ऐसा चला इस कार का जादू, टॉप-10 की 9 कार मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाईं; हर बार बन रही नंबर-1

संक्षेप:

देश की अंदर मारुति सुजुकी डिजायर का एकतरफा जादू चल रहा है। इसके सामने सेडान सेगमेंट में कोई भी दूसरा मॉडल टिक नहीं पा रहा है। दरअसल, दिसंबर 2025 की सेल्स चार्ज को देखने पर पता चलता है कि देश की सभी सेडान मिलकर भी डिजायर के बराबर नहीं पहुंच पाईं।

Jan 17, 2026 04:26 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश की अंदर मारुति सुजुकी डिजायर का एकतरफा जादू चल रहा है। इसके सामने सेडान सेगमेंट में कोई भी दूसरा मॉडल टिक नहीं पा रहा है। दरअसल, दिसंबर 2025 की सेल्स चार्ज को देखने पर पता चलता है कि देश की सभी सेडान मिलकर भी डिजायर के बराबर नहीं पहुंच पाईं। दरअसल, बीते महीने डिजायर की 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि टॉप-10 में शामिल बाकी 9 मॉडल की 12,913 यूनिट बिकीं। यानी इनकी बीच 6000 से ज्यादा यूनिट का अंतर रहा। बता दें कि डिजायर का न्यू मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। चलिए एक बार आपको टॉप-10 मॉडल की लिस्ट दिखाते हैं।

टॉप-10 सेडान सेल्स दिसंबर 2025
मॉडलदिसंबर 2025नवंबर 2025
मारुति सुजुकी डिजायर19,07221,082
हुंडई ऑरा4,9255,731
होंडा अमेज2,5752,763
वोक्सवैगन वर्टूस2,3782,225
स्कोडा स्लाविया7111,120
होंडा सिटी943605
टाटा टिगोर775488
हुंडई वरना406709
टोयोटा कैमरी200222
स्कोडा ऑक्टाविया094

टॉप-10 सेडान सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 21,082 यूनिट बिकी थीं। हुंडई ऑरा की दिसंबर 2025 में 4,925 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 5,731 यूनिट बिकी थीं। होंडा अमेज की दिसंबर 2025 में 2,575 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 2,763 यूनिट बिकी थीं। वोक्सवैगन वर्टूस की दिसंबर 2025 में 2,378 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 2,225 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:100 में से 75 लोग इस कंपनी की सिर्फ ये एक कार खरीद रहे, कीमत ₹4.95 लाख

स्कोडा स्लाविया की दिसंबर 2025 में 711 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 1,120 यूनिट बिकी थीं। होंडा सिटी की दिसंबर 2025 में 943 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 605 यूनिट बिकी थीं। टाटा टिगोर की दिसंबर 2025 में 775 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 488 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:कहने को इलेक्ट्रिक, फिर भी कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर भारी पड़ रही ये कार

हुंडई वरना की दिसंबर 2025 में 406 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 709 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा कैमरी की दिसंबर 2025 में 200 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 222 यूनिट बिकी थीं। स्कोडा ऑक्टाविया की दिसंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2025 में इसकी 94 यूनिट बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Dzire अन्य..

