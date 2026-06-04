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जिसे देखो वही ये SUV खरीद रहा, 6 एयरबैग की सेफ्टी और कीमत ₹6.85 लाख; क्रेटा, विटारा, नेक्सन पास भी नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने यानी मई में इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति फ्रोंक्स ने किया। इस SUV ने सभी को चौंकाते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। दरअसल, इसे 20,686 ग्राहक मिला। वहीं, दूसरी पोजीशन पर टाटा पंच 20,686 यूनिट के साथ रही।

जिसे देखो वही ये SUV खरीद रहा, 6 एयरबैग की सेफ्टी और कीमत ₹6.85 लाख; क्रेटा, विटारा, नेक्सन पास भी नहीं

देश के SUV सेगमेंट में किन मॉडल का दबदबा है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। बीते महीने यानी मई में इस लिस्ट को टॉप करने का काम मारुति फ्रोंक्स ने किया। इस SUV ने सभी को चौंकाते हुए ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। दरअसल, इसे 20,686 ग्राहक मिला। वहीं, दूसरी पोजीशन पर टाटा पंच 20,686 यूनिट के साथ रही। फ्रोंक्स की डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, मारुति विक्टोरिस जैसे मॉडल भी काफी पीछे छूट गए। चलिए एक बार सेगमेंट की मॉडल वाइज सेल्स की रिपोर्ट को देखते हैं।

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टॉप-15 SUV मॉडल वाइज सेल्स मई 2026
रैंकमॉडलमई 2026मई 2025ग्रोथ YoY %
1मारुति फ्रोंक्स20,68613,58452%
2टाटा पंच20,20813,13354%
3टाटा नेक्सन19,10013,09646%
4महिंद्रा स्कॉर्पियो15,77414,40110%
5हुंडई क्रेटा15,25314,8603%
6मारुति ब्रेजा13,24515,566-14%
7हुंडई वेन्यू11,7147,52056%
8मारुति विक्टोरिस10,8530नया
9महिंद्रा थार10,78710,3894%
10किआ सेल्टोस10,5976,08274%
11किआ सोनेट9,7078,05421%
12मारुति ग्रैंड विटारा9,3665,19780%
13महिंद्रा XUV 3X09,3380नया
14महिंद्रा बोलेरो8,9338,9420%
15टोयोटा हाइराइडर8,6647,57314%

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पिछले महीने की टॉप SUVs की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स की मई 2026 में 20,686 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,584 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 52% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा पंच की मई 2026 में 20,208 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,133 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 54% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन की मई 2026 में 19,100 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,096 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 46% की YoY ग्रोथ मिली।

महिंद्रा स्कॉर्पियो की मई 2026 में 15,774 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 14,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 10% की YoY ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की मई 2026 में 15,253 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 14,860 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 3% की YoY ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा की मई 2026 में 13,245 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 15,566 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 14% की YoY डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की मई 2026 में 11,714 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 7,520 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 56% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति विक्टोरिस की मई 2026 में 10,853 यूनिट बिकीं। महिंद्रा थार की मई 2026 में 10,787 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 10,389 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 4% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सेल्टोस की मई 2026 में 10,597 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 6,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 74% की YoY ग्रोथ मिली। किआ सोनेट की मई 2026 में 9,707 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 8,054 यूनिट बिकी थीं। यानी इसके 21% की YoY ग्रोथ मिली।

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मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

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फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 684,900 रुपए है।

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सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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