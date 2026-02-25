1.63 लाख घरों तक पहुंची 8.80 लाख की ये 7-सीटर कार, 26 किमी. से ज्यादा इसका माइलेज; टॉप-10 में नंबर-2 पर ये टोयोटा कार

FY2026 के पहले 10 महीनों में MPV की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई। इसमें मारुति की अर्टिगा 1,63,976 लाख घरों तक पहुंची। इसकी कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होती है। इस 7-सीटर कार का माइलेज 26 किमी. से ज्यादा है। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा की क्रिस्टा/ हाईक्रॉस ने जगह बनाई।

भारत में कार बाजार तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ कॉम्पैक्ट और मिडसाइज़ SUV की धूम है, वहीं दूसरी ओर MPV (मल्टी-पर्पज़ व्हीकल) सेगमेंट भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ चुका है। बड़े परिवार, लंबी रोड ट्रिप्स और ज्यादा स्पेस की जरूरत ने MPV की मांग को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। FY2026 के पहले 10 महीनों में MPV की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। आइए आसान भाषा में इस वित्त वर्ष की टॉप-10 MPVs के बारे में जानते हैं कि बाजार में अपनी खास पहचान किस-किस ने बनाई है।

1- मारुति अर्टिगा की 1,63,976 यूनिट (3% बढ़त) सेल

भारत की सबसे पसंदीदा MPV अर्टिगा (Ertiga) बनी हुई है। पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध यह 7-सीटर कार बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है। इस साल अब तक इसकी बिक्री 1.63 लाख से ज्यादा रही है। लगातार सातवें साल यह देश की नंबर-1 MPV बनी हुई है।

2- क्रिस्टा और हाईक्रॉस की 93,327 यूनिट (9% बढ़त) सेल

इनोवा (Innova) नाम ही भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। खासकर हाईक्रॉस (Hycross) (हाइब्रिड वर्जन) की डिमांड काफी तेज रही है। लगभग 65% ग्राहक हाईक्रस (Hycross) को चुन रहे हैं, क्योंकि यह बेहतर माइलेज और आधुनिक फीचर्स देती है।

3- किआ कैरेंस की 66,454 यूनिट (24% बढ़त) सेल

किआ कैरेंस (Kia Carens) स्पेस, कम्फर्ट और प्रीमियम फील की खासियत है। नए क्लैविस (Clavis) और क्लैविस ईवी (Clavis EV) आने के बाद इसकी बिक्री में और तेजी आई है। यह अपने अब तक के सबसे बेहतरीन साल की ओर बढ़ रही है।

4- MG विंडसर EV की 39,641 यूनिट (198% बढ़त) सेल

यह कार EV सेगमेंट में तहलका मचा रही है। MPV, SUV और हैचबैक के मिश्रण वाली यह इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी और आराम दोनों में आगे है। लाइफटाइम बैटरी वारंटी और शानदार रेंज ने इसे ग्राहकों का फेवरेट बना दिया है।

5- XL6 की 29,567 यूनिट (24% गिरावट) सेल

XL6, मारुति अर्टिगा (Ertiga) का प्रीमियम 6-सीटर अवतार है। हालांकि, इस साल इसकी बिक्री में गिरावट आई है, लेकिन कम्फर्ट और फीचर्स के मामले में यह अब भी मजबूत विकल्प है।

6- रेनो ट्राइबर की 20,744 यूनिट (23% बढ़त) सेल

बजट में 7-सीटर चाहिए, तो ट्राइबरएक शानदार विकल्प है। हाल ही में अपडेटेड मॉडल लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

7- टोयोटा रुमियन की 17,716 यूनिट (2% गिरावट) सेल

अर्टिगा (Ertiga) पर आधारित टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) पिछले साल काफी चर्चित रही थी, लेकिन इस साल प्रतियोगिता के कारण इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है।

8- मारुति इनविक्टो की 2,913 यूनिट (13% गिरावट) सेल

यह मारुति (Maruti) का प्रीमियम MPV मॉडल है, जो टोयोटा (Toyota) के साथ साझेदारी में तैयार हुआ है। हाइब्रिड इंजन, शानदार स्पेस और फीचर्स के बावजूद इसकी कीमत इसे सीमित ग्राहकों तक ही रखती है।

9- टोयोटो वेलफायर की 1,114 यूनिट (41% बढ़त) सेल

1.38 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली यह अल्ट्रा-लक्जरी MPV साबित करती है कि भारत में लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही है। हाइब्रिड इंजन और बेहद आरामदायक सीटें इसकी खास पहचान हैं।

10- किआ कार्निवल की 732 यूनिट (18% गिरावट) सेल बड़ी, लग्जरी और फीचर-लोडेड Carnival खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आराम में कोई समझौता नहीं चाहते। हालांकि, इस साल इसकी बिक्री में गिरावट आई है।