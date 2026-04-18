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शाइन हो या पल्सर, इस बाइक के सामने कोई नहीं टिक रहा; 3.32 लाख ग्राहक मिले, एनफील्ड आसपास भी नहीं

Apr 18, 2026 03:55 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मोटरसाइकिल सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका चार्म सालों से बना हुआ है। इन्हें हर महीने लाखों लोग खरीद रहे हैं। खासकर हीरो स्प्लेंडर का इस सेगमेंट में एकतरफा दबदबा है। दरअसल, बीते महीने यानी मार्च में स्प्लेंडर को एक बार फिर लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। 

शाइन हो या पल्सर, इस बाइक के सामने कोई नहीं टिक रहा; 3.32 लाख ग्राहक मिले, एनफील्ड आसपास भी नहीं

देश के अंदर टू-व्हीलर्स की बिक्री में मोटरसाइकिल आज भी स्कूटर सेगमेंट को डोमिनेट करती है। हालांकि, ईवी सेगमेंट में स्कूटर की सेल्स का दबदबा देखने को मिलता है। इधर, मोटरसाइकिल सेगमेंट में कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका चार्म सालों से बना हुआ है। इन्हें हर महीने लाखों लोग खरीद रहे हैं। खासकर हीरो स्प्लेंडर का इस सेगमेंट में एकतरफा दबदबा है। दरअसल, बीते महीने यानी मार्च में स्प्लेंडर को एक बार फिर लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। मार्च के 31 दिनों के अंदर इस मोटरसाइकिल की 3.32 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं। वहीं, होंडा शाइन और बजाज पल्सर भी 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रहीं। चलिए अब इनकी सेल्स पर भी नजर डालते हैं।

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टॉप-10 मोटरसाइकिल मॉडल वाइज सेल्स मार्च 2026 (YoY)
नंमॉडलमार्च 2026मार्च 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हीरो स्प्लेंडर3,32,2273,22,5299,6983.0135.46
2होंडा शाइन1,73,0981,51,14221,95614.5318.47
3बजाज पल्सर1,32,2481,06,40425,84424.2914.11
4हीरो एचएफ डीलक्स85,08891,821-6,733-7.339.08
5टीवीएस अपाचे47,08144,2142,8676.485.03
6टीवीएस रेडर37,34530,9886,35720.513.99
7रॉयल एनफील्ड क्लासिक 35037,14433,1154,02912.173.96
8होंडा सीबी यूनिकॉर्न34,35829,3634,99517.013.67
9बजाज प्लेटिना32,82230,6202,2027.193.5
10हीरो ग्लैमर25,52210,83214,690135.622.72
टोटल9,36,9338,51,02885,90510.09100

टॉप-10 मोटरसाइकिल की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर की मार्च 2026 में 3,32,227 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 3,22,529 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,698 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.01% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा शाइन की मार्च 2026 में 1,73,098 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,51,142 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 21,956 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.53% की ईयरली ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की मार्च 2026 में 1,32,248 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 1,06,404 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 25,844 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 24.29% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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हीरो एचएफ डीलक्स की मार्च 2026 में 85,088 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 91,821 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,733 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.33% की ईयरली डिग्रोथ मिली। टीवीएस अपाचे की मार्च 2026 में 47,081 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 44,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,867 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.48% की ईयरली ग्रोथ मिली। टीवीएस रेडर की मार्च 2026 में 37,345 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 30,988 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,357 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की मार्च 2026 में 37,144 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 33,115 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,029 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.17% की ईयरली ग्रोथ मिली। होंडा सीबी यूनिकॉर्न की मार्च 2026 में 34,358 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 29,363 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,995 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.01% की ईयरली ग्रोथ मिली।

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बजाज प्लेटिना की मार्च 2026 में 32,822 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 30,620 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,202 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.19% की ईयरली ग्रोथ मिली। हीरो ग्लैमर की मार्च 2026 में 25,522 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में इसकी 10,832 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,690 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 135.62% की ईयरली ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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