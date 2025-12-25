शाइन, पल्सर, अपाचे, प्लैटिना, ग्लैमर के साथ रॉयल एनफील्ड पर भी भारी पड़ी ये बाइक; नवंबर में बनी नंबर-1
देश के मोटरसाइकिल सेगमेंट में पिछले महीने जिन 10 मॉडल का दबदबा देखने को मिला उसकी लिस्ट सामने आ गई है। दरअसल, इस सेगमेंट में होंडा स्प्लेंडर का एकतरफा दबदबा बना हुआ है। नवंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में हीरो के 3, होंडा के 2, टीवीएस के 2, बजाज के 2 और रॉयल एनफील्ड का एक मॉडल शामिल रहा। सेगमेंट के लिए अच्छी बात ये है कि लिस्ट में शामिल 8 मॉडल को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। वहीं, ओवरऑल इन 10 मॉडल की बिक्री नवंबर 2024 की तुलना में बहुत ज्यादा रही। चलिए एक बार आपको भी इनकी सेल्स के आंकड़े दिखाते हैं।
टॉप-10 मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें तो स्प्लेंडर की नवंबर 2025 में 3,48,569 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,93,828 यूनिट बिकी थीं। शाइन की नवंबर 1,86,490 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,45,530 यूनिट बिकी थीं। पल्सर की नवंबर 1,13,802 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,14,467 यूनिट बिकी थीं। HF डीलक्स की नवंबर 91,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 61,245 यूनिट बिकी थीं।
अपाचे की नवंबर 48,764 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 35,610 यूनिट बिकी थीं। क्लासिक 350 की नवंबर 34,793 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 27,514 यूनिट बिकी थीं। CB यूनिकॉर्न 150 की नवंबर 32,968 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 30,678 यूनिट बिकी थीं। रेडर की नवंबर 32,853 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 31,769 यूनिट बिकी थीं।
प्लैटिना की नवंबर 32,040 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 44,578 यूनिट बिकी थीं। ग्लैमर की नवंबर 25,014 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,145 यूनिट बिकी थीं। इस तरह नवंबर 2025 में इन 10 मॉडल की कुल 9,46,375 यूनिट बिकीं। जबकि नंबर 2024 में ये आंकड़ा 7,97,364 यूनिट का था। यानी सालभर के अंदर में इन 10 मॉडल की 149,011 यूनिट ज्यादा बिकीं।
