सेडान मतलब ये कार! माइलेज 33 KM और कीमत ₹6.25 लाख, लोग बंद आंखों से खरीद रहे; टॉप-10 में फिर नंबर-1 बनी

Mar 17, 2026 01:27 pm IST

फरवरी 2026 में सेडान सेगमेंट ने कुल 35,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ 22.4% की शानदार ग्रोथ हासिल की। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी की डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) फिर नंबर-1 बनी। वहीं, दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। आइए पिछले महीने की टॉप-10 सेडान कारों पर नजर डालते हैं।

SUVs के दौर में भी भारत का सेडान सेगमेंट अभी जिंदा ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। फरवरी 2026 में कुल 35,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ इस सेगमेंट ने 22.4% की शानदार ग्रोथ दर्ज की। लेकिन, इस पूरी कहानी का असली हीरो मारुति सुजुकी की डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) रही, जिसने एक बार फिर नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। वहीं, दूसरे नंबर पर हुंडई की कार ऑरा ने अपनी पोजिशन बनाई। आइए नीचे दिए गए चार्ट में पिछले महीने की टॉप-10 सेडान कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

फरवरी 2026 की टॉप-10 सेडान कारें

रैंक मॉडल फरवरी 2026 YoY ग्रोथ 1 डिजायर 19,326 31.5% 2 ऑरा 6,733 40.4% 3 अमेज 3,513 7.7% 4 वर्टस 1,804 -1.8% 5 स्लाविया 1,674 85.8% 6 टिगोर 1,447 -6.6% 7 वरना 694 -42.5% 8 सिटी 525 -40.9% 9 कैमरी 203 -2.9% 10 ऑक्टेविया – –

मारुति डिजायर की बादशाहत कायम

फरवरी 2026 में मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की 19,326 यूनिट्स बिकीं और इसने अकेले ही लगभग 54% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया, यानी हर 2 में से 1 सेडान डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ही थी।

दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा

पिछले महीने मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) के पीछे हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस कार ने ताबड़तोड़ बिक्री करते हुए 6,733 यूनिट्स के साथ 40% से ज्यादा की ग्रोथ हासिल की।

नंबर-3 पर होंडा अमेज

मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) और हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) के बाद होंडा अमेज (Honda Amaze) ने अपनी जगह बनाई। ये कार 3,513 यूनिट बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही और इसने अपनी स्थिर पकड़ बनाए रखी।

मिड-सेगमेंट में मुकाबला थोड़ा दिलचस्प रहा। फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने 1,804 यूनिट की सेल हासिल की, हालांकि इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन, असली सरप्राइज स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) ने दिया, जिसने 85.8% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 1,674 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया।

नीचे की तरफ टाटा टिगोर (Tata Tigor) 1,447 यूनिट्स के साथ थोड़ा पीछे रही, जबकि हुंडई वेन्यू (Hyundai Verna) और होंडा सिटी (Honda City) की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं, वरना (Verna) ने सिर्फ 694 यूनिट्स और सिटी (City) सिर्फ 525 यूनिट्स पर सिमट गई।हालांकि इनके नए अपडेट आने से आगे सुधार की उम्मीद है।