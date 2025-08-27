इसके जैसा कोई नहीं! सबको पीछे छोड़ ये स्कूटर फिर बना नंबर-1, भारत में सालों से इसकी बादशाहत कायम
जुलाई 2025 में टॉप-10 स्कूटरों की बिक्री रिपोर्ट शेयर हो गई है। इसमें एक्टिवा, जुपिटर और एक्सेस ने धूम मचाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत का स्कूटर बाजार जुलाई 2025 में एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। इस महीने स्कूटर सेल्स में 15.95% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल मिलाकर 5,85,418 यूनिट्स बिके, जबकि जुलाई 2024 में यह आंकड़ा 5,04,886 यूनिट्स था। यानी सिर्फ एक साल में 80,532 यूनिट्स की बढ़त की है। इतना ही नहीं जून 2025 के मुकाबले भी बिक्री में बड़ी छलांग लगी, जब 4,72,205 स्कूटर बिके थे। आइए जानते हैं कि कौन से स्कूटर टॉप-10 की लिस्ट में और किसकी कितनी हुई सेल्स जानते हैं।
1- होंडा एक्टिवा (Honda Activa)- 2,37,413 यूनिट्स
भारतीय स्कूटर सेगमेंट का बादशाह एक बार फिर नंबर 1 पर रहा। एक्टिवा की सेल्स में 21.37% YoY ग्रोथ हुई। पिछले साल जुलाई में जहां 1,95,604 यूनिट्स बिके थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा 2.37 लाख को पार कर गया। एक्टिवा ने कुल मार्केट का 40.55% शेयर अपने नाम किया।
2- TVS जुपिटर (TVS Jupiter)- 1,24,876 यूनिट्स
TVS जुपिटर ने इस बार धमाकेदार छलांग लगाई। इसकी बिक्री 67.25% बढ़कर 74,663 से सीधा 1,24,876 यूनिट्स तक पहुंच गई। यह इस महीने का सबसे बड़ा गेनर साबित हुआ।
3- सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access)- 68,172 यूनिट्स
तीसरे नंबर पर रहा एक्सेस लेकिन इसकी बिक्री में गिरावट दर्ज हुई। जुलाई 2024 के 71,247 यूनिट्स के मुकाबले इस बार 4.32% की गिरावट के साथ सिर्फ 68,172 यूनिट्स बिके।
बाकी टॉप 10 स्कूटर
होंडा डिओ (Honda Dio)- 27,951 यूनिट्स (16.49% की गिरावट)
TVS एनटॉर्क (TVS Ntorq)- 26,258 यूनिट्स (2.13% की मामूली गिरावट, नया Ntorq 150 जल्द लॉन्च होगा)
सुजुकी बर्गमैन (Suzuki Burgman)- 23,720 यूनिट्स (19.76% की बढ़त)
TVS iQube EV- 23,029 यूनिट्स (9.33% की ग्रोथ, नया Orbiter EV लॉन्च की तैयारी)
हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125)- 19,726 यूनिट्स (धमाकेदार 245.52% ग्रोथ – सबसे बड़ा उछाल)
ओला S1 (Ola S1)- 17,825 यूनिट्स (57.29% की भारी गिरावट, पिछले साल 41,802 यूनिट्स बिका था)
यामाहा रेजर (Yamaha RayZR)- 16,421 यूनिट्स (11.78% की बढ़त)
मार्केट से बड़ा सबक
होंडा एक्टिवा (Honda Activa) अब भी नंबर वन स्कूटर है और बाकी सब ब्रांड्स को काफी पीछे छोड़ चुका है। TVS जुपिटर (TVS Jupiter) की सेल्स ने कंपनी को बड़ी राहत दी है और यह सीधी दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) इस महीने का सरप्राइज पैकेज रहा, जिसने सबसे तेज़ ग्रोथ दर्ज की। EV सेगमेंट में iQube ने मजबूती दिखाई, जबकि Ola S1 की सेल्स बुरी तरह गिरीं।
कुल मिलाकर जुलाई 2025 का महीना स्कूटर कंपनियों के लिए शानदार रहा। जहां एक तरफ पेट्रोल स्कूटर एक्टिवा और जुपिटर का दबदबा बना हुआ है, वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में TVS iQube ने अपनी पकड़ मजबूत की है।
