेक्सन की शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपए, किआ सोनेट की शुरुआती कीमत 7.45 लाख रुपए, मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत 7.50 लाख रुपए, हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए, रुति विक्टोरिस की शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपए, हुंडई क्रेटा की शुरुआती कीमत 10.91 लाख रुपए, किआ सेल्टोस की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपए Qj महिंद्रा स्कॉर्पियो की शुरुआती कीमत 13.43 लाख रुपए है।

टॉप-10 SUVs H1 फाइनेंशियल ईयर 2027 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच 1,23,287 73,455 49,832 67.84 14.1 2 टाटा नेक्सन 1,11,919 89,557 22,362 24.97 12.8 3 मारुति फ्रोंक्स 1,10,135 76,805 33,330 43.4 12.59 4 महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 84,634 8,854 10.46 10.69 5 हुंडई क्रेटा 89,727 99,345 -9,618 -9.68 10.26 6 मारुति ब्रेजा 80,516 84,902 -4,386 -5.17 9.21 7 मारुति विक्टोरिस 72,012 4,282 67,730 1581.74 8.23 8 हुंडई वेन्यू 68,836 49,978 18,858 37.73 7.87 9 किआ सेल्टोस 67,667 33,955 33,712 99.28 7.74 10 किआ सोनेट 56,929 47,168 9,761 20.69 6.51 टोटल 8,74,516 6,44,081 2,30,435 35.78 100

फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 की टॉप-10 SUVs की बात करें तो टाटा पंच की H1 FY27 के दौरान 1,23,287 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 73,455 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,832 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 67.84% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की H1 FY27 के दौरान 1,11,919 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 89,557 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 22,362 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 24.97% की ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स की H1 FY27 के दौरान 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 33,330 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 43.4% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की H1 FY27 के दौरान 93,488 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,634 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,854 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 10.46% की ग्रोथ मिली।

हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर -9.68% की डिग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की H1 FY27 के दौरान 80,516 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 84,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,386 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर -5.17% की डिग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस की H1 FY27 के दौरान 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 67,730 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 1581.74% की ग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की H1 FY27 के दौरान 68,836 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,858 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.73% की ग्रोथ मिली।