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बाइक का मतलब ये मॉडल, मई में 3.48 लाख लोगों ने खरीदा; शाइन, पल्सर, अपाचे तो आसपास भी नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टॉप-10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में एकमात्र ऐसा मॉडल रहा जिसकी लगभग 3.50 लाख यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी ऐसे मॉडल रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में 10वें पोजीशन पर रहने वाली रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को सबसे ज्यादा 35% की ग्रोथ मिली।

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हीरो स्प्लेंडर एक बार देश की नंबर-1 मोटरसाइकिल बनकर सामने आई है। मोटरसाइकिल सेगमेंट के साथ ये ओवरऑल टू-व्हीलर सेगमेंट में भी नंबर-1 रही। स्प्लेंडर को साल-दर-साल के आधार पर 38% की ग्रोथ मिली। ये टॉप-10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में एकमात्र ऐसा मॉडल रहा जिसकी लगभग 3.50 लाख यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी ऐसे मॉडल रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में 10वें पोजीशन पर रहने वाली रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को सबसे ज्यादा 35% की ग्रोथ मिली। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

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टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स मई 2026
नंमॉडलमई 2026मई 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हीरो स्प्लेंडर3,48,1153,10,33537,78012.1738.57
2होंडा शाइन1,55,4411,58,271-2,830-1.7917.22
3बजाज पल्सर1,24,2701,22,1512,1191.7313.77
4हीरो HF डीलक्स66,7221,07,768-41,046-38.097.39
5TVS अपाचे53,90049,0994,8019.785.97
6होंडा CB यूनिकॉर्न34,92528,6166,30922.053.87
7TVS रेडर34,85235,401-549-1.553.86
8रॉयल एनफील्ड क्लासिक 35034,59428,6285,96620.843.83
9बजाज प्लैटिना26,46727,919-1,452-5.22.93
10रॉयल एनफील्ड बुलेट 35023,37217,2796,09335.262.59
टोटल9,02,6588,85,46717,1911.94100

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टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मई 2026 में 3,48,115 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 3,10,335 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37,780 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की मई 2026 में 1,55,441 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,58,271 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,830 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.79% की डिग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की मई 2026 में 1,24,270 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,22,151 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,119 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.73% की डिग्रोथ मिली।

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हीरो HF डीलक्स की मई 2026 में 66,722 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,07,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,046 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.09% की डिग्रोथ मिली। TVS अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। होंडा CB यूनिकॉर्न की मई 2026 में 34,925 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 28,616 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,309 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.05% की ग्रोथ मिली।

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TVS रेडर की मई 2026 में 34,852 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 35,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 549 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.55% की डिग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मई 2026 में 34,594 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 28,628 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,966 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.84% की ग्रोथ मिली।

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बजाज प्लैटिना की मई 2026 में 26,467 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,919 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,452 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.2% की डिग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की मई 2026 में 23,372 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 17,279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,093 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.26% की ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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