जिसे देखो वो इस स्कूटर को खरीद रहा! इसके सामने नहीं टिक पाए जुपिटर, आईक्यूब, चेतक; बना नंबर-1
टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में टीवीएस जुपिटर भी 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने वाला मॉडल रहा। जबकि, इस लिस्ट के टॉप-5 में इलेक्ट्रिक मॉडल टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।
होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का नंबर-1 स्कूटर बनने में कामयाब रहा है। इस स्कूटक को ना सिर्फ साल-दर-साल के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली, बल्कि ये एकमात्र ऐसा स्कूटर भी रहा जिसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में टीवीएस जुपिटर भी 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने वाला मॉडल रहा। जबकि, इस लिस्ट के टॉप-5 में इलेक्ट्रिक मॉडल टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस लिस्ट में सिर्फ 2 मॉडल को ही साल-दर-साल के आधार पर डिग्रोथ मिली। चलिए अब सेल्स लिस्ट को देखते हैं।
|टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स मई 2026
|नं
|मॉडल
|मई 2026
|मई 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|होंडा एक्टिवा
|2,28,955
|1,90,713
|38,242
|20.05
|35.68
|2
|टीवीएस जुपिटर
|1,24,767
|97,606
|27,161
|27.83
|19.44
|3
|सुजुकी एक्सेस
|75,729
|75,778
|-49
|-0.06
|11.8
|4
|टीवीएस आईक्यूब
|42,192
|27,642
|14,550
|52.64
|6.58
|5
|बजाज चेतक
|38,376
|25,540
|12,836
|50.26
|5.98
|6
|टीवीएस एनटॉर्क
|34,127
|25,205
|8,922
|35.4
|5.32
|7
|हीरो डेस्टिनी 125
|26,482
|15,018
|11,464
|76.34
|4.13
|8
|सुजुकी बर्गमैन
|25,835
|24,688
|1,147
|4.65
|4.03
|9
|होंडा डियो
|23,814
|26,220
|-2,406
|-9.18
|3.71
|10
|यामाहा RayZR
|21,403
|13,023
|8,380
|64.35
|3.34
|टोटल
|6,41,680
|5,21,433
|1,20,247
|23.06
|100
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TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
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टॉप-10 स्कूटर की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो होंडा एक्टिवा की मई 2026 में 2,28,955 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,90,713 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,242 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.05% की ग्रोथ मिली। टीवीएस जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की ग्रोथ मिली। सुजुकी एक्सेस की मई 2026 में 75,729 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 75,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.06% की डिग्रोथ मिली।
टीवीएस आईक्यूब की मई 2026 में 42,192 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,550 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.64% की ग्रोथ मिली। बजाजा चेतक की मई 2026 में 38,376 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,540 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,836 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 50.26% की ग्रोथ मिली। टीवीएस एनटॉर्क की मई 2026 में 34,127 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,205 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,922 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.4% की ग्रोथ मिली।
हीरो डेस्टिनी 125 की मई 2026 में 26,482 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 15,018 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,464 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 76.34% की ग्रोथ मिली। सुजुकी बर्गमैन की मई 2026 में 25,835 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 24,688 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,147 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.65% की ग्रोथ मिली।
होंडा डियो की मई 2026 में 23,814 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 26,220 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,406 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.18% की डिग्रोथ मिली। यामाहा RayZR की मई 2026 में 21,403 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 13,023 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,380 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 64.35% की ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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