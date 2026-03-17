सेडान मतलब ये कार! माइलेज 33 KM और कीमत ₹6.25 लाख, लोग बंद आंखों से खरीद रहे; टॉप-10 में फिर नंबर-1 बनी
फरवरी 2026 में सेडान सेगमेंट ने कुल 35,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ 22.4% की शानदार ग्रोथ हासिल की। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी की डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) फिर नंबर-1 बनी। वहीं, दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। आइए पिछले महीने की टॉप-10 सेडान कारों पर नजर डालते हैं।
SUVs के दौर में भी भारत का सेडान सेगमेंट अभी जिंदा ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। फरवरी 2026 में कुल 35,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ इस सेगमेंट ने 22.4% की शानदार ग्रोथ दर्ज की। लेकिन, इस पूरी कहानी का असली हीरो मारुति सुजुकी की डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) रही, जिसने एक बार फिर नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। वहीं, दूसरे नंबर पर हुंडई की कार ऑरा ने अपनी पोजिशन बनाई। आइए नीचे दिए गए चार्ट में पिछले महीने की टॉप-10 सेडान कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
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Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
फरवरी 2026 की टॉप-10 सेडान कारें
|रैंक
|मॉडल
|फरवरी 2026
|YoY ग्रोथ
|1
|डिजायर
|19,326
|31.5%
|2
|ऑरा
|6,733
|40.4%
|3
|अमेज
|3,513
|7.7%
|4
|वर्टस
|1,804
|-1.8%
|5
|स्लाविया
|1,674
|85.8%
|6
|टिगोर
|1,447
|-6.6%
|7
|वरना
|694
|-42.5%
|8
|सिटी
|525
|-40.9%
|9
|कैमरी
|203
|-2.9%
|10
|ऑक्टेविया
|–
|–
मारुति डिजायर की बादशाहत कायम
फरवरी 2026 में मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) की 19,326 यूनिट्स बिकीं और इसने अकेले ही लगभग 54% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया, यानी हर 2 में से 1 सेडान डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ही थी।
दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा
पिछले महीने मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) के पीछे हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस कार ने ताबड़तोड़ बिक्री करते हुए 6,733 यूनिट्स के साथ 40% से ज्यादा की ग्रोथ हासिल की।
नंबर-3 पर होंडा अमेज
मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) और हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) के बाद होंडा अमेज (Honda Amaze) ने अपनी जगह बनाई। ये कार 3,513 यूनिट बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही और इसने अपनी स्थिर पकड़ बनाए रखी।
मिड-सेगमेंट में मुकाबला थोड़ा दिलचस्प रहा। फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने 1,804 यूनिट की सेल हासिल की, हालांकि इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन, असली सरप्राइज स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) ने दिया, जिसने 85.8% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 1,674 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया।
नीचे की तरफ टाटा टिगोर (Tata Tigor) 1,447 यूनिट्स के साथ थोड़ा पीछे रही, जबकि हुंडई वेन्यू (Hyundai Verna) और होंडा सिटी (Honda City) की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं, वरना (Verna) ने सिर्फ 694 यूनिट्स और सिटी (City) सिर्फ 525 यूनिट्स पर सिमट गई।हालांकि इनके नए अपडेट आने से आगे सुधार की उम्मीद है।
फरवरी 2026 ने यह साफ कर दिया कि भले ही SUVs ट्रेंड में हों, लेकिन सेडान सेगमेंट अभी भी मजबूत है, जहां डिजायर (Dzire) जैसे मॉडल राज कर रहे हैं और स्लाविया (Slavia) जैसे खिलाड़ी तेजी से वापसी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में अपडेटेड मॉडल्स और नए लॉन्च इस सेगमेंट को कितना आगे ले जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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