शाइन हो या पल्सर, इस बाइक के सामने कोई नहीं टिक रहा; 3.32 लाख ग्राहक मिले, एनफील्ड आसपास भी नहीं

Apr 18, 2026 03:55 pm IST

मोटरसाइकिल सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका चार्म सालों से बना हुआ है। इन्हें हर महीने लाखों लोग खरीद रहे हैं। खासकर हीरो स्प्लेंडर का इस सेगमेंट में एकतरफा दबदबा है। दरअसल, बीते महीने यानी मार्च में स्प्लेंडर को एक बार फिर लोग खरीदने के लिए टूट पड़े।

देश के अंदर टू-व्हीलर्स की बिक्री में मोटरसाइकिल आज भी स्कूटर सेगमेंट को डोमिनेट करती है। हालांकि, ईवी सेगमेंट में स्कूटर की सेल्स का दबदबा देखने को मिलता है। इधर, मोटरसाइकिल सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका चार्म सालों से बना हुआ है। इन्हें हर महीने लाखों लोग खरीद रहे हैं। खासकर हीरो स्प्लेंडर का इस सेगमेंट में एकतरफा दबदबा है। दरअसल, बीते महीने यानी मार्च में स्प्लेंडर को एक बार फिर लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। मार्च के 31 दिनों के अंदर इस मोटरसाइकिल की 3.32 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। वहीं, होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रहीं। चलिए अब इनकी सेल्स पर भी नजर डालते हैं।

टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026 (YoY) नं मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हीरो स्प्लेंडर 3,32,227 3,22,529 9,698 3.01 35.46 2 होंडा शाइन 1,73,098 1,51,142 21,956 14.53 18.47 3 बजाज पल्सर 1,32,248 1,06,404 25,844 24.29 14.11 4 हीरो एचएफ डीलक्स 85,088 91,821 -6,733 -7.33 9.08 5 टीवीएस अपाचे 47,081 44,214 2,867 6.48 5.03 6 टीवीएस रेडर 37,345 30,988 6,357 20.51 3.99 7 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 37,144 33,115 4,029 12.17 3.96 8 होंडा सीबी यूनिकॉर्न 34,358 29,363 4,995 17.01 3.67 9 बजाज प्लेटिना 32,822 30,620 2,202 7.19 3.5 10 हीरो ग्लैमर 25,522 10,832 14,690 135.62 2.72 टोटल 9,36,933 8,51,028 85,905 10.09 100

टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मार्च 2026 में 3,32,227 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,22,529 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,698 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.01% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की मार्च 2026 में 1,73,098 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,51,142 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 21,956 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.53% की ईयरली ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की मार्च 2026 में 1,32,248 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,06,404 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 25,844 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.29% की ईयरली ग्रोथ मिली।

हीरो एचएफ डीलक्स की मार्च 2026 में 85,088 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 91,821 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.33% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टीवीएस अपाचे की मार्च 2026 में 47,081 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 44,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,867 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.48% की ईयरली ग्रोथ मिली। टीवीएस रेडर की मार्च 2026 में 37,345 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 30,988 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मार्च 2026 में 37,144 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 33,115 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,029 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा सीबी यूनिकॉर्न की मार्च 2026 में 34,358 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 29,363 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,995 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.01% की ईयरली ग्रोथ मिली।