देश में इस 7-सीटर को लपककर खरीद रहे लोग; इनोवा, कैरेंस भी इसके आगे फेल; 7 महीने 1 लाख घरों में पहुंची

देश में इस 7-सीटर को लपककर खरीद रहे लोग; इनोवा, कैरेंस भी इसके आगे फेल; 7 महीने 1 लाख घरों में पहुंची

संक्षेप:

FY26 के 7 महीने खत्म हो चुके हैं। अप्रैल 2025 से शुरू हुआ सफर अक्टूबर 2025 से आगे निकल चुका है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा है। खासकर 7-सीटर MPV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेगमेंट में शामिल टॉप-10 मॉडल की 1.63 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं।

Tue, 25 Nov 2025 06:58 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
फाइनेंशियल ईयर 2026 के 7 महीने खत्म हो चुके हैं। अप्रैल 2025 से शुरू हुआ सफर अक्टूबर 2025 से आगे निकल चुका है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा है। खासकर 7-सीटर MPV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस सेगमेंट में शामिल टॉप-10 मॉडल की 1.63 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि साल 2024 में इनकी 1.51 लाख यूनिट बिकी थीं। इस लिस्ट में शामिल सिर्फ 2 मॉडल को भी ईयरली डिग्रोथ मिली। जबकि, अन्य 8 मॉडल ने तरक्की कर ली। वैसे, इसे सेगमेंट में मारुति अर्टिगा ने डोमिनेट किया है। वहीं, टोयोटा इनोवा और किआ कैरेंस टॉप-3 में शामिल रहीं।

टॉप-10 MPV सेल्स अप्रैल से अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअप्रैल-अक्टूबर 2025अप्रैल-अक्टूबर 2024ग्रोथ % YoY
1मारुति अर्टिगा1,13,3221,13,8460%
2टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा64,67861,5525%
3किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV50,61039,95927%
4मारुति XL620,55822,755-10%
5रेनो ट्राइबर13,84712,20713%
6टोयोटा रुमियन10,34212,464-17%
7मारुति इनविक्टो1,7921,54716%
8टोयोटा वेलफायर76463820%
9किआ कार्निवल541न्यू-
10महिंद्रा मराजो254114123%

टॉप-10 MPV की सेल्स की बात करें तो, मारुति अर्टिगा की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 1,13,322 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 1,13,846 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / क्रिस्टा की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 64,678 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 61,552 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। किआ कैरेंस / क्लैविस / क्लैविस EV की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 50,610 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 39,959 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:₹11.49 लाख की सिएरा को खरीदने लिया ₹10 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI

मारुति XL6 की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 20,558 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 22,755 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। रेनो ट्राइबर की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 13,847 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 12,207 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की ग्रोथ मिली। टोयोटा रुमियन की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 10,342 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 12,464 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:टाटा की न्यू सिएरा लॉन्च, बेस वैरिएंट में 6 एयरबैग मिलेंगे; जानिए कितनी रखी कीमत

मारुति इनविक्टो की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 1,792 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 1,547 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की ग्रोथ मिली। टोयोटा वेलफायर की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 764 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 638 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की ग्रोथ मिली। किआ कार्निवल की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 541 यूनिट बिकी हैं। महिंद्रा मराजो की अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक 254 यूनिट बिकी हैं। जबकि, अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 114 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 123% की ग्रोथ मिली।

