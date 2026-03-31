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सेफ्टी मतलब महिंद्रा की ये SUV, 5-स्टार रेटिंग के साथ बनी देश की सबसे सेफेस्ट कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Mar 31, 2026 05:15 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में अब कार की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की ताजा रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि देश की कार कंपनियां अब ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुरक्षा दे रही हैं।

सेफ्टी मतलब महिंद्रा की ये SUV, 5-स्टार रेटिंग के साथ बनी देश की सबसे सेफेस्ट कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

भारतीय मार्केट में अब कार की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की ताजा रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि देश की कार कंपनियां अब ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुरक्षा दे रही हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा धमाका महिंद्रा ने किया है। महिंद्रा XEV 9e भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जिसने एडल्ट सेफ्टी (AOP) में 32 में से पूरे 32 अंक हासिल किए हैं। जबकि कुल 81 में से 77.00 के कुल स्कोर के साथ नंबर-1 पर काबिज है। इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर टाटा हैरियर EV है। हैरियर ईवी ने 77.00 का कुल स्कोर हासिल किया है।

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पांचवें नंबर पर विक्टोरिस

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर महिंद्रा BE 6 ने अपनी जगह बनाई है। इसे 32 में से 31.97 एडल्ट सेफ्टी स्कोर के साथ कुल 76.97 अंक मिले हैं। वहीं, चौथे नंबर पर किआ सेल्टोस ने सबको चौंका दिया है। सेल्टोस 76.90 के कुल स्कोर के साथ पेट्रोल-डीजल (ICE) सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार बनकर उभरी है। जबकि पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी की विक्टोरिस है। विक्टोरिस ने 74.66 का स्कोर हासिल किया है।

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दसवें नंबर पर थार रॉक्स

छठे नंबर पर मारुति की ही e Vitara मौजूद है। इसका कुल स्कोर 74.66 है। इसके बाद सातवें नंबर पर टाटा की सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच EV आती है। पंच ईवी ने 74.45 के स्कोर के साथ अपनी 5-स्टार रेटिंग बरकरार रखी है। आठवें स्थान पर हुंडई की हुंडई वेन्यू ने अपनी जगह पक्की की। वेन्यू को 73.55 अंक मिले हैं। जबकि नौवें नंबर पर टाटा सिएरा है। सिएरा ने 75.87 का स्कोर हासिल किया। वहीं, दसवें नंबर पर महिंद्रा की दमदार थार रॉक्स मौजूद है। इसने 73.45 का स्कोर हासिल किया।

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टॉप-10 में मारुति, किआ भी

इन टॉप-10 कारों की सबसे खास बात यह है कि इन सभी ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इनमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पर मिल रहे हैं। अब टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को मारुति, हुंडई और किआ से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय ग्राहकों को मिल रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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