ऐसा चला इस कार का जादू, टॉप-10 की 9 कार मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाईं; हर बार बन रही नंबर-1
देश की अंदर मारुति सुजुकी डिजायर का एकतरफा जादू चल रहा है। इसके सामने सेडान सेगमेंट में कोई भी दूसरा मॉडल टिक नहीं पा रहा है। दरअसल, दिसंबर 2025 की सेल्स चार्ज को देखने पर पता चलता है कि देश की सभी सेडान मिलकर भी डिजायर के बराबर नहीं पहुंच पाईं। दरअसल, बीते महीने डिजायर की 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि टॉप-10 में शामिल बाकी 9 मॉडल की 12,913 यूनिट बिकीं। यानी इनकी बीच 6000 से ज्यादा यूनिट का अंतर रहा। बता दें कि डिजायर का न्यू मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। चलिए एक बार आपको टॉप-10 मॉडल की लिस्ट दिखाते हैं।
|टॉप-10 सेडान सेल्स दिसंबर 2025
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|नवंबर 2025
|मारुति सुजुकी डिजायर
|19,072
|21,082
|हुंडई ऑरा
|4,925
|5,731
|होंडा अमेज
|2,575
|2,763
|वोक्सवैगन वर्टूस
|2,378
|2,225
|स्कोडा स्लाविया
|711
|1,120
|होंडा सिटी
|943
|605
|टाटा टिगोर
|775
|488
|हुंडई वरना
|406
|709
|टोयोटा कैमरी
|200
|222
|स्कोडा ऑक्टाविया
|0
|94
