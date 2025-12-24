Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Top 10 Scooters Nov 2025 Activa, Jupiter, Access, iQube, Chetak, NTorq, Destini, check details
फिर से नंबर-1 बना ये धाकड़ स्कूटर, जुपिटर को पीछे छोड़ बिल्कुल टॉप पर पहुंचा; कीमत मात्र ₹75,182

फिर से नंबर-1 बना ये धाकड़ स्कूटर, जुपिटर को पीछे छोड़ बिल्कुल टॉप पर पहुंचा; कीमत मात्र ₹75,182

संक्षेप:

नवंबर 2025 में भारतीय स्कूटर बाजार ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। इस रेस में सबसे आगे होंडा का एक्टिवा स्कूटर रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जुपिटर ने अपनी जगह बनाई। आइए नवंबर 2025 के टॉप-10 स्कूटरों की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 24, 2025 03:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फेस्टिव सीजन, गांवों में बढ़ती डिमांड और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती डिमांड की वजह से बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। नवंबर 2025 में कुल 6,51,991 यूनिट्स की बिक्री दर्ज हुई, जो कि नवंबर 2024 की 4,89,923 यूनिट्स के मुकाबले 33% सालाना (YoY) ग्रोथ है। इसमें पेट्रोल (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों तरह के स्कूटर्स की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। आइए जानते हैं कि नवंबर 2025 के टॉप-10 स्कूटरों में कौन सबसे आगे रहा?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति ने इस SUV पर ₹1.30 लाख टैक्स माफ किया, अब मात्र ₹6.94 लाख में मिल रही कार

होंडा एक्टिवा बनी नंबर-1

होंडा एक्टिवा नवंबर 2025 में एक बार फिर नंबर-1 बन गई। इसकी बिक्री 2,62,689 यूनिट्स रही और इसने 27% की YoY ग्रोथ हासिल की। होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा आज भी उसी पर सबसे ज्यादा है। अकेले एक्टिवा (Activa) ने टॉप-10 स्कूटरों की कुल बिक्री का 40% से ज्यादा हिस्सा अपने नाम किया।

नवंबर 2025 में भारत के टॉप-10 स्कूटर

रैंकस्कूटर मॉडलNov-25 बिक्री (यूनिट)Nov-24 बिक्री (यूनिट)अंतर (यूनिट)YoY ग्रोथ (%)Nov-25 मार्केट शेयर (%)
1होंडा एक्टिवा2,62,6892,06,84455,84527.00%40.29%
2टीवीएस जुपिटर1,24,78299,71025,07225.14%19.14%
3सुजुकी एक्सेस67,47754,11813,35924.68%10.35%
4टीवीएस iQube (EV)38,19125,68112,51048.71%5.86%
5बजाज चेतक (EV)38,02225,86012,16247.03%5.83%
6टीवीएस एनटॉर्क30,58926,6643,92514.72%4.69%
7हीरो डेस्टिनी 12527,0368,87518,161204.63%4.15%
8सुजुकी बर्गमैन23,65617,3896,26736.04%3.63%
9यामाहा RayZR21,04914,4286,62145.89%3.23%
10एथर रिज़्टा (EV)18,50010,3548,14678.67%2.84%
कुल6,51,9914,89,9231,62,06833.08%100%

TVS जुपिटर- फैमिली स्कूटर की पहली पसंद

TVS जुपिटर ने 1,24,782 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो 25% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। TVS जुपिटर लगातार दूसरे नंबर पर बनी हुई है और फैमिली यूजर्स के बीच इसकी डिमांड स्थिर बनी हुई है।

सुजुकी एक्सेस– भरोसेमंद 125cc स्कूटर

सुजुकी एक्सेस की बिक्री 67,477 यूनिट्स रही, जो 24.7% की YoY ग्रोथ है। सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और 125cc सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी।

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मजबूत एंट्री

नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। इसमें TVS iQube ने 38,191 यूनिट्स (49% YoY ग्रोथ) की सेल हासिल की। इसके बाद बजाज चेतक (Bajaj Chetak) की बिक्री 38,022 यूनिट (47% YoY ग्रोथ) सेल हुई। वहीं, एथर रिज्टा (Ather Rizta) की सेल 18,500 यूनिट्स (79% YoY ग्रोथ) रही। इसके अलावा EV स्कूटर्स अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि मेनस्ट्रीम बनते जा रहे हैं।

यूथ और परफॉर्मेंस स्कूटर्स का हाल

युवा ग्राहकों के बीच स्पोर्टी और स्टाइलिश स्कूटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। TVS NTorq की 30,589 यूनिट्स (15% YoY ग्रोथ) सेल हुईं। वहीं, सुजुकी बर्गमैन (Suzuki Burgman) की 23,656 यूनिट्स (36% YoY ग्रोथ) सेल हुईं। इसके अलावा यामाहा रेजर की 21,049 यूनिट्स (46% YoY ग्रोथ) सेल हुईं।

हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। इसकी बिक्री 27,036 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 205% की YoY ग्रोथ है। हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) नवंबर 2025 की सबसे बड़ी हाइलाइट रही। इतनी तेज ग्रोथ यह दिखाती है कि हीरो (Hero) के स्कूटर पोर्टफोलियो में फिर से जान लौट रही है।

EV बनाम पेट्रोल स्कूटर: किसका पलड़ा भारी?

EV और पेट्रोल स्कूटरों के बिक्री की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटरों (EV) की बिक्री 94,713 यूनिट्स (14.5% शेयर) रही। वहीं, पेट्रोल स्कूटरों (ICE) की सेल 5,57,278 यूनिट्स (85.5% शेयर) रही। EV स्कूटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पेट्रोल स्कूटर्स का दबदबा बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट हो गई टैक्स फ्री! सिर्फ ₹5.07 लाख में मिल रहा इसका बेस मॉडल

दिलचस्प बात यह है कि ओला (Ola Electric) अब टॉप-10 से बाहर हो चुकी है। नवंबर 2025 में ओला (Ola) की रिटेल बिक्री सिर्फ 8,402 यूनिट्स रही, जो अक्टूबर 2024 की 50,000+ यूनिट्स की पीक सेल्स से काफी कम है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।