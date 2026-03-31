सेफ्टी मतलब महिंद्रा की ये SUV, 5-स्टार रेटिंग के साथ बनी देश की सबसे सेफेस्ट कार; देखें टॉप-10 में कौन-कौन

Mar 31, 2026 05:15 pm IST

भारतीय मार्केट में अब कार की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की ताजा रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि देश की कार कंपनियां अब ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुरक्षा दे रही हैं।

भारतीय मार्केट में अब कार की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की ताजा रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि देश की कार कंपनियां अब ग्लोबल स्टैंडर्ड की सुरक्षा दे रही हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा धमाका महिंद्रा ने किया है। महिंद्रा XEV 9e भारत की पहली ऐसी कार बन गई है जिसने एडल्ट सेफ्टी (AOP) में 32 में से पूरे 32 अंक हासिल किए हैं। जबकि कुल 81 में से 77.00 के कुल स्कोर के साथ नंबर-1 पर काबिज है। इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर टाटा हैरियर EV है। हैरियर ईवी ने 77.00 का कुल स्कोर हासिल किया है।

पांचवें नंबर पर विक्टोरिस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर महिंद्रा BE 6 ने अपनी जगह बनाई है। इसे 32 में से 31.97 एडल्ट सेफ्टी स्कोर के साथ कुल 76.97 अंक मिले हैं। वहीं, चौथे नंबर पर किआ सेल्टोस ने सबको चौंका दिया है। सेल्टोस 76.90 के कुल स्कोर के साथ पेट्रोल-डीजल (ICE) सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार बनकर उभरी है। जबकि पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी की विक्टोरिस है। विक्टोरिस ने 74.66 का स्कोर हासिल किया है।

दसवें नंबर पर थार रॉक्स छठे नंबर पर मारुति की ही e Vitara मौजूद है। इसका कुल स्कोर 74.66 है। इसके बाद सातवें नंबर पर टाटा की सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच EV आती है। पंच ईवी ने 74.45 के स्कोर के साथ अपनी 5-स्टार रेटिंग बरकरार रखी है। आठवें स्थान पर हुंडई की हुंडई वेन्यू ने अपनी जगह पक्की की। वेन्यू को 73.55 अंक मिले हैं। जबकि नौवें नंबर पर टाटा सिएरा है। सिएरा ने 75.87 का स्कोर हासिल किया। वहीं, दसवें नंबर पर महिंद्रा की दमदार थार रॉक्स मौजूद है। इसने 73.45 का स्कोर हासिल किया।