₹6.25 लाख कीमत, 33 किमी. माइलेज; ऑरा, अमेज, वर्टस को पीछे छोड़ नंबर-1 बनी ये कार, नंबर-2 वाली से बहुत आगे
दिसंबर 2025 की टॉप-10 सेडान कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इसमें डिजायर (Dzire) का जलवा बरकरार रहा। दूसरे नंबर पर हुंडई की ऑरा कार रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय कार बाजार में भले ही SUV का बोलबाला बढ़ता जा रहा हो, लेकिन सेडान सेगमेंट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 में टॉप-10 सेडान कारों की बिक्री के आंकड़े यही साबित करते हैं। हालांकि, रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिले, लेकिन कुछ मॉडल्स ने साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ दर्ज की, जिससे साफ है कि सही कीमत और सही पैकेजिंग के साथ सेडान आज भी खरीदारों को पसंद आ रही हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
डिजायर फिर बनी नंबर-1 सेडान
सेगमेंट में सबसे आगे रही मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) ने दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। नई जेनरेशन डिजायर (Dzire) की लॉन्चिंग ने इसे एक बार फिर प्राइवेट खरीदारों के साथ-साथ फ्लीट सेगमेंट में भी हिट बना दिया है।
|टॉप 10 सेडान
|दिसंबर 2025 बिक्री
|दिसंबर 2024 बिक्री
|YoY%
|1- मारुति डिजायर
|19,072
|16,573
|15
|2- हुंडई ऑरा
|4,925
|3,852
|28
|3- होंडा अमेज
|2,575
|3,708
|-31
|4- फॉक्सवैगन वर्टस
|2,378
|2,257
|5
|5- होंडा सिटी
|943
|783
|20
|6- टाटा टिगोर
|775
|1,054
|-26
|7- स्कोडा स्लाविया
|711
|1,894
|-62
|8- हुंडई वरना
|406
|872
|-53
|9- टोयोटा कैमरी
|200
|88
|127
|10- स्कोडा ऑक्टेविया
|0
|0
|—
हुंडई ऑरा ने पकड़ी मजबूत पकड़
दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) रही, जिसकी 4,925 यूनिट्स बिकीं। इसमें 28% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली। किफायती कीमत, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लो मेंटेनेंस कॉस्ट ने ऑरा (Aura) को इस सेगमेंट में मजबूत बनाए रखा है।
होंडा अमेज (Honda Amaze) को लगा झटका
जहां कुछ सेडान आगे बढ़ीं, वहीं होंडा अमेज (Honda Amaze) को नुकसान हुआ। दिसंबर 2025 में इसकी बिक्री गिरकर 2,575 यूनिट्स रह गई, जो पिछले साल से 31% कम है। बढ़ती SUV डिमांड और सीमित अपडेट इसका बड़ा कारण मानी जा रही है।
मिड-साइज सेडान में वर्टस (Virtus) की मजबूती
मिड-साइज सेडान सेगमेंट में फॉक्सवैग वर्टस (Volkswagen Virtus) एक पॉजिटिव सरप्राइज रही। इसकी 2,378 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल से करीब 5% ज्यादा हैं। इसके उलट स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) को बड़ा झटका लगा और इसकी बिक्री 62% गिरकर सिर्फ 711 यूनिट्स पर आ गई।
वरना पिछड़ी, सिटी ने दिखाई मजबूती
हुंडई वरना (Hyundai Verna) की बिक्री में भी भारी गिरावट देखने को मिली। दिसंबर 2025 में इसकी सिर्फ 406 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 53% कम हैं। हालांकि, कंपनी जल्द ही इसका फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। वहीं, होंडा सिटी (Honda City) ने अच्छी वापसी करते हुए 943 यूनिट्स के साथ 20% ग्रोथ दर्ज की।
टाटा टिगोर का संघर्ष जारी
टाटा टिगोर (Tata Tigor) की बिक्री भी दबाव में रही। दिसंबर 2025 में इसकी 775 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 26% कम हैं।
प्रीमियम सेगमेंट में कैमरी की शानदार छलांग
प्रीमियम सेडान टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) ने सबको चौंकाते हुए सिर्फ एक साल में 127% की ग्रोथ दर्ज की। दिसंबर 2025 में इसकी 200 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा केवल 88 यूनिट्स था।
SUV के बढ़ते क्रेज के बावजूद सेडान सेगमेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। किफायती और भरोसेमंद मॉडल्स अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। CY2026 में कई नई सेडान लॉन्च होने की उम्मीद है, जो इस सेगमेंट में फिर से जान फूंक सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।