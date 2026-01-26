किसी के बस का नहीं इस स्कूटर को पीछे छोड़ पाना, टॉप-10 में फिर से नंबर-1; कीमत मात्र ₹75,433

संक्षेप: इंडियन स्कूटर मार्केट ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। दिसंबर 2025 के टॉप-10 स्कूटरों की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें होंडा एक्टिवा (Activa) एक बार फिर नंबर-1 स्कूटर रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत का स्कूटर मार्केट दिसंबर 2025 में दमदार नोट पर बंद हुआ। महीने के टॉप 10 स्कूटर्स ने मिलकर कुल 5.33 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले करीब 45% की सालाना बढ़त (YoY Growth) को दर्शाता है। इस खास बात यह रही कि पेट्रोल स्कूटर (ICE) और इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) दोनों की डिमांड मजबूत बनी रही, जिससे साफ होता है कि स्कूटर सेगमेंट आज भी भारत के टू-व्हीलर मार्केट की रीढ़ बना हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में भारत के टॉप-10 स्कूटर

1- होंडा एक्टिवा– बादशाहत कायम

होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों इसे भारत का सबसे भरोसेमंद स्कूटर माना जाता है। होंडा एक्टिवा ने 1,81,604 यूनिट्स की बिक्री के साथ 50% की YoY ग्रोथ दर्ज की और नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी।

2- TVS जुपिटर – मजबूत पकड़ दूसरे नंबर पर

TVS जुपिटर (TVS Jupiter) ने 1,20,477 यूनिट्स की बिक्री की और 35.9% की सालाना बढ़त के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यह स्कूटर फैमिली यूजर्स के बीच लगातार पॉपुलर बना हुआ है।

3- सुजुकी एक्सेस 125– प्रीमियम 125cc का किंग

सुजुकी एक्सेस 125 ने 69,622 यूनिट्स के साथ 33.4% YoY ग्रोथ दर्ज की। यह भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम 125cc पेट्रोल स्कूटर बना रहा।

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़ती पकड़

दिसंबर 2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

4- TVS iQube – EV सेगमेंट का स्टार

TVS iQube ने 35,177 यूनिट्स की बिक्री के साथ 75.9% की YoY ग्रोथ दर्ज की, जो EV स्कूटर्स में इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।

5- बजाज चेतक की सेल

बजाज चेतक (Bajaj Chetak) ने 20,340 यूनिट्स बेचीं। इसमें 3.2% की हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन यह पहले की तेज ग्रोथ के बाद स्थिरता का संकेत है।

6- एथर रिज्टा (Ather Rizta) की सेल

एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने 14,282 यूनिट्स के साथ 91.6% YoY ग्रोथ दर्ज की। यह साफ दिखाता है कि फैमिली-फोकस्ड EV स्कूटर्स को तेजी से अपनाया जा रहा है।

7- TVS Ntorq बनी युवाओं की पहली पसंद

TVS Ntorq ने 27,179 यूनिट्स की बिक्री और 81.4% YoY ग्रोथ के साथ Ntorq ने स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी।

8- सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट

आरामदायक प्रीमियम स्टाइल वाली सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट (Burgman Street) ने 23,098 यूनिट्स बेचकर 13% YoY ग्रोथ दर्ज की, जो इसे एक अलग पहचान देती है।

9- हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125)

सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्कूटर हीरो डेस्टिनी 125 (Hero Destini 125) ने 23,044 यूनिट्स के साथ 1.86 गुना YoY ग्रोथ दर्ज की और टॉप 10 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्कूटर बन गया।

10- होंडा डिओ (Honda Dio) बनी यूथ आइकन

होंडा डिओ (Honda Dio) ने 18,609 यूनिट्स की बिक्री की और 31.4% YoY ग्रोथ के साथ टॉप-10 लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखी।

