टस से मस नहीं हो रहा ये स्कूटर, भारत में फिर बना नंबर-1; दूसरे नंबर पर पहुंचा जुपिटर

संक्षेप: सितंबर 2025 के टॉप-10 स्कूटरों की लिस्ट में एक्टिवा (Activa) अभी भी सबसे ऊपर है। इसके बाद जुपिटर (Jupiter), एक्सेस (Access), एनटॉर्क (Ntorq), आइक्यूब (iQube), चेतक (Chetak) का नंबर आता है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 03:08 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सितंबर 2025 में स्कूटर मार्केट ने एक बार फिर जोरदार बढ़त दिखाई। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड भी लगातार मजबूत रही और महीने-दर-महीने (MoM) और साल-दर-साल (YoY) दोनों तरह की ग्रोथ देखने को मिली। दोपहिया वाहनों की बिक्री इस महीने जोरदार रही। मोटरसाइकिल की बिक्री में केवल 6.99% YoY बढ़ोतरी हुई, जबकि स्कूटर की बिक्री 9.12% बढ़कर 6,44,976 यूनिट्स तक पहुंच गई। इस लिस्ट में होंडा एक्टिवा (Honda Activa) और TVS जुपिटर (TVS Jupiter) जैसे स्कूटर टॉप पर रहे। दोनों ने मिलकर 59% मार्केट शेयर कब्जा कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टॉप 10 स्कूटर – सितंबर 2025

1- होंडा एक्टिवा (Honda Activa)

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) की बिक्री 2,37,716 यूनिट्स रही। ये YoY बदलाव के साथ -9.38% हो गई। इसका मार्केट शेयर 36.86% है। हालांकि, होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने साल-दर-साल बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन अभी भी यह सबसे लोकप्रिय स्कूटर बना हुआ है। अगस्त 2025 में कंपनी ने 25 साल का सेलीब्रेशन करते हुए एक्टिवा 110 (Activa 110), एक्टिवा 125 (Activa 125) और SP125 का स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया था।

2- TVS जुपिटर

TVS जुपिटर की बिक्री 1,42,116 यूनिट रही। इसकी YoY सेल में +38.07% का बदलाव देखने को मिला। इसका मार्केट शेयर 22.03% रहा। TVS जुपिटर (Jupiter) ने शानदार ग्रोथ दिखाई और एक्टिवा (Activa) के बाद नंबर-2 पर काबिज है। इसकी बिक्री साल-दर-साल 39,182 यूनिट्स बढ़ी है।

3- TVS एक्सेस

TVS एक्सेस की बिक्री 72,238 यूनिट रही। इसकी बिक्री में YoY (+34.48%) का बदलाव देखने को मिला। TVS एक्सेस (Access) की डिमांड भी बढ़ी और यह अपनी कैटेगिरी में लोकप्रिय बना हुआ है।

4- TVS एनटॉर्क

TVS एनटॉर्क की बिक्री 33,246 यूनिट रही। इसकी बिक्री में YoY (-13.56%) का बदलाव देखने को मिला। TVS एनटॉर्क (Ntorq) की डिमांड में गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल की तुलना में कम बिक्री को दर्शाता है।

5- बजाज (Bajaj iQube)

बजाज (Bajaj iQube) की बिक्री 30,820 यूनिट रही। इसकी बिक्री में (YoY +8.03%) का बदलाव देखने को मिला। ये कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा। iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री बढ़ी और यह टॉप EV में पहुंच गई।

6-बजाज चेतक (Bajaj Chetak)

बजाज चेतक (Bajaj Chetak) की बिक्री 30,558 यूनिट रही। इसकी YoY बिक्री में +7.16% का बदलाव देखने को मिला। इसका मार्केट शेयर 4.74% पहुंच गया। चेतक (Chetak) ने भी स्थिर ग्रोथ दिखाई। यह इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लिस्ट में मजबूती से टिका हुआ है।

7- सुजुकी बर्गमैन (Suzuki Burgman-Street & Street EX)

सुजुकी बर्गमैन की बिक्री 28,254 यूनिट्स रही। इसकी YoY बदलाव +90.80% रही। बर्गमैन (Burgman) की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। इसकी बिक्री साल-दर-साल आधार पर लगभग दोगुनी रही।

8- यामाहा RayZR

यामाहा RayZR की बिक्री 27,280 यूनिट रही। वहीं, इसमें +64.91% का YoY बदलाव देखने को मिला। रेजर (RayZR) की डिमांड भी काफी बढ़ी और यह युवा ग्राहकों में लोकप्रिय बना हुआ है।

9- होंडा डिओ (Honda Dio)

होंडा डिओ (Honda Dio) की बिक्री 23,829 यूनिट्स रही। YoY आधार पर इसमें -32.63% का बदलाव देखने को मिला। इसके Dio ने इस महीने भारी गिरावट देखी। पिछले साल की तुलना में ये 11,541 यूनिट्स कम बिकी है।

10- एथर रिट्जा (Ather Rizta)

एथर रिट्जा (Ather Rizta) की बिक्री 18,919 यूनिट्स रही। सालाना आधार पर इसकी सेल YoY आधार पर +91.74% बदल गई। एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने सबसे ज्यादा साल-दर-साल वृद्धि दिखाई। कंपनी ने हाल ही में Battery-as-a-Service (BaaS) स्कीम लॉन्च की, जिससे यह स्कूटर किफायती और आसान बन गया।

