एक्टिवा फिर बना नंबर-1, लेकिन डिमांड में ये मॉडल सभी पर पड़ा भारी; सालभर में दोगुना पहुंच गई बिक्री
अक्टूबर की स्कूटर सेल्स की लिस्ट में एक बार फिर होंडा एक्टिवा का दबदबा देखने को मिला। टॉप-10 की लिस्ट में इसके पास 44% मार्केट शेयर रहा। इस लिस्ट में एक्टिवा के साथ टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, टीवीएस एनटॉर्क, होंडा डियो, बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब, सुजुकी बर्गमैन, हीरो डेस्टिनी 125 और यामाहा RayZR को भी जगह मिली। इसमें दो इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल रहे। खास बात ये है कि 2024 की तुलना में इन 10 मॉडल की करीब 1 लाख यूनिट ज्यादा बिकी। हालांकि, जिस स्कूटर को सबसे ज्यादा ईयरली ग्रोथ मिली वो हीरो डेस्टिनी रहा। चलिए एक बार सभी की सेल्स को देखते हैं।
|टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|होंडा एक्टिवा
|3,26,551
|2,66,806
|59,745
|22.39
|44.29
|2
|टीवीएस जुपिटर
|1,18,888
|1,09,702
|9,186
|8.37
|16.13
|3
|सुजुकी एक्सेस
|70,327
|74,813
|-4,486
|-6
|9.54
|4
|टीवीएस एनटॉर्क
|41,718
|40,065
|1,653
|4.13
|5.66
|5
|होंडा डियो
|36,340
|33,179
|3,161
|9.53
|4.93
|6
|बजाज चेतक
|34,900
|30,644
|4,256
|13.89
|4.73
|7
|टीवीएस आईक्यूब
|31,989
|28,923
|3,066
|10.6
|4.34
|8
|सुजुकी बर्गमैन
|27,058
|20,479
|6,579
|32.13
|3.67
|9
|हीरो डेस्टिनी 125
|26,754
|14,546
|12,208
|83.93
|3.63
|10
|यामाहा रेजर
|22,738
|18,451
|4,287
|23.23
|3.08
|टोटल
|7,37,263
|6,37,608
|99,655
|15.63
|100
होंडा एक्टिवा की अक्टूबर 2025 में 3,26,551 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,66,806 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 59,745 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.39% की ग्रोथ मिली। टीवीएस जुपिटर की अक्टूबर 2025 में 1,18,888 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,09,702 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,186 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.37% की ग्रोथ मिली।
सुजुकी एक्सेस की अक्टूबर 2025 में 70,327 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 74,813 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,486 यूनिट कम बिकीं और इसे 6% की डिग्रोथ मिली। टीवीएस एनटॉर्क की अक्टूबर 2025 में 41,718 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 40,065 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,653 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.13% की ग्रोथ मिली।
होंडा डियो की अक्टूबर 2025 में 36,340 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 33,179 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.53% की ग्रोथ मिली। बजाज चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ग्रोथ मिली।
टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2025 में 31,989 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 28,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,066 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.6% की ग्रोथ मिली। सुजुकी बर्गमैन की अक्टूबर 2025 में 27,058 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 20,479 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,579 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 32.13% की ग्रोथ मिली।
हीरो डेस्टिनी 125 की अक्टूबर 2025 में 26,754 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 14,546 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,208 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 83.93% की ग्रोथ मिली। यामाहा रेजर की अक्टूबर 2025 में 22,738 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18,451 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,287 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 23.23% की ग्रोथ मिली।
