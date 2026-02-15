33Km का माइलेज और कीमत ₹6.25 लाख, फिर नंबर-1 बनी ये कार; इसके सामने ऑरा, अमेज भी फेल

देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, जनवरी 2026 में लोगों ने इस सेगमेंट में जिन कारों को सबसे ज्यादा खरीदा उसमें मारुति डिजायर सबसे ऊपर रही। ये अकेली कार इस सेगमेंट की बाकी सभी कारों से ज्यादा बिकी।

इस लिस्ट में मारुति के साथ हुंडई, होंडा, स्कोडा, फॉक्सवैगन के मॉडल का भी दबदबा देखने को मिला। डिजायर की पिछले महीने 19,629 यूनिट बिकीं। जबकि, लिस्ट में शामिल बाइक सभी 9 मॉडल की 18,123 यूनिट बिकीं। इस तरह, डिजायर की 1,506 यूनिट ज्यादा बिकीं। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल की लिस्ट देखते हैं।

टॉप-10 सेडान सेल्स जनवरी 2026 नं सेडान यूनिट 1 मारुति डिजायर 19,629 2 हुंडई ऑरा 7,978 3 होंडा अमेज 3,449 4 स्कोडा स्लाविया 1,946 5 फॉक्सवैगन वर्टूस 1,881 6 टाटा टिगोर 1,361 7 हुंडई वरना 823 8 होंडा सिटी 501 9 टोयोटा कैमरी 184 10 स्कोडा ऑक्टाविया 0 टोटल 37,752

टॉप-10 सेडान सेल्स की बात करें तो मारुति डिजायर की जनवरी 2026 में 19,629 यूनिट बिकीं। हुंडई ऑरा की जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट बिकीं। होंडा अमेज की जनवरी 2026 में 3,449 यूनिट बिकीं। स्कोडा स्लाविया की जनवरी 2026 में 1,946 यूनिट बिकीं। फॉक्सवैगन वर्टूस की जनवरी 2026 में 1,881 यूनिट बिकीं। टाटा टिगोर की जनवरी 2026 में 1,361 यूनिट बिकीं। हुंडई वरना की जनवरी 2026 में 823 यूनिट बिकीं। होंडा सिटी की जनवरी 2026 में 501 यूनिट बिकीं। टोयोटा कैमरी की जनवरी 2026 में 184 यूनिट बिकीं।

विदेशी बाजार में भी डिजायर की धूम

मारुति डिजायर सेल्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2025 में देश की नंबर-1 कार रही। वैसे, इसकी डिमांड घरेलू बाजार के साथ देश के बाहर भी बढ़ रही है। दरअसल, पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में इसकी 3,489 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि सालभर पहले यानी दिसंबर 2024 में इसकी 564 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसे 518% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान इसके CNG मॉडल की 89,015 यूनिट बिकीं। इसका माइलेज 33Km से भी ज्यादा है।

मारुति डिजायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस डिजायर अपने अग्रेसिव फ्रंट बंपर, हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ एक चौड़ी ग्रिल और फिर से डिजाइन किए गए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ सबसे अलग है। हालांकि, इसका सिल्हूट पिछले मॉडल जैसा ही है। इस सेडान की शोल्डर लाइन अब ज्यादा उभरी हुई है। अन्य फीचर्स में शार्क फिन एंटीना, बूट लिड स्पॉइलर और क्रोम स्ट्रिप से जुड़ी Y-आकार की LED टेललाइट्स शामिल हैं।

डिजायर के इंटीरियर में बेज और ब्लैक थीम और डैशबोर्ड पर फॉक्स वुड एक्सेंट हैं। यह एनालॉग ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस कम्पैटिबिलिटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, रियर वेंट्स के साथ एयर कंडीशनिंग और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी की रिवाइज्ड कॉम्पैक्ट सेडान में रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा (सेगमेंट में पहली बार) समेत कई सेफीट फीचर्स दिए हैं।