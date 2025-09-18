₹9.82 लाख की इस 7-सीटर के सामने नहीं टिक पा रही इनोवा, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर; फिर बनी नंबर-1

इस लिस्ट में महिंद्रा के सबसे ज्यादा 3 मॉडल शामिल रही। वहीं, टोयोटा और मारुति के 2-2 मॉडल शामिल रहे। वहीं, टाटा, रेनो और किआ का 1-1 मॉडल इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि अर्टिगा की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 10,17,500 रुपए है, जो नए GST के बाद 9,82,414 रुपए हो गई।

अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की लिस्ट आ गई है। इस सेगमेंट को मारुति अर्टिगा ने टॉप किया। वहीं, ये पिछले महीने देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। खास बात ये है कि अर्टिगा की सेल दूसरे मॉडल की तुलना में इतनी ज्यादा रही कि सेगमेंट में कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाया। इस लिस्ट में महिंद्रा के सबसे ज्यादा 3 मॉडल शामिल रही। वहीं, टोयोटा और मारुति के 2-2 मॉडल शामिल रहे। वहीं, टाटा, रेनो और किआ का 1-1 मॉडल इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि अर्टिगा की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 10,17,500 रुपए है, जो नए GST के बाद 9,82,414 रुपए हो गई।

टॉप-10 7-सीटर कार अगस्त 2025 रैंक मॉडल यूनिट 1 मारुति सुजुकी अर्टिगा 18,445 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 9,840 3 टोयोटा इनोवा 9,304 4 महिंद्रा बोलेरो 8,109 5 किआ कैरेंस 6,822 6 महिंद्रा XUV 700 4,956 7 मारुति सुजुकी XL6 2,973 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,508 9 रेनो ट्राइबर 1,870 10 टाटा सफारी 1,489

अगस्त 2025 की टॉप-10 7-सीटर कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की 18,445 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 9,840 यूनिट, टोयोटा इनोवा की 9,304 यूनिट, महिंद्रा बोलेरो की 8,109 यूनिट, किआ कैरेंस की 6,822 यूनिट, महिंद्रा XUV 700 की 4,956 यूनिट, मारुति सुजुकी XL6 की 2,973 यूनिट, टोयोटा फॉर्च्यूनर की 2,508 यूनिट, रेनो ट्राइबर की 1,870 यूनिट और टाटा सफारी की 1,489 यूनिट बिकीं।

अपडेटेड अर्टिगा में कई शानदार फीचर्स दिए कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।