1.63 लाख घरों तक पहुंची 8.80 लाख की ये 7-सीटर कार, 26 किमी. से ज्यादा इसका माइलेज; टॉप-10 में नंबर-2 पर ये टोयोटा कार
FY2026 के पहले 10 महीनों में MPV की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई। इसमें मारुति की अर्टिगा 1,63,976 लाख घरों तक पहुंची। इसकी कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होती है। इस 7-सीटर कार का माइलेज 26 किमी. से ज्यादा है। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा की क्रिस्टा/ हाईक्रॉस ने जगह बनाई।
भारत में कार बाजार तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ कॉम्पैक्ट और मिडसाइज़ SUV की धूम है, वहीं दूसरी ओर MPV (मल्टी-पर्पज़ व्हीकल) सेगमेंट भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ चुका है। बड़े परिवार, लंबी रोड ट्रिप्स और ज्यादा स्पेस की जरूरत ने MPV की मांग को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। FY2026 के पहले 10 महीनों में MPV की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। आइए आसान भाषा में इस वित्त वर्ष की टॉप-10 MPVs के बारे में जानते हैं कि बाजार में अपनी खास पहचान किस-किस ने बनाई है।
1- मारुति अर्टिगा की 1,63,976 यूनिट (3% बढ़त) सेल
भारत की सबसे पसंदीदा MPV अर्टिगा (Ertiga) बनी हुई है। पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध यह 7-सीटर कार बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है। इस साल अब तक इसकी बिक्री 1.63 लाख से ज्यादा रही है। लगातार सातवें साल यह देश की नंबर-1 MPV बनी हुई है।
2- क्रिस्टा और हाईक्रॉस की 93,327 यूनिट (9% बढ़त) सेल
इनोवा (Innova) नाम ही भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। खासकर हाईक्रॉस (Hycross) (हाइब्रिड वर्जन) की डिमांड काफी तेज रही है। लगभग 65% ग्राहक हाईक्रस (Hycross) को चुन रहे हैं, क्योंकि यह बेहतर माइलेज और आधुनिक फीचर्स देती है।
3- किआ कैरेंस की 66,454 यूनिट (24% बढ़त) सेल
किआ कैरेंस (Kia Carens) स्पेस, कम्फर्ट और प्रीमियम फील की खासियत है। नए क्लैविस (Clavis) और क्लैविस ईवी (Clavis EV) आने के बाद इसकी बिक्री में और तेजी आई है। यह अपने अब तक के सबसे बेहतरीन साल की ओर बढ़ रही है।
4- MG विंडसर EV की 39,641 यूनिट (198% बढ़त) सेल
यह कार EV सेगमेंट में तहलका मचा रही है। MPV, SUV और हैचबैक के मिश्रण वाली यह इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी और आराम दोनों में आगे है। लाइफटाइम बैटरी वारंटी और शानदार रेंज ने इसे ग्राहकों का फेवरेट बना दिया है।
5- XL6 की 29,567 यूनिट (24% गिरावट) सेल
XL6, मारुति अर्टिगा (Ertiga) का प्रीमियम 6-सीटर अवतार है। हालांकि, इस साल इसकी बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन कम्फर्ट और फीचर्स के मामले में यह अब भी मजबूत विकल्प है।
6- रेनो ट्राइबर की 20,744 यूनिट (23% बढ़त) सेल
बजट में 7-सीटर चाहिए, तो ट्राइबरएक शानदार विकल्प है। हाल ही में अपडेटेड मॉडल लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
7- टोयोटा रुमियन की 17,716 यूनिट (2% गिरावट) सेल
अर्टिगा (Ertiga) पर आधारित टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) पिछले साल काफी चर्चित रही थी, लेकिन इस साल प्रतियोगिता के कारण इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है।
8- मारुति इनविक्टो की 2,913 यूनिट (13% गिरावट) सेल
यह मारुति (Maruti) का प्रीमियम MPV मॉडल है, जो टोयोटा (Toyota) के साथ साझेदारी में तैयार हुआ है। हाइब्रिड इंजन, शानदार स्पेस और फीचर्स के बावजूद इसकी कीमत इसे सीमित ग्राहकों तक ही रखती है।
9- टोयोटो वेलफायर की 1,114 यूनिट (41% बढ़त) सेल
1.38 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली यह अल्ट्रा-लक्जरी MPV साबित करती है कि भारत में लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही है। हाइब्रिड इंजन और बेहद आरामदायक सीटें इसकी खास पहचान हैं।
10- किआ कार्निवल की 732 यूनिट (18% गिरावट) सेल
बड़ी, लग्जरी और फीचर-लोडेड Carnival खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आराम में कोई समझौता नहीं चाहते। हालांकि, इस साल इसकी बिक्री में गिरावट आई है।
FY2026 के पहले 10 महीनों में MPV सेगमेंट ने साबित कर दिया है कि यह सिर्फ “फैमिली कार” नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल विकल्प है। जहां मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है, वहीं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) और MG विंडसर EV जैसे मॉडल नई टेक्नोलॉजी के साथ बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या MPV सेगमेंट 3 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पार कर पाता है या नहीं। अगर आप बड़ा परिवार रखते हैं या लंबी यात्राओं का शौक है, तो MPV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
