जिसे देखो वही ये SUV खरीद रहा, 6 एयरबैग की सेफ्टी और कीमत ₹6.85 लाख; क्रेटा, विटारा, नेक्सन पास भी नहीं

देश के SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने यानी मई में इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति फ्रोंक्स ने किया। इस SUV ने सभी को चौंकाते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। दरअसल, इसे 20,686 ग्राहक मिला। वहीं, दूसरी पोजीशन पर टाटा पंच 20,686 यूनिट के साथ रही।

देश के SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने यानी मई में इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति फ्रोंक्स ने किया। इस SUV ने सभी को चौंकाते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। दरअसल, इसे 20,686 ग्राहक मिला। वहीं, दूसरी पोजीशन पर टाटा पंच 20,686 यूनिट के साथ रही। फ्रोंक्स की डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, मारुति विक्टोरिस जैसे मॉडल भी काफी पीछे छूट गए। चलिए एक बार सेगमेंट की मॉडल वाइज सेल्स की रिपोर्ट को देखते हैं।

टॉप-15 SUV मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 रैंक मॉडल मई 2026 मई 2025 ग्रोथ YoY % 1 मारुति फ्रोंक्स 20,686 13,584 52% 2 टाटा पंच 20,208 13,133 54% 3 टाटा नेक्सन 19,100 13,096 46% 4 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,774 14,401 10% 5 हुंडई क्रेटा 15,253 14,860 3% 6 मारुति ब्रेजा 13,245 15,566 -14% 7 हुंडई वेन्यू 11,714 7,520 56% 8 मारुति विक्टोरिस 10,853 0 नया 9 महिंद्रा थार 10,787 10,389 4% 10 किआ सेल्टोस 10,597 6,082 74% 11 किआ सोनेट 9,707 8,054 21% 12 मारुति ग्रैंड विटारा 9,366 5,197 80% 13 महिंद्रा XUV 3X0 9,338 0 नया 14 महिंद्रा बोलेरो 8,933 8,942 0% 15 टोयोटा हाइराइडर 8,664 7,573 14%

पिछले महीने की टॉप SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स की मई 2026 में 20,686 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,584 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 52% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की मई 2026 में 20,208 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,133 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 54% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की मई 2026 में 19,100 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,096 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 46% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा स्कॉर्पियो की मई 2026 में 15,774 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 14,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 10% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की मई 2026 में 15,253 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 14,860 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 3% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मई 2026 में 13,245 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 15,566 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 14% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मई 2026 में 11,714 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 7,520 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 56% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस की मई 2026 में 10,853 यूनिट बिकीं। महिंद्रा थार की मई 2026 में 10,787 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 10,389 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 4% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की मई 2026 में 10,597 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 6,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 74% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मई 2026 में 9,707 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 8,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 21% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 684,900 रुपए है।