जिसे देखो वो इस स्कूटर को खरीद रहा! इसके सामने नहीं टिक पाए जुपिटर, आईक्यूब, चेतक; बना नंबर-1

टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में टीवीएस जुपिटर भी 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने वाला मॉडल रहा। जबकि, इस लिस्ट के टॉप-5 में इलेक्ट्रिक मॉडल टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे।

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होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का नंबर-1 स्कूटर बनने में कामयाब रहा है। इस स्कूटक को ना सिर्फ साल-दर-साल के आधार पर शानदार ग्रोथ मिली, बल्कि ये एकमात्र ऐसा स्कूटर भी रहा जिसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में टीवीएस जुपिटर भी 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने वाला मॉडल रहा। जबकि, इस लिस्ट के टॉप-5 में इलेक्ट्रिक मॉडल टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस लिस्ट में सिर्फ 2 मॉडल को ही साल-दर-साल के आधार पर डिग्रोथ मिली। चलिए अब सेल्स लिस्ट को देखते हैं।

टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 नं मॉडल मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 होंडा एक्टिवा 2,28,955 1,90,713 38,242 20.05 35.68 2 टीवीएस जुपिटर 1,24,767 97,606 27,161 27.83 19.44 3 सुजुकी एक्सेस 75,729 75,778 -49 -0.06 11.8 4 टीवीएस आईक्यूब 42,192 27,642 14,550 52.64 6.58 5 बजाज चेतक 38,376 25,540 12,836 50.26 5.98 6 टीवीएस एनटॉर्क 34,127 25,205 8,922 35.4 5.32 7 हीरो डेस्टिनी 125 26,482 15,018 11,464 76.34 4.13 8 सुजुकी बर्गमैन 25,835 24,688 1,147 4.65 4.03 9 होंडा डियो 23,814 26,220 -2,406 -9.18 3.71 10 यामाहा RayZR 21,403 13,023 8,380 64.35 3.34 टोटल 6,41,680 5,21,433 1,20,247 23.06 100

टॉप-10 स्कूटर की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो होंडा एक्टिवा की मई 2026 में 2,28,955 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,90,713 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 38,242 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.05% की ग्रोथ मिली। टीवीएस जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की ग्रोथ मिली। सुजुकी एक्सेस की मई 2026 में 75,729 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 75,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.06% की डिग्रोथ मिली।

टीवीएस आईक्यूब की मई 2026 में 42,192 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,550 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.64% की ग्रोथ मिली। बजाजा चेतक की मई 2026 में 38,376 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,540 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,836 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 50.26% की ग्रोथ मिली। टीवीएस एनटॉर्क की मई 2026 में 34,127 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,205 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,922 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.4% की ग्रोथ मिली।

हीरो डेस्टिनी 125 की मई 2026 में 26,482 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 15,018 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,464 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 76.34% की ग्रोथ मिली। सुजुकी बर्गमैन की मई 2026 में 25,835 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 24,688 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,147 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.65% की ग्रोथ मिली।