देश में चलता है इस स्कूटर का नाम, इसके आगे TVS जुपिटर भी नतमस्तक! बिक्री में फिर से बना नंबर-1
देश के स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा का अलग ही भौकाल है। इस स्कूटर के आगे दूसरे नंबर का TVS जुपिटर एक बार फिर से नतमस्तक हो गया। जी हां, क्योंकि फरवरी 2026 के टॉप-10 स्कूटरों की लिस्ट में होंडा एक्टिवा फिर नंबर-1 रहा।
फरवरी 2026 में भारत के स्कूटर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फरवरी 2026 में टॉप-10 स्कूटर्स की कुल बिक्री 6,51,243 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 4,57,898 यूनिट्स के मुकाबले करीब 42% ज्यादा है। यह साफ संकेत देता है कि देश में स्कूटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में सेल तेजी से बढ़ रही है।
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TVS NTORQ 125
₹ 87,042 - 1.07 लाख
TVS Ntorq 150
₹ 1.09 - 1.18 लाख
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
TVS Jupiter 125
₹ 75,600 - 86,400
इस लिस्ट में एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने अपना दबदबा कायम रखा। फरवरी 2026 में इसकी 2,54,449 यूनिट्स बिकीं, जो 46% की शानदार ग्रोथ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर TVS जुपिटर (TVS Jupiter) रहा, जिसकी 1,27,089 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, सुजुकी एक्सेस 125 (Suzuki Access 125) तीसरे स्थान पर रहा, जिसने 70,137 यूनिट्स की बिक्री के साथ मजबूत प्रदर्शन किया।
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें तो TVS iQube और बजाज चेतक (Bajaj Chetak) ने शानदार ग्रोथ दिखाई। iQube की बिक्री 38,054 यूनिट्स रही, जिसमें 61% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि चेतक (Chetak) ने 28,004 यूनिट्स के साथ 31% ग्रोथ हासिल की। इससे साफ है कि लोग अब तेजी से EV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
अन्य स्कूटर्स में TVS Ntorq (31,955 यूनिट्स) और होंडा डिओ (Honda Dio की 28,227 यूनिट्स) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि हीरो डेस्टिनी (Hero Destini) ने लगभग अपनी बिक्री दोगुनी कर ली और 89% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। वहीं यामाहा रेजर (Yamaha RayZR) भी 61% की बढ़त के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सबसे ज्यादा ग्रोथ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट (Suzuki Burgman Street) में देखने को मिली, जिसकी बिक्री 112% बढ़कर 23,366 यूनिट्स हो गई। यह दिखाता है कि मैक्सी-स्टाइल स्कूटर्स भी अब लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं।
कंपनी के हिसाब से देखें तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India) लगभग 43% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है। इसके बाद TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) करीब 30% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) तीसरे स्थान पर बना हुआ है।
कुल मिलाकर फरवरी 2026 का डेटा यह बताता है कि स्कूटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की हिस्सेदारी और भी बढ़ने वाली है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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