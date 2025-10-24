₹73,764 की इस बाइक पर टूट पड़ी भीड़, फिर बन गई नंबर-1; यहां देखें देश के टॉप-10 बेस्ट सेलिंग मॉडलों की लिस्ट

संक्षेप: बाइक बाजार में GST 2.0 के बाद से लगातार बूस्ट देखने को मिल रहा है। टॉप-10 बाइक्स की लिस्ट में स्प्लेंडर एक बार फिर से सुपरहिट साबित हुई है। आइए देश के टॉप-10 बेस्ट सेलिंग मॉडलों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 11:53 PM

सितंबर 2025 में भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह GST में कटौती है, जिसे सितंबर 2025 के आखिर में लागू किया गया था। 350cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसने इन्हें और भी किफायती बना दिया है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले आए इस बदलाव ने ग्राहकों के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और बिक्री के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बिक्री में भारी उछाल

सितंबर 2025 में टॉप-10 मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री 11,01,572 यूनिट्स रही। यह पिछले साल सितंबर 2024 की 10,29,613 यूनिट्स की तुलना में 6.99% की शानदार सालाना वृद्धि (YoY) है। यह अगस्त 2025 की 8,82,349 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले मासिक (MoM) आधार पर भी एक जबरदस्त सुधार है।

टॉप-10 मोटरसाइकिलों की बिक्री

इस लिस्ट पर एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) का दबदबा कायम रहा, जिसने अपनी विश्वसनीय इंजन और बेहतरीन माइलेज के लिए ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी है।

रैंक मॉडल सितंबर 2025 में बिक्री (यूनिट्स) YoY ग्रोथ (%) बाजार हिस्सेदारी (%) 1 हीरो स्प्लेंडर 3,82,383 1.73% 34.71% 2 होंडा शाइन 1,85,059 1.77% 16.80% 3 बजाज पल्सर 1,55,798 11.98% - 4 हीरो HF डिलक्स 1,18,043 3.70% - 5 बजाज प्लेटिना 62,260 25.09% - 6 TVS अपाचे 53,326 28.06% - 7 TVS रेडर 41,753 -3.51% - 8 RE क्लासिक 350 40,449 22.33% - 9 CB Unicorn 32,361 3.22% - 10 Hero Glamour 30,140 51.98% -

मुख्य आकर्षण

हीरो स्प्लेंडर 3,82,383 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहले पायदान पर रही और लिस्ट में इसका हिस्सा लगभग 34.71% रहा। होंडा शाइन 1,85,059 यूनिट बेचकर दूसरे स्थान पर रही, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।

बजाज पल्सर ने 1,55,798 यूनिट्स की बिक्री के साथ 11.98% की मजबूत सालाना वृद्धि दर्ज की है। 2026 बजाज पल्सर NS125 के नए अपडेट्स से आने वाले महीनों में इसकी बिक्री में और उछाल आने की उम्मीद है। बजाज प्लेटिना और टीवीएस अपाचे ने भी क्रमशः 25.09% और 28.06% की प्रभावशाली वृद्धि दिखाई।

GST कटौती का 'रॉयल' असर

GST कटौती का सबसे बड़ा फायदा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (RE Classic 350) जैसी प्रीमियम बाइकों को मिला। 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स कम होने से रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी कीमतों में कटौती की, जिसका सीधा असर बिक्री पर दिखा।

RE क्लासिक 350 ने 40,449 यूनिट्स की बिक्री के साथ 22.33% की शानदार YoY वृद्धि दर्ज की। इससे पता चलता है कि कम कीमत ने ग्राहकों को अपनी पसंदीदा 'रॉयल' सवारी खरीदने के लिए प्रेरित किया।

सबसे बड़ी छलांग और एकमात्र गिरावट

हीरो ग्लैमर (Hero Glamour) ने लिस्ट में सबसे बड़ी छलांग लगाई और 30,140 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसने पिछले साल के मुकाबले 51.98% की भारी वृद्धि दर्ज की, जो 10वें स्थान पर होते हुए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

दूसरी ओर टीवीएस रेडर (TVS Raider) इस लिस्ट में एकमात्र ऐसी बाइक रही, जिसकी बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट (-3.51%) दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी ने हाल ही में नया रेडर 125 लॉन्च किया है, जो बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ आने वाले महीनों में बिक्री को बढ़ाने की उम्मीद है।