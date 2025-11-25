देश में इस 7-सीटर को लपककर खरीद रहे लोग; इनोवा, कैरेंस भी इसके आगे फेल; 7 महीने 1 लाख घरों में पहुंची
फाइनेंशियल ईयर 2026 के 7 महीने खत्म हो चुके हैं। अप्रैल 2025 से शुरू हुआ सफर अक्टूबर 2025 से आगे निकल चुका है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा है। खासकर 7-सीटर MPV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेगमेंट में शामिल टॉप-10 मॉडल की 1.63 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि साल 2024 में इनकी 1.51 लाख यूनिट बिकी थीं। इस लिस्ट में शामिल सिर्फ 2 मॉडल को भी ईयरली डिग्रोथ मिली। जबकि, अन्य 8 मॉडल ने तरक्की कर ली। वैसे, इसे सेगमेंट में मारुति अर्टिगा ने डोमिनेट किया है। वहीं, टोयोटा इनोवा और किआ कैरेंस टॉप-3 में शामिल रहीं।
|टॉप-10 MPV सेल्स अप्रैल से अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अप्रैल-अक्टूबर 2025
|अप्रैल-अक्टूबर 2024
|ग्रोथ % YoY
|1
|मारुति अर्टिगा
|1,13,322
|1,13,846
|0%
|2
|टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा
|64,678
|61,552
|5%
|3
|किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV
|50,610
|39,959
|27%
|4
|मारुति XL6
|20,558
|22,755
|-10%
|5
|रेनो ट्राइबर
|13,847
|12,207
|13%
|6
|टोयोटा रुमियन
|10,342
|12,464
|-17%
|7
|मारुति इनविक्टो
|1,792
|1,547
|16%
|8
|टोयोटा वेलफायर
|764
|638
|20%
|9
|किआ कार्निवल
|541
|न्यू
|-
|10
|महिंद्रा मराजो
|254
|114
|123%
टॉप-10 MPV की सेल्स की बात करें तो, मारुति अर्टिगा की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 1,13,322 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 1,13,846 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 64,678 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 61,552 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 50,610 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 39,959 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की ग्रोथ मिली।
मारुति XL6 की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 20,558 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 22,755 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। रेनो ट्राइबर की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 13,847 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 12,207 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ग्रोथ मिली। टोयोटा रुमियन की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 10,342 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 12,464 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली।
मारुति इनविक्टो की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 1,792 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 1,547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। टोयोटा वेलफायर की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 764 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 638 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की ग्रोथ मिली। किआ कार्निवल की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 541 यूनिट बिकी हैं। महिंद्रा मराजो की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 254 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 114 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 123% की ग्रोथ मिली।
