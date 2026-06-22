बाइक का मतलब ये मॉडल, मई में 3.48 लाख लोगों ने खरीदा; शाइन, पल्सर, अपाचे तो आसपास भी नहीं

टॉप-10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में एकमात्र ऐसा मॉडल रहा जिसकी लगभग 3.50 लाख यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी ऐसे मॉडल रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में 10वें पोजीशन पर रहने वाली रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को सबसे ज्यादा 35% की ग्रोथ मिली।

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हीरो स्प्लेंडर एक बार देश की नंबर-1 मोटरसाइकिल बनकर सामने आई है। मोटरसाइकिल सेगमेंट के साथ ये ओवरऑल टू-व्हीलर सेगमेंट में भी नंबर-1 रही। स्प्लेंडर को साल-दर-साल के आधार पर 38% की ग्रोथ मिली। ये टॉप-10 मोटरसाइकिल की लिस्ट में एकमात्र ऐसा मॉडल रहा जिसकी लगभग 3.50 लाख यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी ऐसे मॉडल रहे जिनकी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में 10वें पोजीशन पर रहने वाली रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को सबसे ज्यादा 35% की ग्रोथ मिली। चलिए एक बार टॉप-10 मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 नं मॉडल मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हीरो स्प्लेंडर 3,48,115 3,10,335 37,780 12.17 38.57 2 होंडा शाइन 1,55,441 1,58,271 -2,830 -1.79 17.22 3 बजाज पल्सर 1,24,270 1,22,151 2,119 1.73 13.77 4 हीरो HF डीलक्स 66,722 1,07,768 -41,046 -38.09 7.39 5 TVS अपाचे 53,900 49,099 4,801 9.78 5.97 6 होंडा CB यूनिकॉर्न 34,925 28,616 6,309 22.05 3.87 7 TVS रेडर 34,852 35,401 -549 -1.55 3.86 8 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 34,594 28,628 5,966 20.84 3.83 9 बजाज प्लैटिना 26,467 27,919 -1,452 -5.2 2.93 10 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 23,372 17,279 6,093 35.26 2.59 टोटल 9,02,658 8,85,467 17,191 1.94 100

टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मई 2026 में 3,48,115 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 3,10,335 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 37,780 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की मई 2026 में 1,55,441 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,58,271 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,830 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.79% की डिग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की मई 2026 में 1,24,270 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,22,151 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,119 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.73% की डिग्रोथ मिली।

हीरो HF डीलक्स की मई 2026 में 66,722 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,07,768 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,046 यूनिट कम बिकीं और इसे 38.09% की डिग्रोथ मिली। TVS अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। होंडा CB यूनिकॉर्न की मई 2026 में 34,925 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 28,616 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,309 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.05% की ग्रोथ मिली।

TVS रेडर की मई 2026 में 34,852 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 35,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 549 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.55% की डिग्रोथ मिली। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मई 2026 में 34,594 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 28,628 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,966 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.84% की ग्रोथ मिली।