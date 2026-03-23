देश में चलता है इस स्कूटर का नाम, इसके आगे TVS जुपिटर भी नतमस्तक! बिक्री में फिर से बना नंबर-1

Mar 23, 2026 01:07 am IST

देश के स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा का अलग ही भौकाल है। इस स्कूटर के आगे दूसरे नंबर का TVS जुपिटर एक बार फिर से नतमस्तक हो गया। जी हां, क्योंकि फरवरी 2026 के टॉप-10 स्कूटरों की लिस्ट में होंडा एक्टिवा फिर नंबर-1 रहा।

फरवरी 2026 में भारत के स्कूटर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फरवरी 2026 में टॉप-10 स्कूटर्स की कुल बिक्री 6,51,243 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 4,57,898 यूनिट्स के मुकाबले करीब 42% ज्यादा है। यह साफ संकेत देता है कि देश में स्कूटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में सेल तेजी से बढ़ रही है।

इस लिस्ट में एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने अपना दबदबा कायम रखा। फरवरी 2026 में इसकी 2,54,449 यूनिट्स बिकीं, जो 46% की शानदार ग्रोथ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर TVS जुपिटर (TVS Jupiter) रहा, जिसकी 1,27,089 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, सुजुकी एक्सेस 125 (Suzuki Access 125) तीसरे स्थान पर रहा, जिसने 70,137 यूनिट्स की बिक्री के साथ मजबूत प्रदर्शन किया।

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें तो TVS iQube और बजाज चेतक (Bajaj Chetak) ने शानदार ग्रोथ दिखाई। iQube की बिक्री 38,054 यूनिट्स रही, जिसमें 61% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि चेतक (Chetak) ने 28,004 यूनिट्स के साथ 31% ग्रोथ हासिल की। इससे साफ है कि लोग अब तेजी से EV की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।

अन्य स्कूटर्स में TVS Ntorq (31,955 यूनिट्स) और होंडा डिओ (Honda Dio की 28,227 यूनिट्स) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि हीरो डेस्टिनी (Hero Destini) ने लगभग अपनी बिक्री दोगुनी कर ली और 89% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। वहीं यामाहा रेजर (Yamaha RayZR) भी 61% की बढ़त के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सबसे ज्यादा ग्रोथ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट (Suzuki Burgman Street) में देखने को मिली, जिसकी बिक्री 112% बढ़कर 23,366 यूनिट्स हो गई। यह दिखाता है कि मैक्सी-स्टाइल स्कूटर्स भी अब लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं।

कंपनी के हिसाब से देखें तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India) लगभग 43% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है। इसके बाद TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) करीब 30% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) तीसरे स्थान पर बना हुआ है।